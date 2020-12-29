УКР
У Львові жінці пересадили печінку, це перша така операція в західній частині України. ФОТОрепортаж

Жінці з Житомира з цирозом пересадили печінку 47-річної львів'янки, яка померла від розриву аневризми. Операція пройшла в клінічній лікарні швидкої допомоги Львова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку лікарні в Фейсбуці.

"Донором стала 47-річна жінка, яку госпіталізували з розривом аневризми. Її рідні - мама і син, який навчається в семінарії - відразу дали згоду на донорство заради порятунку інших життів. Печінку пересадили 39-річній жінці з Житомира, у якої був цироз. Ця хвороба не піддається лікуванню, тому єдиним виходом для пацієнтки є саме трансплантація", - сказано в повідомленні.

Операція тривала близько 10 годин і пройшла успішно, пацієнтка почувається добре.

Одночасно в сусідніх операціях пересаджували серце і нирки від цього ж донора. Серце пересадили 45-річному одеситу, а нирки - жителям Тернопільщини - 35-річній жінці і 47-річному чоловікові.

За рік у Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги провели вже десять операцій з пересадки органів. У липні цього року львівські медики провели свою першу операцію з пересадки серця.

Лікарня також відома залученням до операції робота-хірурга Da Vinci, який вже прооперував свого першого пацієнта.

+4
Жаль современная медицина не в состоянии зеленскому мозги пересадить...
показати весь коментар
29.12.2020 21:24 Відповісти
+3
Цироз не завжди від бухання. І п'яничкам не роблять пересадки.
показати весь коментар
29.12.2020 22:30 Відповісти
+2
...ему спинного достаточно, как, впрочем, и его избирателям
показати весь коментар
29.12.2020 21:33 Відповісти
в преддверии праздников прочитал вначале "посадили печень". аж вздрогнул
показати весь коментар
29.12.2020 21:21 Відповісти
хватит делить украину...
чтой-то в последнее время на цензоре изменилась редакционная политика, будто
советник бутусов проходит проверку на лояльность?
оккупантов называют террористами, дельтаплан с контрабасом украинским, и вот уже и операцию проводят в западной части украины...
заголовок в стиле министра МОЗ богатыревой...
показати весь коментар
29.12.2020 22:23 Відповісти
шапочку из фольги ннннада?
показати весь коментар
29.12.2020 22:56 Відповісти
тобі не пощастило бути першим у темі

не роздавай шапочки...корона з фольги рятує від коронавірусу
показати весь коментар
29.12.2020 23:09 Відповісти
Жаль современная медицина не в состоянии зеленскому мозги пересадить...
показати весь коментар
29.12.2020 21:24 Відповісти
Их там нет...
показати весь коментар
29.12.2020 21:29 Відповісти
Так правильно, після пересадки з'явитись би.
показати весь коментар
29.12.2020 22:28 Відповісти
...ему спинного достаточно, как, впрочем, и его избирателям
показати весь коментар
29.12.2020 21:33 Відповісти
У нього замість спинного члєн єрмака, думає він третім нижнім полоушарієм.
показати весь коментар
29.12.2020 22:32 Відповісти
навіщо? він тоді може у собачка перетворитись
показати весь коментар
29.12.2020 21:34 Відповісти
хосподи, скільки ж там народу в операційній. А як же правила асептики та антисептики? Може це просто вівісекційні досліди, а не операція?
показати весь коментар
29.12.2020 21:33 Відповісти
а от кашпіровський міг все по телевізору, без присутності, без ансам***, сам ***, один ***,
показати весь коментар
29.12.2020 22:14 Відповісти
та жодному алкоголіку це не допомогло
показати весь коментар
29.12.2020 22:45 Відповісти
Воо , мля , исчо одну пропьойт....
🤔
показати весь коментар
29.12.2020 21:35 Відповісти
Цироз не завжди від бухання. І п'яничкам не роблять пересадки.
показати весь коментар
29.12.2020 22:30 Відповісти
мабуть роблять, тільки не внутрь , а назовні
показати весь коментар
29.12.2020 22:46 Відповісти
Пусть хорошо ей будет. У меня такой же диагноз. Не унываю.
показати весь коментар
29.12.2020 22:19 Відповісти
С циррозом можешь дольше протянуть , чем прооперированная...
показати весь коментар
29.12.2020 22:34 Відповісти
там в них знижують імунітет до нуля, а в операційній цілий натовп якихось мавп
показати весь коментар
29.12.2020 22:48 Відповісти
в этих ванночках, наверное еще Пирогов препарировал)
показати весь коментар
29.12.2020 22:33 Відповісти
Сообщите стоимость операции и реабилитации, и пожизненного лечения после пересадки! И мы подумаем, как много украинцев может себе это позволить....
показати весь коментар
29.12.2020 22:33 Відповісти
А сейчас можно от не близких родственников пересаживать?
показати весь коментар
29.12.2020 23:16 Відповісти
Рекламируют и тестируют донорство
показати весь коментар
30.12.2020 04:27 Відповісти
 
 