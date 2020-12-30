УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10633 відвідувача онлайн
Новини Фото
1 419 1

Через пожежу в багатоповерхівці в Кропивницькому евакуювали 28 осіб, троє - постраждали, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У житловому багатоповерховому будинку в місті Кропивницький на Кіровоградщині сталася пожежа.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Через пожежу в багатоповерхівці в Кропивницькому евакуювали 28 осіб, троє - постраждали, - ДСНС 01

Учора ввечері на проспекті Університетський на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа у двох квартирах. Вогонь ліквідували.

Повідомляється, що пожежники врятували 10 осіб та евакуювали ще 18.

По медичну допомогу з ознаками отруєння продуктами горіння звернулися 3 людини (з них 1 дитина), яких госпіталізували до медичних закладів.

Через пожежу в багатоповерхівці в Кропивницькому евакуювали 28 осіб, троє - постраждали, - ДСНС 02Через пожежу в багатоповерхівці в Кропивницькому евакуювали 28 осіб, троє - постраждали, - ДСНС 03
Через пожежу в багатоповерхівці в Кропивницькому евакуювали 28 осіб, троє - постраждали, - ДСНС 04

Також дивіться: У Києві під час гасіння пожежі в гаражах на Голосіївському проспекті виявлено 2 трупи, - ДСНС. ФОТО

Автор: 

Кропивницький (357) пожежа (4405) ДСНС (5249)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чет вспомнилось "Маски на пожаре"))
ну, типо - здравия всем погибшим, то есть озлобленным и быстрого бега виновнику пожара, а также толстого кармана шоп выплатить ущерб)
показати весь коментар
30.12.2020 10:04 Відповісти
 
 