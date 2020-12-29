УКР
П'яна дівчина викрала машину знайомого, щоб з'їздити на Поділ і подивитися на ялинку, - патрульна поліція Києва. ФОТОрепортаж

Вночі 29 грудня чоловік повідомив у поліцію, що виявив відсутність свого автомобіля Skoda на стоянці біля супермаркету. В автомобілі він залишив ключі, які були у замку запалювання та дівчину, з якою познайомився напередодні в інтернеті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Чоловік намагався додзвонитись до знайомої, проте на дзвінки вона не відповідала, а тому він негайно звернувся до поліції. За допомогою камер "Безпечне місто" поліцейським вдалось розшукати автомобіль.

"Під час спілкування з водійкою інспектори виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотест показав 0,24 проміле. Крім того, жінка не мала водійсього посвідчення", - розповіли в поліції.

Дівчина пояснила, що очікуючи в автомобілі свого знайомого, який пішов у магазин, їй раптом захотілось покататись та подивитись на новорічну ялинку. Прихопивши з собою товариша, щоб не було сумно, вона вирушила туди.

"Дуже захотілось покататись та подивитись ялинку на Подолі", - сказала вона.

Заявник відмовився від написання заяви на знайому з приводу незаконного заволодіння та, приїхавши на місце події, забрав своє авто.

Інспектори склали на жінку адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом) КУпАП.

Пяна дівчина викрала машину знайомого, щоб зїздити на Поділ і подивитися на ялинку, - патрульна поліція Києва 01
Пяна дівчина викрала машину знайомого, щоб зїздити на Поділ і подивитися на ялинку, - патрульна поліція Києва 02
Пяна дівчина викрала машину знайомого, щоб зїздити на Поділ і подивитися на ялинку, - патрульна поліція Києва 03
Пяна дівчина викрала машину знайомого, щоб зїздити на Поділ і подивитися на ялинку, - патрульна поліція Києва 04

алкоголь (1259) Київ (20031) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) викрадення автівки (208) патрульна поліція (1447)
Топ коментарі
+16
расказываю как это было ))) тема старая очень:

1. телка нашла лоха
2. предложила потрахаться, но надо купить мартини и гондоны
3. зима на дворе, попросила не глушить пока пошел в магазин за гондонами и бухлом
4. в тачку за руль прыгает подельник телки, который вел утку на своей тачке с корешем
5. лох с цветами, гондонами и бухлом выходит из магазина, и не видит ни машины ни девки
6. мусора их ловят
7. пацаны сливают шкуру, в бесплатное анальное рабство, в обмен на отсутствие заявления
8. лох получил рабыню, у девки полит жопа, братва отпетляла.
9. занавес.
показати весь коментар
29.12.2020 22:54 Відповісти
+9
как романтично! )))) обрыдаться можно...
мужланы не поняли душевные порывы ..
показати весь коментар
29.12.2020 22:40 Відповісти
+8
Ото не треба знайомитись в інтернеті.
показати весь коментар
29.12.2020 22:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Готовый сюжет для фильма "Елки 4"
показати весь коментар
29.12.2020 22:39 Відповісти
пьёт - значит любит?
показати весь коментар
29.12.2020 22:45 Відповісти
А у вас на мордовии не так ?
показати весь коментар
30.12.2020 09:05 Відповісти
29.12.2020 22:40 Відповісти
Ото не треба знайомитись в інтернеті.
показати весь коментар
29.12.2020 22:41 Відповісти
Ирония судьбы, или с интернетом
показати весь коментар
29.12.2020 22:55 Відповісти
А де ж тоді знайомитись, особливо в тяжкі часи пандемії?))
показати весь коментар
29.12.2020 22:58 Відповісти
нигде, от женщин сейчас хорошего не жди
показати весь коментар
29.12.2020 23:00 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 23:02 Відповісти
Значит я выбрал правильную стратегию - гонять лысого и беречь нервы.
показати весь коментар
29.12.2020 23:04 Відповісти
а от мужчин?
показати весь коментар
30.12.2020 01:29 Відповісти
под йолкой за сто гривен...знойная женщина,мычта поэта...
показати весь коментар
29.12.2020 22:43 Відповісти
Новогодняя романтика, слёзымешаютговорить
показати весь коментар
29.12.2020 22:47 Відповісти
пожалел хабалку...
показати весь коментар
29.12.2020 22:48 Відповісти
ОК,а ёлка??,.виновница" то где??менты есть шкода есть девка угнавшая так же есть!!а ЕЛКИ таки нет!!
показати весь коментар
29.12.2020 22:51 Відповісти
кстати, на Подоле Йолка мне больше понравилась чем на Софиевской и иллюминация к ней, каток, огни колеса обозрения тоже, оформление, а базар рождественский такой же ничем не хуже
показати весь коментар
29.12.2020 22:52 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2020 22:54 Відповісти
Новогодня романтіка ))
показати весь коментар
29.12.2020 23:02 Відповісти
он НЕЛОХ!!!!! он проста многа работаит!
Пьяная девушка угнала машину знакомого, чтобы съездить на Подол и посмотреть на елку, - патрульная полиция Киева - Цензор.НЕТ 6697
показати весь коментар
29.12.2020 23:17 Відповісти
😂
показати весь коментар
30.12.2020 02:25 Відповісти
во-во
показати весь коментар
29.12.2020 23:25 Відповісти
тебе надо сценарии писать
показати весь коментар
30.12.2020 04:19 Відповісти
Ана не пьяна була- а насмокталося..
показати весь коментар
29.12.2020 22:54 Відповісти
Дурепі пощастило, що нікого не збила.
показати весь коментар
29.12.2020 23:01 Відповісти
це пощастило тому, кого не збили
показати весь коментар
30.12.2020 01:31 Відповісти
П'яна дитина на йолку поїхало дивитись.
показати весь коментар
29.12.2020 23:05 Відповісти
Оставил машину с пьяной незнакомкой с ключами впридачу... Наверное тоже не очень трезвый был?
показати весь коментар
29.12.2020 23:08 Відповісти
Просто припекло і думав не тим місцем, дуже легко віддувся.
показати весь коментар
29.12.2020 23:29 Відповісти
Может просто он очень дурной был , хотя и трезвый . Доверять женщине нельзя , а едва знакомой женщине тем более
показати весь коментар
29.12.2020 23:32 Відповісти
Простите проститутку...
показати весь коментар
29.12.2020 23:09 Відповісти
это вы сейчас о ком? о мужике, кто знакомится по интернету с бухими тетками?
показати весь коментар
30.12.2020 01:32 Відповісти
Хорошо, что она еще не полезла на йолку..
Пьяная баба, себе не хозяйка!
показати весь коментар
29.12.2020 23:15 Відповісти
Ну что там 0,24 промилле, даже пиво одного нет. Мы баварцы после ящика пива в состояние ездить
показати весь коментар
29.12.2020 23:22 Відповісти
хотела посмотреть елку - нормально чешет воровайка, даже подельника, судя по всему, не сдала. далеко пойдет, в СН такие нарасхват
показати весь коментар
29.12.2020 23:24 Відповісти
Ключи из замка зажигания вынуть конечно мозгов не хватило , и оставить в машине бабу с которой он был знаком полчаса Да еще и познакомился на каком то цпх сайте
показати весь коментар
29.12.2020 23:30 Відповісти
За покататься у нас не судят особенно блатных ,а надо было бы отстреливать как в поднебесной
показати весь коментар
29.12.2020 23:39 Відповісти
0.24 промиле это погрешность прибора или бутылка пива, 3 часа назад. Во многих странах допускается вождение при 0.5 промиле, у некоторых 0.7.
показати весь коментар
30.12.2020 00:10 Відповісти
Шустрая барышня. Послала кавалера в магазин, потому как было мало, потом заскучала, успела познакомиться с другим и уехала кататься. А первый уже простил. Далеко пойдет. Или поедет. Глядишь, и депутаной может стать.
показати весь коментар
30.12.2020 00:46 Відповісти
Сосна!?
показати весь коментар
30.12.2020 00:48 Відповісти
І що? За угон домовляться з потерпілим, а за керування в стані сп'яніння по факту відповідальності в Україні не має. Дякуючи зебілам і їх президенту.
показати весь коментар
30.12.2020 08:39 Відповісти
дайте угадаю, донжуан выбежал с магазина с бухлом и контексом?
классическая схема, не перевелись ещё лохи на белом свете...
показати весь коментар
30.12.2020 13:56 Відповісти
 
 