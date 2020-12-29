Протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу. ФОТОрепортаж

Упродовж 2020 року контррозвідка Служби безпеки України почала 119 кримінальних проваджень у сфері військово-економічного і оборонного потенціалу країни. З них 68 проваджень стосуються порушень порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, контррозвідка запобігла протиправному експорту товарів військового призначення вартістю 1,48 млрд грн і викрила факти зловживання службовим становищем у Міноборони, Нацгвардії і низці держпідприємств, які завдали майже 1,1 млрд грн збитків державі.

Завершується робота з передачі Міністерству оборони України вилученого контррозвідкою контрабандного військового майна на суму близько 1 млрд гривень.

Загалом протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу.

Водночас за порушення законодавства у сфері державного експортного контролю нараховано понад 141 млн грн штрафних санкцій.

Також читайте: За рік контррозвідка СБУ припинила діяльність 4 агентурних мереж і затримала 11 агентів російських спецслужб. ІНФОГРАФІКА

Також контррозвідкою не допущено укладання 65 зовнішньоекономічних контрактів, які могли завдати шкоди інтересам держави.

разведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС. ФОТОрепортаж









