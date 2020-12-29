Український дельтаплан з контрабандними сигаретами розбився в Польщі, - Надбужанський відділ прикордонної служби РП. ФОТОрепортаж

У лісосмугу на прикордонній території Польщі впав дельтаплан з контрабандними сигаретами. Керував літальним апаратом 44-річний громадянин України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що 21 грудня польські прикордонники на значній висоті зафіксували повітряний об'єкт, схожий на дельтаплан, який рухався від кордону з Україною. Згодом цей літальний апарат знайшли у Влодавському повіті.

В результаті падіння дельтаплана пілот травмувався. Його доставили в лікарню. Біля дельтаплана прикордонники виявили кілька коробок з сигаретами, в яких було 8 тис. пачок на загальну суму 112 тис. злотих.

У прикордонній службі припускають, що чоловік планував без посадки скинути коробки з цигарками на березі річки Буг з польського боку кордону і повернутися на територію України.

Також дивіться: На Закарпатті котрабандисти за допомогою безпілотника намагалися переправити сигарети до Словаччини, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За нелегальний перетин польського кордону і перевезення контрабандного вантажу проти громадянина України порушено кримінальну справу, йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Після надання медичної допомоги в лікарні і виконання всіх слідчих дій 24 грудня контрабандиста передали українським прикордонникам в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

За даними пресслужби загону, в цьому році в зоні відповідальності Надбужанського відділу Прикордонної служби РП перехоплено контрабандних сигарет на загальну суму понад 20 млн злотих.

Читайте також: 350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу







Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl