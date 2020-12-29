Поліція в РФ склала протокол на режисера Манського за пікет із синіми трусами біля будівлі ФСБ: білизну назвали "засобом наочної агітації". ФОТО
Поліція в Москві склала на режисера Віталія Манського протокол про участь у неузгодженій акції.
Про це "МБХ медіа" повідомила юристка "Правозащиты Открытки" Олена Борисова, передає Цензор.НЕТ.
Протокол складено через одиночний пікет, який Манський провів 22 грудня. Тоді він вийшов до будівлі ФСБ з синіми трусами в руках. Це була акція на підтримку політика Олексія Навального.
За словами Борисової, Манському закидають участь у "прихованій формі публічного масового заходу", а труси в протоколі описали як "засіб наочної агітації".
21 грудня Олексій Навальний опублікував запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим - ймовірним учасником таємної спецгрупи ФСБ, яка могла отруїти політика. Думаючи, що говорить з помічником секретаря Ради безпеки Росії, Кудрявцев розповів, що отруту було нанесено на внутрішню частину синіх трусів Навального.
и получил бы ответ - Ну ага, дай ребенка, ... на "поиграться"
в даному випадку цей єврей протестує проти ************ зла і свавілля.
він може помилятися, проте для однієї людини проти каральної махіни -це таки велика мужність.
замість скиглити, потрібно по максимуму використовувати ситуацію та слабкість ворогів.
"- Евгений Николаевич школьный друг этого дурика , вы не знаете зачем Володька усы сбрил?
- Сеня,объясни товарищу зачем Володька усы сбрил . У нас очень мало времени..." (с)
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Придёт время и трусы Навального станут знаменем Прекрасной России Будущего.
- А с трусами стоять у ФСБ, это, по-вашему, нормально?
- А людей травить БОВ, это нормально?
- Да никто вашего Навального не травил!!!
- А я про него и не говорил!!!
На Ютубе показали синие трусы.
Ты забудешь их едва ли, синие трусы.
Есть вопрос, но нет ответа, синие трусы.
Стайл убийственного цвета, синие трусы.
Синие трусы - вспоминаю, умираю.
Синие трусы, я только о таких мечтаю.
Синие трусы мне эфэсбэ стирает.
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.
В жар и в холод тебя бросят синие трусы.
Говорят, сам Путин носит синие трусы.
И на пляже, и на ринге - синие трусы.
Поудобнее, чем стринги - синие трусы!
Синие трусы - надеваю, умираю.
Синие трусы, я в них гуляю и летаю.
Лишь в больнице их снимаю,
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.
Вы - моя Ютуба слава, синие трусы.
Вы - награда и отрава, синие трусы.
В прачечной-хуячечной простирнут, не ссы.
Либералы гордо носят синие трусы.
Синие трусы - вспоминаю, умираю.
Синие трусы, вас вся планета знает.
Синие трусы, страшные-ужасные.
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.
Это новый тренд реальный, синие трусы.
Первым их надел Навальный, синие трусы.
Отравить ему пытались синие трусы.
Но при этом обосрались в синие трусы.
Синие трусы - лучший мем былого года.
Синие трусы - символ жизни и свободы.
Синие трусы, новый флаг Руси.
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.(Андрей Орлов)