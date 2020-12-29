УКР
Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України. ФОТОрепортаж

У ніч на 29 грудня 2020 року на прикордонному переході Српска-Црня сербські митники у співпраці з поліцією виявили та запобігли спробі контрабанди колекції з понад 2000 антикварних предметів різних періодів.

Як повідомляє Балканський оглядач з посиланням на видання Kurir.rs, контрабанду виявили у вантажівці з румунськими номерами, якою керував 46-річний громадянин Сербії, передає Цензор.НЕТ. Вантажівка, яка перевозила паркет з України до Сербії, стояла на черзі для регулярного в'їзного контролю, а водій сказав митникам, що перевозить лише два пакети цукерок, а також товар, який вказано в митній документації.

Під час детального огляду транспортного засобу було встановлено, що кабіна вантажівки та бічний ящик для інструментів були заповнені незадекларованим антикваріатом різних періодів: епохи бронзи, візантійського періоду, середньовіччя, а також предметів давніх слов’ян та кельтів. Всього митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя.

Виявивши порушення, водій сказав митникам, що колекція не є його, але він погодився перевезти її з України до Сербії за невелику плату, і що йому сказали, що хтось зв’яжеться з ним після його прибуття до країни.

Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України 01
Фото: kurir.rs
Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України 02
Фото: kurir.rs
Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України 03
Фото: kurir.rs
Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України 04
Фото: kurir.rs

Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України 05
Фото: kurir.rs
Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України 06
Фото: kurir.rs
Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України 07
Фото: kurir.rs
Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України 08
Фото: kurir.rs

+27
Подарунки для Лаврова?
29.12.2020 19:58 Відповісти
+24
Серьезно, особенно количество.. Где ж это столько можно было набрать.. даже для нескольких музеев это многовато будет. Странный случай.
29.12.2020 19:57 Відповісти
+13
Респект сербам - зупинили контрабанду в останній момент. А скільки кордонів він перетнув...
29.12.2020 20:01 Відповісти
Серьезно, особенно количество.. Где ж это столько можно было набрать.. даже для нескольких музеев это многовато будет. Странный случай.
29.12.2020 19:57 Відповісти
Ничего странного. Что то подобное должно было произойти. Это ответка. Как луганская икона могла попасть в БиГ? Понятное дело. Сами украинцы её и продали.
Есть единственный факт. Машина везла паркет из Украины. Есть признание водителя.
Если это не дешёвый мусор, логичней было его запрятать среди паркета. Ценности так не возят.
29.12.2020 20:15 Відповісти
Як на мене, то предмети на цих фото аж ніяк не схожі на дешеве сміття...
29.12.2020 20:20 Відповісти
Перевозку не сміття на авось пустили? Верите? Как вчера через КПВВ (зная о досмотре всех сумок) в чемодане 150 тысяч несли. Авось не глянут. Рискнём? За такие риски головы отрывают (если не пронесло)
29.12.2020 20:25 Відповісти
сміття твоє існування кацапська тварино
30.12.2020 21:54 Відповісти
...і оптовий "замовник" лишається невідомим
29.12.2020 20:17 Відповісти
Зетварь распродает музеи или кто-то из его окружения, как с масками біло, и как с зернохранилищами...
29.12.2020 21:05 Відповісти
Якщо в Сербію то без запоребріка не обійшлось. У них стратегічна дружба.
29.12.2020 22:53 Відповісти
Подарунки для Лаврова?
29.12.2020 19:58 Відповісти
Роксолано, Роксолано,
Україну продають.
В ріднім домі, в ріднім домі
Яничари ростуть.
29.12.2020 19:59 Відповісти
вирубка масова Лісомасивів .... Бурштин... КУргани ( чорні "архіологи").... - наше сьогодення, і "влада" тіпа ні при чому- а оте зЄ чьмо відосики в геолокаціях про досягнення знімае - мають креативні ідеї...
29.12.2020 20:00 Відповісти
Респект сербам - зупинили контрабанду в останній момент. А скільки кордонів він перетнув...
29.12.2020 20:01 Відповісти
Минимум две украинско-румынскую и румынско-украинскую.
29.12.2020 20:19 Відповісти
румыны потворствуют контрабанде с Украины. Сигареты в основном туда прут. А румыны перпродают дальше.
29.12.2020 20:32 Відповісти
Звідки інфа/туфта?
29.12.2020 20:42 Відповісти
Знаешь, какое село самое богатое в Украине? Нижняя Апша в Закарпатской области, недалеко от украинско-румынской границы. Дальше догадайся сам. https://tavriya.ks.ua/index.php?newsid=6275 Как выглядит самое богатое село Украины
29.12.2020 22:43 Відповісти
Випустили наші сраможніки, а затримали за то ножі з параші!
29.12.2020 20:02 Відповісти
Крыша нехилая была скорее всего в Румынии...
29.12.2020 20:03 Відповісти
В Україні.
29.12.2020 20:08 Відповісти
и там, и там
29.12.2020 20:33 Відповісти
Наверняка запасники музея сплавили,но как всегда спишут на черных археологов.
29.12.2020 20:05 Відповісти
Зараз стільки копають, практично не криючись, викладають навіть відосікі в ютубі.
Так що можуть бути і чорні археологи.
29.12.2020 20:10 Відповісти
Я летом видел в киевском парке Гришо мужика с лопатой и металоискателем. Вызвал копов- они приехали, пожурили охранника на входе и на этом все- на территорию уже никто не пошел никуда искать мужика.
29.12.2020 22:04 Відповісти
тебе столько за жизнь не накопать
29.12.2020 23:04 Відповісти
А подумати не пробував? Є організації, які займаються скупкою у чорних археологів. Купа сайтів в неті. І там колекції такі, що тобі й не снилися.
30.12.2020 08:57 Відповісти
Марвел нервно курит с Кингом,дилетанты...
29.12.2020 20:12 Відповісти
То есть у Украинской таможни вопросов нет.
29.12.2020 20:12 Відповісти
Ну музейные экспонаты это не Гарри Потер нечего досматривать.
29.12.2020 20:14 Відповісти
курган раскопали
29.12.2020 20:15 Відповісти
византийского периода, средневековья, а также предметов древних славян и кельтов

Источник: https://censor.net/ru/p3239737
"Сказ про Федота стрельца" Где Москва и где Багдад.
29.12.2020 20:19 Відповісти
вот же сволочи...
29.12.2020 20:16 Відповісти
Возздсться этии с молотком )))
29.12.2020 20:27 Відповісти
і крадуть, і хапають, і підробляють...

Герб українського гетьмана Івана Мазепи можна побачити (і навіть двічі!) в самому серці росії, в московському Кремлі. Розташований герб на стволі та лафеті старовинної української гармати, яка виставлена поблизу кремлівського Арсеналу як один із російських військових трофеїв.

Автор «мазепиної гармати» український ливар із Глухова Карпо Балашевич зробив її у 1705 році. От що пише про цю гармату російський дослідник М.В. Гордєєв: «З робіт українського майстра гарматного литва XVII століття Карпа Балашевича в Кремлі є гармата «Лев», відлита в місті Глухові в 1705 році. На казенній частині ствола латинський напис і литий герб гетьмана Малоросії Івана Мазепи, оточений буквами «А.Е.Г.І.М.В.Ц.Б.З.», які позначають початкові літери слів його повного титулу. Калібр 125 мм, вага 3 тис. кг, загальна довжина ствола 3 890 мм. Гармата розташована на декоративному чавунному лафеті, виконаному в 1835 році, біля західного фасаду Арсеналу, з лівого боку від вхідної арки».
Як бачимо, другий герб гетьмана Мазепи, той що на лафеті, зробили вже московські майстри у 1835 році, за царювання імператора Миколи І. Цікаво зазначити, що російські священники проклинали в цей час Мазепу анафемою, а кремлівські майстри зберігали пам'ять про нього на гетьманській зброї. - https://www.radiosvoboda.org/a/ivan-mazepa-harmata-moskva-kreml/31021407.html
29.12.2020 20:26 Відповісти
Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины - Цензор.НЕТ 8733
29.12.2020 20:26 Відповісти
шо-то много даже для неприкрытой нашей черной археологии. Похоже, запасники музеев распродают. На украинской границе, похоже, дырка, а дальше, наоборот, заинтересованы в ввозе. Сербы, возможно, и раньше знали об этих схемах, но сейчас разозлились из-за иконы, которую Лавров вернул.
29.12.2020 20:36 Відповісти
Вывозят музеи.
29.12.2020 20:47 Відповісти
Добре копали...Кивська Русь, Гава- Голіградська культура, Черняхівська культура, скіфи, середньовіччя і т.д.
29.12.2020 20:53 Відповісти
Ого! Стоит это добро наверное целое состояние...
29.12.2020 20:58 Відповісти
Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України - Цензор.НЕТ 4136 https://censor.net/ru/user/429850 Много. Но, в Европе, еще дороже. Поэтому и вывозили.
29.12.2020 21:39 Відповісти
Без кришування так званих культурологів,,,працівників музеів таке вивезти неможливо.То всі речі з Музейних Запасників...ті що у підвалах музеів...Ну і кантора допомогла !

То, что сербы это все "выявили" - это месть сербов за скандал с подаренной, украденной в Украине, иконой. Чтобы показать, что Украина САМА всё скидывает на Запад. В общем-то, они не очень и ошибаются.
29.12.2020 21:12 Відповісти
Там есть зеЛЕНЫЕ ложечки с молоточными щипчиками,вот где собака зарыта,экстрасенсы всего мира ,объединяйтесь...
29.12.2020 21:19 Відповісти
за всё в стране отвечает президент.. к Зеле это не относится, бо ЦЕ - чорті шо
29.12.2020 21:30 Відповісти
Зачем попалили? Можно было выявить адресата. Или было решение слить и отмазать? Друзьями адресата.
29.12.2020 21:50 Відповісти
Черных копателей бы уже пора сажать как уголовников. Сколько курганов раскапывается безнаказанно.
29.12.2020 22:07 Відповісти
Цікава штука під №12. Що то за зброя така?
29.12.2020 22:30 Відповісти
Скоріш за все то не зброя, а навершя бунчука.
30.12.2020 08:41 Відповісти
А я думав, що то ще скити когось патрали тою річчю.
30.12.2020 23:22 Відповісти
Швидше за все ці речі викрадені з музеїв у лугандоні, а з параші вони могли потрапити у Придністров'я, а далі через Молдову в Румунію.
30.12.2020 02:35 Відповісти
Цікава і розноманітна колекція. Хтось вивозив для себе, можливо виїхав на ПМЖ. Якби вивозили на продаж то везли б найцінніше, а не весь мотлох. Не музейне, копаніна. Курганами і не пахне, "чорні-пречорні археологи" ні причому, звичайні металошукачі.
30.12.2020 09:58 Відповісти
Все що стоюще то це булава фібули кельти в районі 1000грн. Це якщо вони купляли на віоліті
31.12.2020 20:30 Відповісти
 
 