П'яна дівчина викрала машину знайомого, щоб з'їздити на Поділ і подивитися на ялинку, - патрульна поліція Києва. ФОТОрепортаж
Вночі 29 грудня чоловік повідомив у поліцію, що виявив відсутність свого автомобіля Skoda на стоянці біля супермаркету. В автомобілі він залишив ключі, які були у замку запалювання та дівчину, з якою познайомився напередодні в інтернеті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
Чоловік намагався додзвонитись до знайомої, проте на дзвінки вона не відповідала, а тому він негайно звернувся до поліції. За допомогою камер "Безпечне місто" поліцейським вдалось розшукати автомобіль.
"Під час спілкування з водійкою інспектори виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотест показав 0,24 проміле. Крім того, жінка не мала водійсього посвідчення", - розповіли в поліції.
Дівчина пояснила, що очікуючи в автомобілі свого знайомого, який пішов у магазин, їй раптом захотілось покататись та подивитись на новорічну ялинку. Прихопивши з собою товариша, щоб не було сумно, вона вирушила туди.
"Дуже захотілось покататись та подивитись ялинку на Подолі", - сказала вона.
Заявник відмовився від написання заяви на знайому з приводу незаконного заволодіння та, приїхавши на місце події, забрав своє авто.
Інспектори склали на жінку адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.
мужланы не поняли душевные порывы ..
1. телка нашла лоха
2. предложила потрахаться, но надо купить мартини и гондоны
3. зима на дворе, попросила не глушить пока пошел в магазин за гондонами и бухлом
4. в тачку за руль прыгает подельник телки, который вел утку на своей тачке с корешем
5. лох с цветами, гондонами и бухлом выходит из магазина, и не видит ни машины ни девки
6. мусора их ловят
7. пацаны сливают шкуру, в бесплатное анальное рабство, в обмен на отсутствие заявления
8. лох получил рабыню, у девки полит жопа, братва отпетляла.
9. занавес.
Пьяная баба, себе не хозяйка!
классическая схема, не перевелись ещё лохи на белом свете...