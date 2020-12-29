УКР
Україна замовила у ДП "Антонов" три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський. ФОТОрепортаж

За участю Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання Меморандуму між Міністерством оборони та Державним підприємством "Антонов" про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих, для українських інтересів. Власне так, як це й має бути", – наголосив Зеленський перед церемонією підписання документа, яка відбулася на ДП "Антонов".

Глава держави зазначив, що багато міжнародних партнерів виявляють значний інтерес до літаків сімейства "Ан", зокрема до військово-транспортних зразків.

"Та водночас, і це логічно, вони завжди мене запитують і цікавляться, чи прийняті ці літаки на озброєння в Україні? Саме тому цей крок – двічі важливий. Він зміцнює обороноздатність України та сприятиме залученню українських та іноземних інвестицій", – зауважив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що в майбутньому такі державні замовлення мають бути не сенсацією, а нормою. Тому він найближчим часом очікує на повноцінний комплексний план від керівництва ДП "Антонов" щодо відновлення та посилення кадрового потенціалу підприємства, повернення втрачених професіоналів та залучення нових фахівців.

Президент запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан-178 уже з наступного року, а уряду – опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками "Антонова". А також – розробити Державну науково-технічну програму з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та підготувати проведення відповідного засідання Ради національної безпеки і оборони України.

"Давайте зробимо все можливе, щоб авіаційна галузь України здолала всі зони турбулентності й піднялася до нових висот", – резюмував Зеленський.

Україна замовила у ДП Антонов три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський 01
Україна замовила у ДП Антонов три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський 02
Україна замовила у ДП Антонов три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський 03
Україна замовила у ДП Антонов три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський 04
Україна замовила у ДП Антонов три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський 05
Україна замовила у ДП Антонов три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський 06
Україна замовила у ДП Антонов три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський 07
Україна замовила у ДП Антонов три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський 08
Україна замовила у ДП Антонов три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський 09
Україна замовила у ДП Антонов три літаки Ан-178 для ЗСУ, - Зеленський 10

Меморандум о сотрудничестве это не гос. заказ. Это ровным счетом ничем не отличается от встречи Мрии с грузом для комерсов, и бесполезных вояжей по Украине. Он мне все больше напоминает типочков с Борщаговки с наркотической зависимостью, которые, что бы добыть денег на дозу, постоянно мутят и врут.
29.12.2020 14:19 Відповісти
Меморандум не контракт. По меморандуму гроші не дають. Пил в очі. А от реальні банкрутства КрАЗ, Богдан, Кузні тощо, це реальність господарювання жаб'ячої команди під керівництвом Кремля.
29.12.2020 14:27 Відповісти
"подписание Меморандума" и "заказала" - это разные вещи.
Знаю еще один "меморандум" из Будапешта.
29.12.2020 14:25 Відповісти
Воть!!!
Бубачка вже будує літаки, шоб всех бамбіть.

Три літаки (ще зовсім недавно за словами Шмигла їх було 2). Шоб всех бамбіть.
29.12.2020 14:15 Відповісти
Меморандум о сотрудничестве это не гос. заказ. Это ровным счетом ничем не отличается от встречи Мрии с грузом для комерсов, и бесполезных вояжей по Украине. Он мне все больше напоминает типочков с Борщаговки с наркотической зависимостью, которые, что бы добыть денег на дозу, постоянно мутят и врут.
29.12.2020 14:19 Відповісти
ракеты давай !
Недоразумение ЗЕльоное.

Нептуны, Ольху, Богдану - это то что нужно фронту
29.12.2020 14:29 Відповісти
Не ну чо ты прям вот так сразу на горло?

Чоткий пацан приехал чисто разрулить, шоб все пучком было, с теми побакланил, с этими перетер, бумагу крутую подписали, возле самоля снялся, в микрофон поговорил...
показати весь коментар
Вся эта деятельность это СССР в лучших его традициях. Я считал что такое уже не повториться, но видать не мой это год... Зря я не прочитал статью в чем лучше встречать 2020 год!
показати весь коментар
Лучше всего его было встречать в самолете, улетая на ПМЖ в ЕС или Канаду.

Тут кина не будет еще ооооооочень долго даже, если у власти будут мегапроукраинские политики. А с таким ватным хламом, как сейчас, никогда.
показати весь коментар
для перу?
показати весь коментар
ни разу не пиар. потом можно поприсутствовать на закладке первого самолета для ВСУ,далее на сдаче первого самолета,второго и третьего. а так конечно это не пиар как у Пороха
показати весь коментар
Ой и не говорите! Я даже больше чем уверен, что Порох уже и дырку в заборе проделал что бы воровать и сорвать гениальные планы великого полководца. Как сейчас вижу Вальцмана с колесом от самолета и с ехидной улыбкой... Но, ничего, придет весна и после сдачи первого самолета ответит за фсе!
показати весь коментар
Вспоминаю целую кодлу таких обкуренных типочков, которые обещали, что следующие после экспортных "Оплоты" будут уже для ВСУ. Но видно что-то не срослось, или на ширку себе решили больше оставить!!!
показати весь коментар
Валерий, это из за этого рухнули мечты о светлом будущем 75% населения и они с пеной у рта начали орать как невменяемые вора и барыгу на нары? Наркоманов кроме космонавта до сегодняшнего чуда не помню... алкаши были а вот с белым носиком он один из первых.
показати весь коментар
Рузьгє агент Якубович закладав перший корвет - пройшло 10 років - корвета нема.
Тепер інший рузьгє агент Бубачка закладає перший літак.
Цікаво в якому банку на цей раз
показати весь коментар
Бубачка вже будує літаки, шоб всех бамбіть.

та вони ж транспортні. бо зеленське пацифіст... коли це стосується незалежності та суверенітету України.
показати весь коментар
Бубочка поц и фист.
Поэтому ему пофиг, чем бамбить в своих видосиках.

Дайте ему литакы!!! Все три.
показати весь коментар
Если бы было что то реальное, сразу бы появился Авякян, тот для МЧС вертолеты во Франции покупал....
показати весь коментар
Крысы зеленского в минобороны выбирают тендеры не по шкале эффективность-качество-цена, а наоборот где самое большое дерьмо и где самый больший откат-потому что так выгодно их карману. Причем НАГЛО. Тоесть откат побольше дают только за дерьмо, которое в самом деле ничего не стоит. Какое и минобороны покупает.Есть сау богдана, ее нужно немножко довести и купить, но ублюдкам минобороны это не выгодно - они убивают сау богдана, чтобы купить чешскую дану - и зеленский этих кацапских крыс тарана не зачищает, а крышует - потому что приказ с кремля-тоесть зеленский враг украины с его надзирателем шаг-в-шаг дерьмаком. Или скажем давно есть козак-2м, но минобороны берет устаревшую версию 2, потому что оно дешевле и можно вписать откат побольше- ну "практика" с коррупционным пи.дабольским брендом как слово-бренд ПАШИНСКИЙ это вообще ложь с коррупцией в квадрате, они говорят что запчастей на 70% украинкие, на самом деле 10%, если не меньше. Или бмп-1 с польши, которые дают даром, но крысы зеленского в минобороны приписывают им цену даже больше чуть ли не новой.
Кацапам выгодно чтобы в минобороны были "свои" чекисты - как таран, ну или на крайняк ссыкуны типа хомчака. И вот в чем вопрос - почему у крыс минобороны ИМЕННО эти типы на высших должностях? Кацапы туда и предателей затолкали и ссыкунов. Тоесть минобороны полностью отвечает кацапским запросам. А зебил это в точности кацапские запросы и исполняет.
Потому что крыс еюаных как таран и его помощники и дрыстунов обо.с ранных в армии как дрыст хомчак нужно гнать поганой метлой. Если увидите дрыстуна - скорее всего это парашники это дерьмо туда впарили, чтобы оно дрожало как лист кленовый, когда кацапы его пугают.
А вместе с дрыстунами и зеленского наъ гнать. Если ЭТО не гонит наъй пи.ров которые кроме НАГЛЫХ откатов причем НАГЛО ниъя не делают, и еще смотрят как получить кацапские вознаграждения на сотни миллионов$ за сокращение и развал украинской армии, то зеленского нужно гнать в первую очередь.
29.12.2020 21:59 Відповісти
Чекаємо гостей на підписання контракту з Міноборони на літаки Ан-178. Здається - очікується радісна звістка, але контракт "по-українськи" передбачає не фінансування побудови літаків, як це прийнято в усьому світі, а побудову літаків за власний кошт! Цікаво, як прокоментують журналістам підписання такого дивного контракту, адже грошей і надалі в бюджеті не передбачено! Згідно постанови КМУ, всі роботи - за свій рахунок, тобто для Антонова - це банківський кредит, - написав Голова профспілки «Славутич»
показати весь коментар
"подписание Меморандума" и "заказала" - это разные вещи.
Знаю еще один "меморандум" из Будапешта.
показати весь коментар
Меморандум не контракт. По меморандуму гроші не дають. Пил в очі. А от реальні банкрутства КрАЗ, Богдан, Кузні тощо, це реальність господарювання жаб'ячої команди під керівництвом Кремля.
показати весь коментар
По меморандуму, не только деньги не платят, а вообще ничего не делают. Грубо говоря, можно просто по*издеть на тему "а вот хорошо бы, нам купить три самолета когда нибудь...", а можно сделать то же самое, только еще и записать, чтобы типа не забыть о чем пи*дели - это второе и есть меморандум!
Но почитатели циркового искусства, таких мелочей не знают (и словосочетание "будапештский меморандум" их ни на что не наталкивает). Во всем этом, они услышали "Зеленский подписал контракт на строительство 3х самолетов", все - остальное ниипет
показати весь коментар
Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для ВСУ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7448
В останній рік Міністерство оборони перейшло до закупівлі вантажних автомобілів марки МАЗ у українських дилерів, остання з таких закупівель відбулась у вересні, а її обсяг склав майже 100 млн гривень за 41 одиницю.
У компанії «Богдан Моторс» відзначають, що виробники так і не отримали доступу до дешевих фінансів які могли б значно посилити виробничі потужності підприємств і збільшити оборотні ресурси. Отримати кредитування для забезпечення виконання державних замовлень досі є проблемою.
Натомість держава робить все, щоб вже отримані кредити бралися під сумнів.
29.12.2020 14:27 Відповісти
Патамуша у ЗЕ партньоры из Беларуси и Роиси. У ***** даже видно мир в каком-то из отверстий.

А Порошенко для ЗЕ враг.
показати весь коментар
Так так, МАЗ збирають й з нарасійських запчастин. А кому Богдан належить? Й чому не було укладено контракти на закупівлю КрАЗів?
показати весь коментар
Тому що на КрАЗі розпочато процес банкрутства.
До 2024 вже не так багато зосталось.
Команда ліквідаторів не встигає.
показати весь коментар
при порохе краз работал в две смены. а за два года стал банкротом потому что заказов НОЛЬ
показати весь коментар
Та шо ты кажешь? С советских времен КрАЗ не работал в две смены. И началась жопа именно с Костика Жеваго. И ни Порошенко, ни Зеленский, ни Ангела Меркель ни Господь Бог не помогут технологически безнадежно отсталому производству. В 90-х нужно было думать о 2000-х. А он думал всю жизнь через диллеров-посредников в Казахстане и России пачками будет втюхивать слегка модернизированные советские грузовики.
показати весь коментар
я знаю что я говорю
показати весь коментар
И шо ты знаешь? Ты знаешь почему КрАЗ банкрот? Ты знаешь сколько на 2,5 млрд. грн взятого (и затем успешно спиженного) кредита можно сделать машин?
показати весь коментар
я знаю почему краз банкрот.
основная причина в том что после прихода вазелина к власти на завод перестали поступать заказы на технику для ВСУ
еще вопросы есть?
показати весь коментар
А при Петьке их хватало чтобы КрАЗ жировал? Ну так посмотри статистику даже в Википедии,сколько там Петя назаказывал. Для такой махины как КрАЗ это забивание гвоздей микроскопом,потому наверное и кредит 2,5 лярда брали 18 году,что от петиных заказов бабло просто некуда было девать.
показати весь коментар
абсолютно верно. хватало не только серийные изделия выпускать но и новые разрабатывать. и чтобы это знать мне не надо в википедию ходить.
показати весь коментар
Ну ладно с КрАЗом, вас упоротых не прошибешь ,ты почитай в статье выше что эксперт пишет:с 2015 года с Антоновым подписано 8!!! меморандумов (как минимум 6-7 петиных) и ни один не выполнен. Или тоже скажешь бреше,при пете 100 тыщ самолётов выпустили?
показати весь коментар
конечно не прошибешь. потому что ты винторогий википедию читаешь а я просто знаю о чем я говорю
что касается "Антонова" - ты почитай в той же википедии когда остановилось производство Ан-178 и почему (подсказка - кацапские запчасти). а также почитай когда именно "Антонов" смог переделать всю документацию и технологии чтобы выпускать самолеты исключительно из украинских деталей. когда почитаешь - приходи. продолжим ликбез
показати весь коментар
Слышь порохнявый,не хочешь читать Википедию -зайди на сайт КрАЗа и там всё почитай.Статистика вещь беспристрастная,ей похрену что там тебе петя пять лет трындел про перемоги за перемогами и про отверточную сборку и приклеивание шильдиков на КрАЗе. А за пять лет в нормальных странах самолет проходит стадии от проектирования до предсерийных полетных испытаний,а не переделывания бумажек на уже готовый самолёт.
показати весь коментар
ты еще не врубился дятел? я ЗНАЮ что происходило и происходит на КРАЗе. мне НЕ НАДО читать.

про пять лет от проектирования до готового самолеты ты боингу или локхиду расскажи. а то они не в курсе турбо-режима

слушай, сер гей, тебе мало что я тебя ткнул в твое же дерьмо? тебе еще не дошло что я знаю о чем говорю и не удасться твоими тупыми наскоками сбить тему?
показати весь коментар
Слышь петушок,я тебе могу рассказать про Мрию:проектирование и выпуск самолета 1984-1988 год,первый вылет 1989 год. Передай боингу и локхиду,а также эйрбасу и зоряну с шкиряком,а то они не знают.
показати весь коментар
у тебя опять из википедии знания?
расскажи.
а пока ты собираешь остатки мозгов я тебе расскажу одну вещь - "Мрія" Ан-225 это увеличенный в размерах Ан-124 "Руслан". единственное отличие - схема хвостового оперения. Вот на ее разработку и ушло 2 года
самолет создан на базе другого самолета

а вот по "Руслану" который создавался с нуля

1966 начало проектирования
1972 году была окончательно утверждена схема с четырмя двигателями (а вариант с шестью лег в основу Ан-225)
1983 первый полет
показати весь коментар
Да и по поводу КрАЗа - там даже генеральный толком дупля не режет,что происходит.Костя,неужели ты? Так а чего тут под всякими непонятными никами на цензоре шифруешься?
показати весь коментар
а что значит "там даже... дупля не режет"? кто еще "не режет"?
показати весь коментар
Да кроме тебя походу все и давно, иначе в такую жопу завод не опустили бы.
показати весь коментар
не все. и недавно. двух лет нет еще
показати весь коментар
Ладно,на том и сойдемся.Но ты хоть согласен что мы ещё до пети и вовочки,ещё в 91-м свернули не на тот путь,оставив бывших коми у власти? А петя с вовиком это лишь усугубившиеся последствия этой ошибки.
показати весь коментар
с первым предложением согласен
со вторым - нет
показати весь коментар
На предприятии уже успели начать и закончить выпускать автомобили LADA, для которых была спроектирована отдельная ветка.
Hyundai и JAC - на другой сборочной линии. Именно в этом цехе сейчас выпускают военную технику "Богдан".
показати весь коментар
Скільки заклали в бюджет для реалізації цього меморандуму?
показати весь коментар
Судя по фото самолеты практически готовы, осталось двигатели повесить. Так что денег много не потребуется.
показати весь коментар
"Не верь глазам своим" (с)
показати весь коментар
Где на фото самолетЫ? Две трети корпуса одного самолета без механизмов, приборов коммуникаций это 10% готовности.
показати весь коментар
На фото, самолет собранный по заказу Перу!!!
показати весь коментар
що воно може закласти? у шмарклi там дiрка, бо ВВП ж вирiс на 40 вiдсоткiв...
показати весь коментар
це такий самий меморандум, як Будапештський?
показати весь коментар
Осел все таки решил бамбить Кривой Рог.
показати весь коментар
Не забуваємо, що літаки будуть будуватися по мірі того, як будуть поступати кошти. "Вільха" М теж замовили, а кошти не перерахували і неперерахували кошти на розробки "Грім", "Сапсан", а пояснили "нестиковочку" тим, що вони не потрібні.
показати весь коментар
меморандум это заявление о намерении. не больше. это не заказ
показати весь коментар
Меморандум означает, что нет ни денег ни самолетов, но нужно пообещать что-то народу.
показати весь коментар
Не 3 а 300 надо ...
показати весь коментар
НА КОЙ ? Дрыща с манатками эвакуировать ?
показати весь коментар
Пиараст зеленый, сказал бы "Украина подписала контракт", то уже совсем другое дело. И то у вас что меморандумы, что контракты - всё 95-квартал. Одни хихиньки, да хаханьки. Банда тупиц и мародеров.
показати весь коментар
Заказать то заказали, но только деньги не выделили, - типа сами как хотите так и стройте...

Зебилы, такие зебилы.. А зеленый клоун об этом может вполне и не знать=)
показати весь коментар
Заголовок так сформулирован как-будто "Антонов" это зарубежная фирма. Почему бы не написать: "Министерство обороны Украины заказало у корпорации "Антонов" 3 Ан-178"???
показати весь коментар
А на кой хрен нам сейчас транспортники ? У нас деньги куры не клюют ? Ан должен дать безпилотники, а это чисто на экспорт. Все как всегда ,-зайцу стопсигнал
показати весь коментар
При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. Источник: https://censor.net/ru/p3239654

Гарна казочка про бичка - як що при клоуні не багато бронетехніки постачали до ЗСУ, то що тут казати про нові літаки. Краще щоб "Оплоти" до ЗСУ постачали, це реальніше.
показати весь коментар
А возможно произвести самолёты без подписания меморандума и визита клоуна? А то складывается такое впечатление, что только те мероприятия, которые он удостоил визитом укрепляют обороноспособность.
показати весь коментар
Тобто, грошей не дали.
показати весь коментар
Если дело таки закончится твердым контрактом, то это хорошо. Но есть сомнения, видя как четко финансируется гособоронзаказ при Бубочке.
показати весь коментар
Вова знову бреше.
показати весь коментар
Нам деньги больше некуда потратить ? Я как авиатор не вижу ни какой срочной необходимости в этих самолетах.
показати весь коментар
Меморандум то документ, котрий нікого і ні до чого не зобов"язує. Але клоун навіть цей папірець використав для самопіару ... їм уже просто нічого ні запропонувати, ні показати країні.
показати весь коментар
Согласен с "ладно сойдемся"? А то что комуняка кравчук с красным директором кучмой проложили нам дорожку в пропасть,в которую мы каждый год балансируя пытаемся не упасть тебя устраевает? То что на постсоветском пространстве под прикрытием демократии и свободной экономики вырос межгосударственный коррупционный монстр таких размеров,что советским комунякам такое и не снилось нормально.И Украина во всё это прямо или косвено была втянута.Тебя это устраивает?
показати весь коментар
