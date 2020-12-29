Україна замовила у ДП "Антонов" три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський. ФОТОрепортаж

За участю Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання Меморандуму між Міністерством оборони та Державним підприємством "Антонов" про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й має бути", – наголосив Зеленський перед церемонією підписання документа, яка відбулася на ДП "Антонов".

Глава держави зазначив, що багато міжнародних партнерів виявляють значний інтерес до літаків сімейства "Ан", зокрема до військово-транспортних зразків.

"Та водночас, і це логічно, вони завжди мене запитують і цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні? Саме тому цей крок – двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій", – зауважив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що в майбутньому такі державні замовлення мають бути не сенсацією, а нормою. Тому він найближчим часом очікує на повноцінний комплексний план від керівництва ДП "Антонов" щодо відновлення та посилення кадрового потенціалу підприємства, повернення втрачених професіоналів та залучення нових фахівців.

Президент запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан-178 уже з наступного року, а уряду – опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками "Антонова". А також – розробити Державну науково-технічну програму з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та підготувати проведення відповідного засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"Давайте зробимо все можливе, щоб авіаційна галузь України здолала всі зони турбулентності й піднялася до нових висот", – резюмував Зеленський.

