Через пожежу в багатоповерхівці в Кропивницькому евакуювали 28 осіб, троє - постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У житловому багатоповерховому будинку в місті Кропивницький на Кіровоградщині сталася пожежа.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Учора ввечері на проспекті Університетський на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа у двох квартирах. Вогонь ліквідували.

Повідомляється, що пожежники врятували 10 осіб та евакуювали ще 18.

По медичну допомогу з ознаками отруєння продуктами горіння звернулися 3 людини (з них 1 дитина), яких госпіталізували до медичних закладів.





Також дивіться: У Києві під час гасіння пожежі в гаражах на Голосіївському проспекті виявлено 2 трупи, - ДСНС. ФОТО