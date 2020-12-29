У Києві накрили банду "домушників", до складу якої входили двоє співробітників Нацполіції. ФОТОрепортаж

Столична прокуратура повідомила про підозру у квартирній крадіжці 5 особам, двоє з яких - чинні поліцейські.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами слідства, двоє столичних правоохоронців у травні 2020 року, вступивши в змову з трьома особами грузинської національності, скоїли крадіжку з проникненням до житла громадянина і заволоділи майже 13 тисячами доларів США, які розподілили між собою.

У ході досудового розслідування правоохоронцям вдалося вийти на слід квартирних злодіїв та повідомити їм про підозру. Провівши 5 обшуків за місцями проживання підозрюваних виявлено речові докази, а саме набір відмичок, за допомогою яких здійснювалося проникнення в житло.







Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.