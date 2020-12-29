У Львові жінці пересадили печінку, це перша така операція в західній частині України. ФОТОрепортаж
Жінці з Житомира з цирозом пересадили печінку 47-річної львів'янки, яка померла від розриву аневризми. Операція пройшла в клінічній лікарні швидкої допомоги Львова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку лікарні в Фейсбуці.
"Донором стала 47-річна жінка, яку госпіталізували з розривом аневризми. Її рідні - мама і син, який навчається в семінарії - відразу дали згоду на донорство заради порятунку інших життів. Печінку пересадили 39-річній жінці з Житомира, у якої був цироз. Ця хвороба не піддається лікуванню, тому єдиним виходом для пацієнтки є саме трансплантація", - сказано в повідомленні.
Операція тривала близько 10 годин і пройшла успішно, пацієнтка почувається добре.
Одночасно в сусідніх операціях пересаджували серце і нирки від цього ж донора. Серце пересадили 45-річному одеситу, а нирки - жителям Тернопільщини - 35-річній жінці і 47-річному чоловікові.
За рік у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги провели вже десять операцій з пересадки органів. У липні цього року львівські медики провели свою першу операцію з пересадки серця.
Лікарня також відома залученням до операції робота-хірурга Da Vinci, який вже прооперував свого першого пацієнта.
