Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України. ФОТОрепортаж

У ніч на 29 грудня 2020 року на прикордонному переході Српска-Црня сербські митники у співпраці з поліцією виявили та запобігли спробі контрабанди колекції з понад 2000 антикварних предметів різних періодів.

Як повідомляє Балканський оглядач з посиланням на видання Kurir.rs, контрабанду виявили у вантажівці з румунськими номерами, якою керував 46-річний громадянин Сербії, передає Цензор.НЕТ. Вантажівка, яка перевозила паркет з України до Сербії, стояла на черзі для регулярного в'їзного контролю, а водій сказав митникам, що перевозить лише два пакети цукерок, а також товар, який вказано в митній документації.

Під час детального огляду транспортного засобу було встановлено, що кабіна вантажівки та бічний ящик для інструментів були заповнені незадекларованим антикваріатом різних періодів: епохи бронзи, візантійського періоду, середньовіччя, а також предметів давніх слов’ян та кельтів. Всього митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя.

Виявивши порушення, водій сказав митникам, що колекція не є його, але він погодився перевезти її з України до Сербії за невелику плату, і що йому сказали, що хтось зв’яжеться з ним після його прибуття до країни.

