П'яна дівчина викрала машину знайомого, щоб з'їздити на Поділ і подивитися на ялинку, - патрульна поліція Києва. ФОТОрепортаж

Вночі 29 грудня чоловік повідомив у поліцію, що виявив відсутність свого автомобіля Skoda на стоянці біля супермаркету. В автомобілі він залишив ключі, які були у замку запалювання та дівчину, з якою познайомився напередодні в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Чоловік намагався додзвонитись до знайомої, проте на дзвінки вона не відповідала, а тому він негайно звернувся до поліції. За допомогою камер "Безпечне місто" поліцейським вдалось розшукати автомобіль.

"Під час спілкування з водійкою інспектори виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотест показав 0,24 проміле. Крім того, жінка не мала водійсього посвідчення", - розповіли в поліції.

Дівчина пояснила, що очікуючи в автомобілі свого знайомого, який пішов у магазин, їй раптом захотілось покататись та подивитись на новорічну ялинку. Прихопивши з собою товариша, щоб не було сумно, вона вирушила туди.

"Дуже захотілось покататись та подивитись ялинку на Подолі", - сказала вона.

Заявник відмовився від написання заяви на знайому з приводу незаконного заволодіння та, приїхавши на місце події, забрав своє авто.

Інспектори склали на жінку адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.

Читайте також: Таксист послуги "Тверезий водій" напився і викрав Volkswagen клієнтки у Хмельницькій області, - поліція









Читайте також на "Цензор.НЕТ": 17-річний хлопець втретє за рік викрав маршрутку в Рівному, - Нацполіція