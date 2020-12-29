УКР
Поліція в РФ склала протокол на режисера Манського за пікет із синіми трусами біля будівлі ФСБ: білизну назвали "засобом наочної агітації". ФОТО

Поліція в Москві склала на режисера Віталія Манського протокол про участь у неузгодженій акції.

Про це "МБХ медіа" повідомила юристка "Правозащиты Открытки" Олена Борисова, передає Цензор.НЕТ.

Протокол складено через одиночний пікет, який Манський провів 22 грудня. Тоді він вийшов до будівлі ФСБ з синіми трусами в руках. Це була акція на підтримку політика Олексія Навального.

Поліція в РФ склала протокол на режисера Манського за пікет із синіми трусами біля будівлі ФСБ: білизну назвали засобом наочної агітації 01

За словами Борисової, Манському закидають участь у "прихованій формі публічного масового заходу", а труси в протоколі описали як "засіб наочної агітації".

21 грудня Олексій Навальний опублікував запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим - ймовірним учасником таємної спецгрупи ФСБ, яка могла отруїти політика. Думаючи, що говорить з помічником секретаря Ради безпеки Росії, Кудрявцев розповів, що отруту було нанесено на внутрішню частину синіх трусів Навального.

пікет (322) росія (67259) ФСБ (1473) Навальний Олексій (613)
+8
А с "Бриллиантовой рукой" что делать?
Полиция в РФ составила протокол на режиссера Манского за пикет с синими трусами у здания ФСБ: белье назвали "средством наглядной агитации" - Цензор.НЕТ 871
29.12.2020 17:03 Відповісти
+7
а на базарах как наглядно агитируют китайскими трусами
29.12.2020 17:09 Відповісти
+5
Полиция в РФ составила протокол на режиссера Манского за пикет с синими трусами у здания ФСБ: белье назвали "средством наглядной агитации" - Цензор.НЕТ 9225
29.12.2020 17:08 Відповісти
Странные "подвиги" на мацковии стали происходить, мельчает народ. А как же Павлик Морозов, Матросов, Зоя Космодемьянская, 380 Панфиловцев?
29.12.2020 16:56 Відповісти
Раньше меньше панфиловцев было
29.12.2020 17:10 Відповісти
Да, но они были жирнее!
29.12.2020 17:14 Відповісти
Да кому нужны они -эти трусы, эти мелкобуржуазные пережитки. Деды без трусов до Берлина дошли
29.12.2020 17:39 Відповісти
Навалял бы лучше под дверью.
29.12.2020 16:56 Відповісти
Никто б не обратил внимания - это обычное дело. А так - не обычное.
29.12.2020 16:59 Відповісти
Ну нет, это было бы нейтрально, ни о чем
29.12.2020 17:19 Відповісти
А якщо були "обісрані" то приписали як "замах на честь лідера"!
29.12.2020 17:38 Відповісти
Вещественные доказательство силами полиции стали наглядной агитацией.
29.12.2020 16:58 Відповісти
Козырные трусы "Тommy Hilfiger", от кутюр)))
29.12.2020 16:59 Відповісти
Класссно - сфоткался, свалил, а потом выложил и сказал как и Воьнов - Гебня сосет
29.12.2020 17:01 Відповісти
Цікаво, чому в Росії всі більш-менш адекватні люди -євреї ?
29.12.2020 17:01 Відповісти
сказал бы ты это в 32-33-х годах
и получил бы ответ - Ну ага, дай ребенка, ... на "поиграться"
29.12.2020 17:03 Відповісти
я не он, а она це-по -перше. а по-друге - є жиди, а є євреї. другі викликають повагу у всі часи.
29.12.2020 17:16 Відповісти
Єврей вийшов на пікет в підтримку російського неонациста Навального- чи й не адекватність.
29.12.2020 17:10 Відповісти
неонациста не переховував би та не рятутав Захід, ваша проекція не зовсім доречна.
в даному випадку цей єврей протестує проти ************ зла і свавілля.
він може помилятися, проте для однієї людини проти каральної махіни -це таки велика мужність.
29.12.2020 17:14 Відповісти
Гугли- ;Навальный-русский марш; і побачиш.
29.12.2020 17:19 Відповісти
Если он не будет под нацика косить, у него тогда рейтинг в РФ будет 0,0%. Если не подонок, шовинист или нацист - никаких шансов. А наибольшие шансы - если все сразу
29.12.2020 17:23 Відповісти
ну і? які його неонацистські ідеї Навального Ви можете назвати?який саме марш? котрий був 10 років тому? а що сталося за ці роки -Вас не цікавить?Вас не цікавить, що в нас немає союзників в Росії, навіть ситуативних? Ви чекаєте на ідеального мессію, який подарує Вам Кубань? тоді дуже довго чекати доведеться.
замість скиглити, потрібно по максимуму використовувати ситуацію та слабкість ворогів.
29.12.2020 17:25 Відповісти
Нацист он и в Африке нацист. И через 50 и через 100 лет.
29.12.2020 22:45 Відповісти
Шо,и Жиринрвськый?
29.12.2020 19:38 Відповісти
Жириновський -єврей?чи може поганий жид, який соромиться цього факту?
29.12.2020 19:44 Відповісти
Манский родился во Львове, гражданин Латвии. Может в этом дело.
29.12.2020 22:47 Відповісти
ВоЛьнов
29.12.2020 17:02 Відповісти
29.12.2020 17:03 Відповісти
Фильм у них давно должен быть отнесен к экстремистским произведениям только за один вопрос -
"- Евгений Николаевич школьный друг этого дурика , вы не знаете зачем Володька усы сбрил?
- Сеня,объясни товарищу зачем Володька усы сбрил . У нас очень мало времени..." (с)
29.12.2020 17:13 Відповісти
А это автоматически означает что теперь любой секонд, ларек или магазин, торгующий бельем, должен регистрироваться как СМИ, а те, что продают импортный шмот, как СМИ иностранные агенты
29.12.2020 17:08 Відповісти
29.12.2020 17:08 Відповісти
29.12.2020 17:09 Відповісти
Ну ведь брехня же : ))
29.12.2020 17:13 Відповісти
а на базарах как наглядно агитируют китайскими трусами
29.12.2020 17:09 Відповісти
29.12.2020 17:10 Відповісти
В двуспальном гробу они гораздо лучше смотрелись бы...
29.12.2020 18:06 Відповісти


https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Придёт время и трусы Навального станут знаменем Прекрасной России Будущего.
29.12.2020 17:11 Відповісти
29.12.2020 17:13 Відповісти
Трусы Леха Провальный мог купить в любом Госдепе США
29.12.2020 17:14 Відповісти
29.12.2020 17:15 Відповісти
- За что?
- А с трусами стоять у ФСБ, это, по-вашему, нормально?
- А людей травить БОВ, это нормально?
- Да никто вашего Навального не травил!!!
- А я про него и не говорил!!!
29.12.2020 17:16 Відповісти
Настоящие трусы Провального находятся в Музее восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне...,Мария Певчих любовница Провального живет в Лондоне...все сходится...
29.12.2020 17:17 Відповісти
Говорят компания Кевин Кляйн заключила контракт с Навальным.
29.12.2020 17:18 Відповісти
А ЕСЛИ ТРУСЫ БУДУД КАРЛИКА ИЛИ ВСЕХ ЕГО ХОЛУЕВ,ТО МЕДАЛЬ ДАДУТ??????
29.12.2020 17:20 Відповісти
У росиян Навальный ассоциируется с трусами?
29.12.2020 17:21 Відповісти
Нє, ну паровоз, не тупи: це ФСБ асоціювалося спочатку із двома підерками шпілі-вілі, а зараз із трусами. Життя в масквабаді бє фонтаном
29.12.2020 17:29 Відповісти
ФСБ забрало трусы в стирку.Им бы на эмблеме вместо курицы-мутанта енота нарисовать.
Поліція в РФ склала протокол на режисера Манського за пікет із синіми трусами біля будівлі ФСБ: білизну назвали "засобом наочної агітації" - Цензор.НЕТ 6268
29.12.2020 17:21 Відповісти
а чьо, могут открить прачечную
29.12.2020 17:27 Відповісти
Сегодня умер модельер Пьер Карден,...кажуть что он тоже продавал трусы Провальному,Запад виноват па любасу..Провальный агент Госдепа...
29.12.2020 17:23 Відповісти
Бл... ну чого ти таке тупе, що аж не хочеться тобі відповідати?
29.12.2020 17:26 Відповісти
29.12.2020 17:24 Відповісти
Скорее всего Провального отравил Зеленский,за Крым не бутерброд...
29.12.2020 17:28 Відповісти
Версий много,но одна точная...,покойная Анна Политковская летела в Беслан спасать детей,но ее отравили в самолете в Ростове...,совпадение :? Не думаю...
29.12.2020 17:32 Відповісти
СИНИЕ ТРУСЫ (лезгинка)

На Ютубе показали синие трусы.

Ты забудешь их едва ли, синие трусы.
Есть вопрос, но нет ответа, синие трусы.
Стайл убийственного цвета, синие трусы.

Синие трусы - вспоминаю, умираю.

Синие трусы, я только о таких мечтаю.
Синие трусы мне эфэсбэ стирает.
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.

В жар и в холод тебя бросят синие трусы.

Говорят, сам Путин носит синие трусы.
И на пляже, и на ринге - синие трусы.
Поудобнее, чем стринги - синие трусы!

Синие трусы - надеваю, умираю.

Синие трусы, я в них гуляю и летаю.
Лишь в больнице их снимаю,
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.

Вы - моя Ютуба слава, синие трусы.

Вы - награда и отрава, синие трусы.
В прачечной-хуячечной простирнут, не ссы.
Либералы гордо носят синие трусы.

Синие трусы - вспоминаю, умираю.

Синие трусы, вас вся планета знает.
Синие трусы, страшные-ужасные.
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.

Это новый тренд реальный, синие трусы.

Первым их надел Навальный, синие трусы.
Отравить ему пытались синие трусы.
Но при этом обосрались в синие трусы.

Синие трусы - лучший мем былого года.

Синие трусы - символ жизни и свободы.
Синие трусы, новый флаг Руси.
Синие трусы, синие трусы, синие трусы.(Андрей Орлов)
29.12.2020 18:08 Відповісти
 
 