Блоковано фінансування "ДНР" через постачання фармацевтичної продукції, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала фінансування терористичної організації "ДНР" через масштабні незаконні поставки фармацевтичної продукції на тимчасово окупованих територіях.

Співробітники та слідчі спецслужби задокументували, що замовляли поставки "посадовці" та пов’язані з ними комерсанти з так званої "ДНР". Організатори реєстрували фіктивні фірми в Україні та кількох сусідніх державах. Між фірмами укладали фейкові зовнішньоекономічні контракти, за якими фармацевтичну продукцію нібито відправляли у треті країни транзитом через Росію. Проте з території РФ лікарські засоби через тимчасово непідконтрольні українській владі прикордонні пункти перевозили на адресу донецьких комерсантів. За попередніми даними, у 2020 році фігуранти здійснили поставки лікарських засобів на загальну суму майже 40 мільйонів гривень.

Оперативники СБ України встановили, що, отримавши продукцію, ділки брали участь та вигравали тендери, оголошені так званим "Міністерством охорони здоров'я ДНР". СБУ встановила факти сплати ними "податків і зборів" до бюджету терористичної організації.

Правоохоронці затримали у пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині вантажівку з фармацевтичною продукцією на майже 3 мільйони гривень. У ході обшуків за адресами фіктивних фірм у Харкові та Миколаєві вилучено комп’ютерну техніку, документи та печатки, що підтверджують протиправну діяльність.

Вирішуєтьcя питання щодо оголошення про підозру фігурантам у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років.





