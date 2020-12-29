У Києві під час гасіння пожежі в гаражах на Голосіївському проспекті виявлено 2 трупи, - ДСНС. ФОТО

У Києві під час гасіння пожежі в Голосіївському районі рятувальники виявили тіла 2 загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про пожежу, яка виникла на Голосіївському проспекті, 110 надійшло в ДСНС 29 грудня о 15:35.

По прибуттю на місце пожежі рятувальники встановили, що сталося займання в 2 металевих гаражах, розміром 3х6 кв.м.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили 2 трупи невідомої статі.

О 15:58 пожежу було локалізовано, а о 16:12 ліквідовано.

Причину пожежі та обставини смерті людей встановлюватимуть правоохоронні органи.

