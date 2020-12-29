УКР
Під час спецоперації ліквідовано понад 100 інтернет-магазинів, які торгували наркотиками, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Упродовж тижня поліцейські перекрили два міжнародні канали надходження наркотиків в Україну, припинили діяльність трьох потужних нарколабораторій та ліквідували більше 100 інтернет-крамниць, через які щодоби збували близько 50 тис. доз наркотиків на території всієї України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю із залученням колег із Департаментів кримінального аналізу і кіберполіції провели ретельний аналіз каналів збуту наркотиків через Інтернет, зокрема в закритій частині - "DarkNet".

У результаті, використовуючи практику зарубіжних колег, поліцейські встановили утримувачів понад 100 інтернет-ресурсів, які діяли на території всієї держави та були пов’язані між собою: всі вони були "постійними клієнтами" трьох оптовиків, один із яких перебував у ТОПі рейтингу "DarkNet". За попередніми даними, щодоби всі ці ресурси збували близько 50 тис. доз наркозасобів.

Під час спецоперації ліквідовано понад 100 інтернет-магазинів, які торгували наркотиками, - Нацполіція 01

Завдяки спланованим діям поліцейські не допустили потрапляння на "чорний" ринок понад 20 кг Альфа PVP, близько 8 кг амфетаміну, більше 4 кг канабісу, близько тисячі пігулок "екстазі", а загалом - це понад 120 тис. доз наркотику. Також із незаконного обігу вилучено 200 літрів психотропу у рідкому вигляді, рослини коноплі та 110 літрів прекурсорів, які використовуються для виготовлення психотропних речовин. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 50 млн гривень.

Крім цього, вилучено 113 тисяч доларів США, 158 тисяч гривень, зброю, ґаджети, чорнові записи, а також шість автомобілів.

Читайте також: Блоковано масштабний збут психотропів через Інтернет, вилучено наркотиків на суму 10 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час спецоперації ліквідовано понад 100 інтернет-магазинів, які торгували наркотиками, - Нацполіція 02
Під час спецоперації ліквідовано понад 100 інтернет-магазинів, які торгували наркотиками, - Нацполіція 03

Вже встановлено 50 осіб, які пов’язані з незаконною діяльністю ліквідованих наркомагазинів. Наразі тринадцятьом із них уже повідомлено про підозру, десятьом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі від 143 тисяч гривень до 2,1 мільйона гривень, ще трьом – домашній арешт. 

Під час спецоперації ліквідовано понад 100 інтернет-магазинів, які торгували наркотиками, - Нацполіція 04
Під час спецоперації ліквідовано понад 100 інтернет-магазинів, які торгували наркотиками, - Нацполіція 05

За організацію нарколабораторій та створення розгалуженої мережі збуту наркотиків та психотропів фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна. 

+7
То-то петяботы притихли.
29.12.2020 23:48 Відповісти
+4
Вживання продукції RO$hen призводить до сліпоти, глухоти та втрати гідності..
29.12.2020 23:48 Відповісти
+3
На россии об этом все знают
29.12.2020 23:56 Відповісти
детей спаймали))))..
29.12.2020 23:47 Відповісти
То-то петяботы притихли.
29.12.2020 23:48 Відповісти
Петушарятца..))
30.12.2020 00:17 Відповісти
Вживання продукції RO$hen призводить до сліпоти, глухоти та втрати гідності..
29.12.2020 23:48 Відповісти
На россии об этом все знают
29.12.2020 23:56 Відповісти
Воно й видно...))
30.12.2020 00:08 Відповісти
задолбали наркоманы всех мастей и расцветок - у меня дома гараж разрисован ихними "ироглифами", не успеваю закрашивать.
29.12.2020 23:50 Відповісти
А по этому надо наказывать тех кто распространяет отстрелом ,а тех кто употребляет изоляцией от общества , пока не вылечатся от зависимости
30.12.2020 00:11 Відповісти
Вангую, что сейчас пойдут посты про то, что их задержали, потому что не захотели платить)))
29.12.2020 23:50 Відповісти
Пазор Зєлєнскому! До 2019-го - таково нє било!
30.12.2020 00:03 Відповісти
Хорошо сработали.Пора ввести также уголовку за употребление наркотиков.Принудительно в больничку показал анализ употребления ,сразу 5 лет бесплатных работ на государство.Не сажать в тюрягу дармоедов, а пахать на государство.Второй раз споймали полное конфискация имущества и 10 лет самых тяжёлых работ. И это ещё лояльно в других странах или пожизненно или к стенке.
30.12.2020 03:17 Відповісти
Алкоголь в сотні разів небезпечніший ніж канабіс...а він в законі....На рахунок важких наркотиків згоден..А кришує це все звіснож не поліцаї...
30.12.2020 09:06 Відповісти
Почему никогда не пишут, сколько сидят в тюрьмах?
Три лаборатории, два канала, 100 магазинов. Это как минимум человек 300. И это только одна операция!
Всего в Украине (по предварительным данным) более 30 000 человек заняты в распространении наркотиков.
30.12.2020 09:39 Відповісти
Половину украдут и будут сами барыжить. Как с тем кокаином, пришло 60 кг, осталось 46.
30.12.2020 10:07 Відповісти
 
 