У Києві під час гасіння пожежі в гаражах на Голосіївському проспекті виявлено 2 трупи, - ДСНС. ФОТО
У Києві під час гасіння пожежі в Голосіївському районі рятувальники виявили тіла 2 загиблих.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Повідомлення про пожежу, яка виникла на Голосіївському проспекті, 110 надійшло в ДСНС 29 грудня о 15:35.
По прибуттю на місце пожежі рятувальники встановили, що сталося займання в 2 металевих гаражах, розміром 3х6 кв.м.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили 2 трупи невідомої статі.
О 15:58 пожежу було локалізовано, а о 16:12 ліквідовано.
Причину пожежі та обставини смерті людей встановлюватимуть правоохоронні органи.
