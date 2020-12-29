УКР
Протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу. ФОТОрепортаж

Упродовж 2020 року контррозвідка Служби безпеки України почала 119 кримінальних проваджень у сфері військово-економічного і оборонного потенціалу країни. З них 68 проваджень стосуються порушень порядку міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, контррозвідка запобігла протиправному експорту товарів військового призначення вартістю 1,48 млрд грн і викрила факти зловживання службовим становищем у Міноборони, Нацгвардії і низці держпідприємств, які завдали майже 1,1 млрд грн збитків державі.

Завершується робота з передачі Міністерству оборони України вилученого контррозвідкою контрабандного військового майна на суму близько 1 млрд гривень.

Загалом протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу.

Водночас за порушення законодавства у сфері державного експортного контролю нараховано понад 141 млн грн штрафних санкцій.

Також контррозвідкою не допущено укладання 65 зовнішньоекономічних контрактів, які могли завдати шкоди інтересам держави.

Також контррозвідкою не допущено укладання 65 зовнішньоекономічних контрактів, які могли завдати шкоди інтересам держави.

разведка СБУ разоблачила 3 ​​шпиона, 15 вражеских агентов, 40 участников НВФ и предупредила серию терактов в районе ООС. ФОТОрепортаж

Протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу
Протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу 02
Протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу 03
Протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу 04
Протягом 2020 року за матеріалами контррозвідки СБУ 28 осіб засуджено за злочини у сфері військово-оборонного потенціалу 05

28 це крапля в морі корупції !!)))
29.12.2020 11:32 Відповісти
29.12.2020 11:32 Відповісти
И еще СБУ героически победило несколько порностудий. Да.

А, если Вы все еще умудряетесь получать доход от бизнеса, то СБУ вас обязательно защитит в ближайшее время.
29.12.2020 11:35 Відповісти
На РАБссии был кремлевский медиум и экстрасенс, который читал мысли человека по фото...,по заданию КГБ и ФСБ делал любую грязную работу...,имя этого гада Владимир Сафонов...сдох в 1992 году..
29.12.2020 11:40 Відповісти
 
 