УКР
Український дельтаплан з контрабандними сигаретами розбився в Польщі, - Надбужанський відділ прикордонної служби РП. ФОТОрепортаж

У лісосмугу на прикордонній території Польщі впав дельтаплан з контрабандними сигаретами. Керував літальним апаратом 44-річний громадянин України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що 21 грудня польські прикордонники на значній висоті зафіксували повітряний об'єкт, схожий на дельтаплан, який рухався від кордону з Україною. Згодом цей літальний апарат знайшли у Влодавському повіті.

В результаті падіння дельтаплана пілот травмувався. Його доставили в лікарню. Біля дельтаплана прикордонники виявили кілька коробок з сигаретами, в яких було 8 тис. пачок на загальну суму 112 тис. злотих.

У прикордонній службі припускають, що чоловік планував без посадки скинути коробки з цигарками на березі річки Буг з польського боку кордону і повернутися на територію України.

Також дивіться: На Закарпатті котрабандисти за допомогою безпілотника намагалися переправити сигарети до Словаччини, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За нелегальний перетин польського кордону і перевезення контрабандного вантажу проти громадянина України порушено кримінальну справу, йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Після надання медичної допомоги в лікарні і виконання всіх слідчих дій 24 грудня контрабандиста передали українським прикордонникам в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

За даними пресслужби загону, в цьому році в зоні відповідальності Надбужанського відділу Прикордонної служби РП перехоплено контрабандних сигарет на загальну суму понад 20 млн злотих.

Український дельтаплан з контрабандними сигаретами розбився в Польщі, - Надбужанський відділ прикордонної служби РП 01

Читайте також: 350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу

Український дельтаплан з контрабандними сигаретами розбився в Польщі, - Надбужанський відділ прикордонної служби РП 02
Український дельтаплан з контрабандними сигаретами розбився в Польщі, - Надбужанський відділ прикордонної служби РП 03
Український дельтаплан з контрабандними сигаретами розбився в Польщі, - Надбужанський відділ прикордонної служби РП 04
Фото: nadbuzanski.strazgraniczna.pl

 

контрабанда (1830) прикордонники (1119) Польща (8750) цигарки (996)
Топ коментарі
+11
Мой дельтаплан, мой дельтаплан!!!!!
Украинский дельтаплан с контрабандными сигаретами разбился в Польше, - Надбужанский отдел пограничной службы РП - Цензор.НЕТ 9075
29.12.2020 16:43 Відповісти
+8
как понимать слово украинский в заголовке?
украинского производства или принадлежит государству украина?
29.12.2020 16:44 Відповісти
+1
атбамбился
29.12.2020 16:53 Відповісти
Але ж звучить гордо.
29.12.2020 16:57 Відповісти
вміють заінтригувати заголовком
29.12.2020 17:06 Відповісти
Та скажет, что он покурить вышел и не рассчитал - далеко отошел. Или то лес для некурящих? Тогда да - виноват.
29.12.2020 16:56 Відповісти
Це перемога.
29.12.2020 16:58 Відповісти
Жить захочешь - ещё не так раскорячишься...
29.12.2020 17:07 Відповісти
Де ще є прикордонники, які так воюють з експортом? Нафіга Україні ті цигарки? Щоб прикордонники їх крали і сплавляли за кордон.
29.12.2020 17:12 Відповісти
Летел к куму покурить.
В результате технической неисправности совершил аварийную посадку "где получилось".
29.12.2020 17:26 Відповісти
В чоловіка горе, а ви тут смієтесь
29.12.2020 18:44 Відповісти
перегруз получився
29.12.2020 19:12 Відповісти
Вообще это надо Касьянову занятся. Он уже Порошенка победил, но Зеленский с Хомчаком закупать его коптеры тоже не хотят. Вот пусть совершенствует конструкции на экспериментах по сбросам грузов с папиросами в Венгрии. А улучшенные коптеры-волонтерам отдает.
29.12.2020 19:17 Відповісти
Бюджет Украины в этом году недополучит денег.
29.12.2020 20:45 Відповісти
 
 