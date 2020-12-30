Через пожежу в багатоповерхівці в Кропивницькому евакуювали 28 осіб, троє - постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У житловому багатоповерховому будинку в місті Кропивницький на Кіровоградщині сталася пожежа.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Учора ввечері на проспекті Університетський на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа у двох квартирах. Вогонь ліквідували.
Повідомляється, що пожежники врятували 10 осіб та евакуювали ще 18.
По медичну допомогу з ознаками отруєння продуктами горіння звернулися 3 людини (з них 1 дитина), яких госпіталізували до медичних закладів.
ну, типо - здравия всем погибшим, то есть озлобленным и быстрого бега виновнику пожара, а также толстого кармана шоп выплатить ущерб)