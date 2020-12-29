УКР
На Луганщині військовослужбовець під час конфлікту вистрілив товаришеві по службі в живіт і гомілку, - військова прокуратура. ФОТО

У Луганській області військовослужбовець однієї з військових частин стріляв у товариша по службі

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.

26 грудня у військову прокуратуру Луганського гарнізону надійшло повідомлення про вогнепальне поранення солдата однієї з військових частин, яка дислокується на території Луганської області, внасідок порушення правил поводження зі зброєю. Однак, перевірка цієї інформації, у зв'язку з нехарактерним для необережного поводження зі зброєю розташуванням поранення, за результатами слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що потерпілому солдату наскрізні вогнепальні поранення живота та правої гомілки навмисне заподіяв його товариш по службі під час конфлікту.

Винну особу того ж дня затримала військова прокуратура в порядку ст. 208 КПК України. Було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, - закінчений замах на умисне вбивство.

28 грудня за клопотанням військової прокуратури слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

+7
Когда сидишь за столом на пьянке, то нож нужно возле себя держать, на случай, если начнется поножовщина
29.12.2020 16:32 Відповісти
+4
ну вооот...прямо в догонку или в дополнение к статье про комбата и наркошу
29.12.2020 16:46 Відповісти
+3
Нажрались и пошла пальба ...
29.12.2020 16:31 Відповісти
Нажрались и пошла пальба ...
29.12.2020 16:31 Відповісти
Когда сидишь за столом на пьянке, то нож нужно возле себя держать, на случай, если начнется поножовщина
29.12.2020 16:32 Відповісти
Оружие в части хранится в оружейке,
Похоже, что зеленский вводит правила
Как в армии россии, так что вполне возможны
Варианты самообороны,
прокурорам и прочему мусору нельзя верить,
Это конченые мрази
29.12.2020 16:40 Відповісти
прм чем тут Зеля то?
во всех армиях - никогда в казарме солдик не имеет права носить стрелялку.
Может в Римской армии имел, бо просто там надо было разоружаться немало минут - гладиус, ножны, пилумы, щит, наручи, а потом и лорика, шлем, а штаны вроде не носили.
29.12.2020 16:46 Відповісти
Зеленский способствует укреплению тюремных нравов
в ВСУ, ермаку выгоден развал, солдатская проституция, дедовщина и пьянство,
Зегнида же напугивает лохов мобилизацией,
Его планы выявить тех, кто не будет
Уклоняться от повесток и послать
Их сс вилами на танки,
Зеленский подонок
29.12.2020 18:32 Відповісти
А нам кажуть що зброю відібрали. Чи то тільки у зоні війни?
29.12.2020 16:32 Відповісти
Вам муйню кажуть. Ніхто на передку зброю у вояків не відбирав.
показати весь коментар
Нужно запретить спиртное в стране!
29.12.2020 16:36 Відповісти
Вы уверены, что это не случай самообороны ?
Ничего о званиях итд,
Похоже какой то отмороженный
Офицер получил пулю от рризывника,
Причину мусора не оглашают,
Надеются, видимо, все скрыть
29.12.2020 16:43 Відповісти
Может и так.
А спиртное всё равно запретить.
29.12.2020 17:17 Відповісти
ну вооот...прямо в догонку или в дополнение к статье про комбата и наркошу
29.12.2020 16:46 Відповісти
Такое бывает когда научили воевать, а воевать не дают.
29.12.2020 16:54 Відповісти
Сразу видно, что Вы хорошенько подумали, прежде чем написать свой комментарий.
29.12.2020 17:35 Відповісти
так собі кримінальна новина.
29.12.2020 16:55 Відповісти
не понятно кого жалеть?
раненого иди стрелявшего...
29.12.2020 17:33 Відповісти
Ой, я вас умоляю - пожалейте обоих!
29.12.2020 17:51 Відповісти
 
 