У Києві горів ресторан у житловому будинку: спалахнули жирові відкладення у витяжці. ФОТО

Сьогодні близько 10:00 ранку виникла пожежа на вул. Великій Васильківській, 85/87 у Голосіївському районі Києва. Займання сталося на першому поверсі ресторану, проте дим йшов з даху будинку. Як виявилося, в закладі харчування загорілися жирові відкладення у витяжній шафі, яка вела на дах будинку.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Не гаючи часу, рятувальники почали гасити вогонь. О 10:22 пожежу було локалізовано, а о 10:36 - ліквідовано", - повідомили у відомстві.

На місці пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 рятувальників особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у м.Києві.

На щастя, жертв і постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється.

Як говориться в повідомленні на сторінці Dtp.kiev.ua в Facebook, на дорозі біля цього будинку, виник автомобільний затор.