Під час спецоперації ліквідовано понад 100 інтернет-магазинів, які торгували наркотиками, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Упродовж тижня поліцейські перекрили два міжнародні канали надходження наркотиків в Україну, припинили діяльність трьох потужних нарколабораторій та ліквідували більше 100 інтернет-крамниць, через які щодоби збували близько 50 тис. доз наркотиків на території всієї України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю із залученням колег із Департаментів кримінального аналізу і кіберполіції провели ретельний аналіз каналів збуту наркотиків через Інтернет, зокрема в закритій частині - "DarkNet".

У результаті, використовуючи практику зарубіжних колег, поліцейські встановили утримувачів понад 100 інтернет-ресурсів, які діяли на території всієї держави та були пов’язані між собою: всі вони були "постійними клієнтами" трьох оптовиків, один із яких перебував у ТОПі рейтингу "DarkNet". За попередніми даними, щодоби всі ці ресурси збували близько 50 тис. доз наркозасобів.

Завдяки спланованим діям поліцейські не допустили потрапляння на "чорний" ринок понад 20 кг Альфа PVP, близько 8 кг амфетаміну, більше 4 кг канабісу, близько тисячі пігулок "екстазі", а загалом - це понад 120 тис. доз наркотику. Також із незаконного обігу вилучено 200 літрів психотропу у рідкому вигляді, рослини коноплі та 110 літрів прекурсорів, які використовуються для виготовлення психотропних речовин. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 50 млн гривень.

Крім цього, вилучено 113 тисяч доларів США, 158 тисяч гривень, зброю, ґаджети, чорнові записи, а також шість автомобілів.

Вже встановлено 50 осіб, які пов’язані з незаконною діяльністю ліквідованих наркомагазинів. Наразі тринадцятьом із них уже повідомлено про підозру, десятьом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі від 143 тисяч гривень до 2,1 мільйона гривень, ще трьом – домашній арешт.





За організацію нарколабораторій та створення розгалуженої мережі збуту наркотиків та психотропів фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.