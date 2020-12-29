УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10589 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 660 3

У Києві під час гасіння пожежі в гаражах на Голосіївському проспекті виявлено 2 трупи, - ДСНС. ФОТО

У Києві під час гасіння пожежі в Голосіївському районі рятувальники виявили тіла 2 загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Києві під час гасіння пожежі в гаражах на Голосіївському проспекті виявлено 2 трупи, - ДСНС 01

Повідомлення про пожежу, яка виникла на Голосіївському проспекті, 110 надійшло в ДСНС 29 грудня о 15:35.

По прибуттю на місце пожежі рятувальники встановили, що сталося займання в 2 металевих гаражах, розміром 3х6 кв.м.

У Києві під час гасіння пожежі в гаражах на Голосіївському проспекті виявлено 2 трупи, - ДСНС 02

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили 2 трупи невідомої статі.

О 15:58 пожежу було локалізовано, а о 16:12 ліквідовано.

У Києві під час гасіння пожежі в гаражах на Голосіївському проспекті виявлено 2 трупи, - ДСНС 03

Причину пожежі та обставини смерті людей встановлюватимуть правоохоронні органи.

Читайте також: У Києві горів ресторан у житловому будинку: спалахнули жирові відкладення у витяжці. ФОТО

Автор: 

Київ (20031) пожежа (4404) смерть (6812) ДСНС (5243)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Началось . Отметили ?
показати весь коментар
29.12.2020 17:56 Відповісти
коханці
показати весь коментар
29.12.2020 18:13 Відповісти
рановато еще с грунта и с гаражей работать .холодно-вот и греются
показати весь коментар
29.12.2020 18:41 Відповісти
 
 