$153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ "Станиця Луганська", - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Через контрольно-пропускний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська" громадянин України незаконно намагався вивезти близько $153 тис.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік йшов з тимчасово окупованої території, і більшу частину прихованої валюти ніс у валізі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники затримали ще одного чоловіка, у якого вилучили $2700.
У пресслужбі зазначили, що всього за минулу добу прикордонники Луганського і Донецького загонів, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, спільно з співробітниками Державної фіскальної служби (ДФС), припинили 4 спроби незаконного переміщення валюти, прикрас і предметів, які, швидше за все, мають культурно-історичну цінність.
Так, на КПВВ "Новотроїцьке" працівники Держприкордонслужби затримали жінку, яка перевозила близько 400 ювелірних виробів на суму 740 тис.грн. Крім прикрас, у неї виявили 5 банківських ключів.
Через КППВ "Новотроїцьке" водій автомобіля "Рено", який з тимчасово окупованої частини Донецької області їхав до Маріуполя, намагався провезти 4 картини і 17 колекційних монет.
Валюту, прикраси, картини та монети вилучили співробітники ДФС.
А існують нормативні документи України як це все добро перемістити на вільну українську територію з Лугандону? Наприклад, коли людина продала свою квартиру у Луганську і назавжди їде в інший регіон України.
Прислали из Киева ребят. Они правильно. Первым делом пограничников трясти, которые обнаружили. И ооооооо! Чудо. Ещё нашлись денежки. Если погранцов за ноги потрясти авось чего и звякнет.