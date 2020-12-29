Поліція в РФ склала протокол на режисера Манського за пікет із синіми трусами біля будівлі ФСБ: білизну назвали "засобом наочної агітації". ФОТО

Поліція в Москві склала на режисера Віталія Манського протокол про участь у неузгодженій акції.

Про це "МБХ медіа" повідомила юристка "Правозащиты Открытки" Олена Борисова, передає Цензор.НЕТ.

Протокол складено через одиночний пікет, який Манський провів 22 грудня. Тоді він вийшов до будівлі ФСБ з синіми трусами в руках. Це була акція на підтримку політика Олексія Навального.

За словами Борисової, Манському закидають участь у "прихованій формі публічного масового заходу", а труси в протоколі описали як "засіб наочної агітації".

21 грудня Олексій Навальний опублікував запис телефонної розмови з Костянтином Кудрявцевим - ймовірним учасником таємної спецгрупи ФСБ, яка могла отруїти політика. Думаючи, що говорить з помічником секретаря Ради безпеки Росії, Кудрявцев розповів, що отруту було нанесено на внутрішню частину синіх трусів Навального.