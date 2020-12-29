УКР
10 856 15

$153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ "Станиця Луганська", - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Через контрольно-пропускний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська" громадянин України незаконно намагався вивезти близько $153 тис.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік йшов з тимчасово окупованої території, і більшу частину прихованої валюти ніс у валізі", - йдеться в повідомленні.

$153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ Станиця Луганська, - ДПСУ 01

Крім того, на КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники затримали ще одного чоловіка, у якого вилучили $2700.

Також дивіться: На Закарпатті котрабандисти за допомогою безпілотника намагалися переправити сигарети до Словаччини, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У пресслужбі зазначили, що всього за минулу добу прикордонники Луганського і Донецького загонів, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, спільно з співробітниками Державної фіскальної служби (ДФС), припинили 4 спроби незаконного переміщення валюти, прикрас і предметів, які, швидше за все, мають культурно-історичну цінність.

Так, на КПВВ "Новотроїцьке" працівники Держприкордонслужби затримали жінку, яка перевозила близько 400 ювелірних виробів на суму 740 тис.грн. Крім прикрас, у неї виявили 5 банківських ключів.

$153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ Станиця Луганська, - ДПСУ 02
$153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ Станиця Луганська, - ДПСУ 03
$153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ Станиця Луганська, - ДПСУ 04

Через КППВ "Новотроїцьке" водій автомобіля "Рено", який з тимчасово окупованої частини Донецької області їхав до Маріуполя, намагався провезти 4 картини і 17 колекційних монет.

Валюту, прикраси, картини та монети вилучили співробітники ДФС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє харків'ян за $200 кожному погодилися незаконно вивезти до Росії 275 книг про Гаррі Поттера та запчастини до тракторів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Держприкордонслужба ДПСУ контрабанда Донбас
+3
Для советского человека баксы это пыть. Другое дело рубаль олимпийскай)))
Мужчина пытался незаконно пронести через КПВВ "Станица Луганская" 153 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 9932
29.12.2020 16:12 Відповісти
+3
28.12.20 21:14 пытался ввезти с оккупированных территорий 150 тыс. долл., - пресс-центр ОС. ФОТО. Источник: https://censor.net/ru/p3239531
https://censor.net/ru/p323953129.12.20 15:56 $153 тыс. и 400 ювелирных изделий пытались незаконно переместить через КПВВ "Станица Луганская", - ГПСУ. ФОТОрепортаж. Источник: https://censor.net/ru/p3239682
$153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ "Станиця Луганська", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7742 Прислали из Киева ребят. Они правильно. Первым делом пограничников трясти, которые обнаружили. И ооооооо! Чудо. Ещё нашлись денежки. Если погранцов за ноги потрясти авось чего и звякнет.
29.12.2020 16:50 Відповісти
+3
Тут мабудь друге...Хтось грошей ,,навоював"..та с годом діточок збирається переправити на вільну частину Украіни...а треба і хатинку придбати і в хатинку....Не на голе місто ім їхать.Так що сепари свої родини з той клоаки яку вони створили потихеньку будуть вивозити..і не в скрепную РФ а в сторону Заходу
29.12.2020 16:51 Відповісти
Гроші тре в іншу сторону нести!
29.12.2020 15:59 Відповісти
валюту забрать и отправить обратно в даунбас
29.12.2020 16:01 Відповісти
Несите голуби несите !!
29.12.2020 16:08 Відповісти
Оооо, кому-то подфартило. Да и не возвращать жеж в самом деле)))
29.12.2020 16:11 Відповісти
незрозуміла логіка: клянуть усе американське, але доляри **********..
29.12.2020 16:22 Відповісти
незаконно ..ахахаха ..а миллионы в Кипр без обложения нологов это и есть Закон
29.12.2020 16:30 Відповісти
"Валюту, украшения, картины и монеты изъяли сотрудники ГФСИ"

А існують нормативні документи України як це все добро перемістити на вільну українську територію з Лугандону? Наприклад, коли людина продала свою квартиру у Луганську і назавжди їде в інший регіон України.
29.12.2020 16:44 Відповісти
Тут мабудь друге...Хтось грошей ,,навоював"..та с годом діточок збирається переправити на вільну частину Украіни...а треба і хатинку придбати і в хатинку....Не на голе місто ім їхать.Так що сепари свої родини з той клоаки яку вони створили потихеньку будуть вивозити..і не в скрепную РФ а в сторону Заходу
29.12.2020 16:51 Відповісти
29.12.2020 21:27 Відповісти
Остап Бендер через румынскую границу
29.12.2020 16:57 Відповісти
я от нічого не зрозумів, чи то він намагався вивезти, як пишуть, чи ввезти, як він йшов з боку окупованой теріторії? Що за маєчня?
29.12.2020 18:48 Відповісти
Вывезти из ОРДЛО на территорию подконтрольную Украине,значит оттуда "дровишки".
29.12.2020 22:41 Відповісти
Ну вот набомбил пацан бабла ,у кого хату отжал и не одну и продал,кого то ограбил ,тачку дорогую отжал и продал ,и вот куда и зачем ему там эти бабки? Что можно в тупике этом голимом делать с таким баблом? Того и глядишь самого на пику насадят,Там это быстро делается,чик по горлу и ты уже на небе. Вот и вывозил всё самое ценное а как законно то вывезти? У него чеков то точно с ломбардов не было на кармане. Вот и рискнул на свою голову,возможно подставили что "бобра" держите,упакованный прямо на вас прёт. Но это я так свои версии тут придумываю. С интересом послушаю другие.
29.12.2020 22:38 Відповісти
 
 