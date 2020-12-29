Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України. ФОТОрепортаж
У ніч на 29 грудня 2020 року на прикордонному переході Српска-Црня сербські митники у співпраці з поліцією виявили та запобігли спробі контрабанди колекції з понад 2000 антикварних предметів різних періодів.
Як повідомляє Балканський оглядач з посиланням на видання Kurir.rs, контрабанду виявили у вантажівці з румунськими номерами, якою керував 46-річний громадянин Сербії, передає Цензор.НЕТ. Вантажівка, яка перевозила паркет з України до Сербії, стояла на черзі для регулярного в'їзного контролю, а водій сказав митникам, що перевозить лише два пакети цукерок, а також товар, який вказано в митній документації.
Під час детального огляду транспортного засобу було встановлено, що кабіна вантажівки та бічний ящик для інструментів були заповнені незадекларованим антикваріатом різних періодів: епохи бронзи, візантійського періоду, середньовіччя, а також предметів давніх слов’ян та кельтів. Всього митники нарахували 2113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя.
Виявивши порушення, водій сказав митникам, що колекція не є його, але він погодився перевезти її з України до Сербії за невелику плату, і що йому сказали, що хтось зв’яжеться з ним після його прибуття до країни.
Есть единственный факт. Машина везла паркет из Украины. Есть признание водителя.
Если это не дешёвый мусор, логичней было его запрятать среди паркета. Ценности так не возят.
Україну продають.
В ріднім домі, в ріднім домі
Яничари ростуть.
Так що можуть бути і чорні археологи.
Источник: https://censor.net/ru/p3239737
"Сказ про Федота стрельца" Где Москва и где Багдад.
Герб українського гетьмана Івана Мазепи можна побачити (і навіть двічі!) в самому серці росії, в московському Кремлі. Розташований герб на стволі та лафеті старовинної української гармати, яка виставлена поблизу кремлівського Арсеналу як один із російських військових трофеїв.
Автор «мазепиної гармати» український ливар із Глухова Карпо Балашевич зробив її у 1705 році. От що пише про цю гармату російський дослідник М.В. Гордєєв: «З робіт українського майстра гарматного литва XVII століття Карпа Балашевича в Кремлі є гармата «Лев», відлита в місті Глухові в 1705 році. На казенній частині ствола латинський напис і литий герб гетьмана Малоросії Івана Мазепи, оточений буквами «А.Е.Г.І.М.В.Ц.Б.З.», які позначають початкові літери слів його повного титулу. Калібр 125 мм, вага 3 тис. кг, загальна довжина ствола 3 890 мм. Гармата розташована на декоративному чавунному лафеті, виконаному в 1835 році, біля західного фасаду Арсеналу, з лівого боку від вхідної арки».
Як бачимо, другий герб гетьмана Мазепи, той що на лафеті, зробили вже московські майстри у 1835 році, за царювання імператора Миколи І. Цікаво зазначити, що російські священники проклинали в цей час Мазепу анафемою, а кремлівські майстри зберігали пам'ять про нього на гетьманській зброї. - https://www.radiosvoboda.org/a/ivan-mazepa-harmata-moskva-kreml/31021407.html
То, что сербы это все "выявили" - это месть сербов за скандал с подаренной, украденной в Украине, иконой. Чтобы показать, что Украина САМА всё скидывает на Запад. В общем-то, они не очень и ошибаются.