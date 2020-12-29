УКР
У Києві горів ресторан у житловому будинку: спалахнули жирові відкладення у витяжці. ФОТО

Сьогодні близько 10:00 ранку виникла пожежа на вул. Великій Васильківській, 85/87 у Голосіївському районі Києва. Займання сталося на першому поверсі ресторану, проте дим йшов з даху будинку. Як виявилося, в закладі харчування загорілися жирові відкладення у витяжній шафі, яка вела на дах будинку.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Не гаючи часу, рятувальники почали гасити вогонь. О 10:22 пожежу було локалізовано, а о 10:36 - ліквідовано", - повідомили у відомстві.

На місці пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 рятувальників особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у м.Києві.

На щастя, жертв і постраждалих немає. Причина загоряння встановлюється.

Дивіться: В Одеській області через новорічну гірлянду повністю згорів приватний житловий будинок. ФОТОрепортаж

Як говориться в повідомленні на сторінці Dtp.kiev.ua в Facebook, на дорозі біля цього будинку, виник автомобільний затор.

Київ (20027) пожежа (4404) ресторани (339)
Пальмовое масло воспламенилось
29.12.2020 12:43 Відповісти
надписть на вывеске "Ч * А * Й * Ж * О * П * А" ?
29.12.2020 12:40 Відповісти
Ну так всё правильно,так и должно было случиться,какой дурак особенно из кавказа будет лепить дорогостоящие вытяжки и тем более их чистить? Естественно он свой "жирзавод" всунул в уже существующую вентиляционную систему которую благополучно и угробил,ведь такие вытяжные системы абсолютно непригодны для отвода испарений сотен литров кипящих жиров в которых 90% это пальмовое масло. Теперь жителям придётся жить в квартирах где дышать невозможно от кипящих пончиков,всякой шаурмы которую жрёт "наш" президент. Полная картина маслом,только в музей маразма украинских властей осталось повесить.
29.12.2020 12:48 Відповісти
ФОПы-кормильцы праздновали получение по 8000грн от украинских пенсионеров получающих 1700грн пенсии?
29.12.2020 12:36 Відповісти
Пальмовое масло воспламенилось
29.12.2020 12:43 Відповісти
Ресторан Ублюдка ? В Киеве горел ресторан в жилом доме: вспыхнули жировые отложения в вытяжке - Цензор.НЕТ 2444
29.12.2020 12:37 Відповісти
холестерин
29.12.2020 12:38 Відповісти
надписть на вывеске "Ч * А * Й * Ж * О * П * А" ?
29.12.2020 12:40 Відповісти
чай - хана ))))
29.12.2020 12:43 Відповісти
это ресторан ESHAK, касабского комика Светлакова. https://viva.ua/starcolumn/parties/22844-sergey-svetlakov-otkril-restoran-v-kieve-fotoreportaj.html
29.12.2020 22:08 Відповісти
Ревізор не рекомендує
29.12.2020 12:47 Відповісти
Это тот что в унитазе руки что ли моет? Тищенко? Сейчас у "самого" в советниках ходит,советует.
29.12.2020 12:51 Відповісти
Не, жировые отложения любила Фреймут
29.12.2020 15:07 Відповісти
Ну так всё правильно,так и должно было случиться,какой дурак особенно из кавказа будет лепить дорогостоящие вытяжки и тем более их чистить? Естественно он свой "жирзавод" всунул в уже существующую вентиляционную систему которую благополучно и угробил,ведь такие вытяжные системы абсолютно непригодны для отвода испарений сотен литров кипящих жиров в которых 90% это пальмовое масло. Теперь жителям придётся жить в квартирах где дышать невозможно от кипящих пончиков,всякой шаурмы которую жрёт "наш" президент. Полная картина маслом,только в музей маразма украинских властей осталось повесить.
29.12.2020 12:48 Відповісти
никакой существующей вент системы. первое фото,с торца дома отдельный венткороб ведущий на крышу.
показати весь коментар
сейчас на что-то поднимут тарифы, что бы не накапливались больше жировые отложения!)))
показати весь коментар
это "Ишак", принадлежал Светлакову из нашей раши
показати весь коментар
Вообще вытяжки лучше делать из нержавейки и выводить за крышу по наружной стене здания ( торец или со двора)
Как разрешили эксплуатацию домовой вытяжки - вопрос присутствует
29.12.2020 12:59 Відповісти
ОПЯТЬ ЖЕ ПЛОХАЯ РАБОТА МЧС под руководством Авакова
( а потоки денег все идут на самый верх)
29.12.2020 13:00 Відповісти
Можно вытяжку ЗАГИЛЬЗОВАТЬ ( подсказка для журналистских расследований)
Но на высотках это довольно трудно
29.12.2020 13:03 Відповісти
так и есть.первое фото.торец дома
29.12.2020 15:06 Відповісти
Точно. Не вгляделась в фото
29.12.2020 18:24 Відповісти
Ой а я вже подумав,що облгази починають горіти.
29.12.2020 13:02 Відповісти
У нас Існують, провіряються іі виконуються закони і протоколи по комерційним витяжкам: повинен існувати і правильно виконаний дозвіл на роботи. Це перше. Але в випадку коли витяжка не відповідає вимогам інспектор має право виписати порушення і попередній дозвіл іде на аудит. Витяжка має бути незалежною, певна відстань до вікон, висота на даху і по відношенню до сусідніх будинків. В приміщені повинна бути механічна(!) система гасити вогонь на яку видається окремий дозвіл і.т.д. Це не жарти.
показати весь коментар
А как же коррупция? Вы хотите забрать последний кусок хлеба у детей чиновников и инспекторов. Вы что - хотите, чтоб они жили на одну зарплату?
показати весь коментар
Така корупція досить легко прослідковується. Скільки треба заплатив прокурору щоб він не посадив інспектора за вбивство людей га пожежі? Тут елементарна економіка або тваринна тупість і жадність. У нас також були часи, коли інспектори палились на хабарі але за яку суму людина готова втратити роботу, медичну страховку, пенсію і можливість влаштуватись на добру роботу після такого звільнення, навіть свободу?
показати весь коментар
Совершенно верно - коррупция легко прослеживается. Только с ней никто не борется. Пчёлы против мёда - это абсурд.
показати весь коментар
