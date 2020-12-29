У Києві накрили банду "домушників", до складу якої входили двоє співробітників Нацполіції. ФОТОрепортаж
Столична прокуратура повідомила про підозру у квартирній крадіжці 5 особам, двоє з яких - чинні поліцейські.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з матеріалами слідства, двоє столичних правоохоронців у травні 2020 року, вступивши в змову з трьома особами грузинської національності, скоїли крадіжку з проникненням до житла громадянина і заволоділи майже 13 тисячами доларів США, які розподілили між собою.
У ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося вийти на слід квартирних злодіїв та повідомити їм про підозру. Провівши 5 обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено речові докази, а саме набір відмичок, за допомогою яких здійснювалося проникнення в житло.
Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Может потому что все реформы накрылись половым органом с приходом ЗЕ?
А с 2019-го каждый день зашквар, включая постановочные теракты, липовые дела и чуть ли не ежедневное соучастие ментов с ограблениях и насилии.
Или для тебя новость, что из полиции ушли те, кто туда пришел на первой волне при Зугладзе, которую Аваков выпер?
Зугладзе все верно начала. И реформа была задумана верно. Вот только полиция - отражение социума. Эти менты не с другой планеты, а типичные представители нарида (немного селекционно отобранные).
Пока их более-менее что-то сдерживало - была видимость спокойствия. Как только Авакова и ментов сдерживать стало нечему - получите каждый день новости про ментовкий произвол и бандитизм.
При Порохе доверие украинцев к полиции росло, при ЗЕ вернулось к уровню, как до 2014-го.
Или Пороху надо было сразу потерять еще и силовой блок?
Можешь сам посмотреть при ком доверие украинцев к полиции было максимальным, а при ком стало минимальным.
Коли активна молодь прийшла - було непогано. Пару місяців. Але ж її винищили ще за гідранта №5.
Может ты считаешь, что корумпированная система не сопротивляется любым реформам?
При Порохе сопротивлялись и саботажничали, а сейчас вошли снова в полную силу бо именно такие ЗЕ и нужны.
"Ежики кололись, плакали, но лезли на кактус".
И все у них было по закону. И своих никто не выгораживал. И честь мундира никто не отстаивал задним числом. И людей не убивали по АшиПке.Согласен.
зверушекгрузин, азеров, армян... И мы хотим, чтобы нас приняли в Европу? Чтобы уважали? Чтобы давали вакцины?