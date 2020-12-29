$153 тис. і 400 ювелірних виробів намагалися незаконно перемістити через КПВВ "Станиця Луганська", - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Через контрольно-пропускний пункт в'їзду/виїзду "Станиця Луганська" громадянин України незаконно намагався вивезти близько $153 тис.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік йшов з тимчасово окупованої території, і більшу частину прихованої валюти ніс у валізі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники затримали ще одного чоловіка, у якого вилучили $2700.

У пресслужбі зазначили, що всього за минулу добу прикордонники Луганського і Донецького загонів, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, спільно з співробітниками Державної фіскальної служби (ДФС), припинили 4 спроби незаконного переміщення валюти, прикрас і предметів, які, швидше за все, мають культурно-історичну цінність.

Так, на КПВВ "Новотроїцьке" працівники Держприкордонслужби затримали жінку, яка перевозила близько 400 ювелірних виробів на суму 740 тис.грн. Крім прикрас, у неї виявили 5 банківських ключів.







Через КППВ "Новотроїцьке" водій автомобіля "Рено", який з тимчасово окупованої частини Донецької області їхав до Маріуполя, намагався провезти 4 картини і 17 колекційних монет.

Валюту, прикраси, картини та монети вилучили співробітники ДФС.

