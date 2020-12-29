На Луганщині військовослужбовець під час конфлікту вистрілив товаришеві по службі в живіт і гомілку, - військова прокуратура. ФОТО
У Луганській області військовослужбовець однієї з військових частин стріляв у товариша по службі
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.
26 грудня у військову прокуратуру Луганського гарнізону надійшло повідомлення про вогнепальне поранення солдата однієї з військових частин, яка дислокується на території Луганської області, внасідок порушення правил поводження зі зброєю. Однак, перевірка цієї інформації, у зв'язку з нехарактерним для необережного поводження зі зброєю розташуванням поранення, за результатами слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що потерпілому солдату наскрізні вогнепальні поранення живота та правої гомілки навмисне заподіяв його товариш по службі під час конфлікту.
Винну особу того ж дня затримала військова прокуратура в порядку ст. 208 КПК України. Було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, - закінчений замах на умисне вбивство.
28 грудня за клопотанням військової прокуратури слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
