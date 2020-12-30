Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, прив'язали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити. ФОТОрепортаж

У селі Лавочне Львівської області чорні лісоруби побили громадського активіста, журналіста Василя Василитина, який намагався зафіксувати їхню діяльність на камеру.

Про це повідомляють місцеві видання і колеги потерпілого, передає Цензор.НЕТ.

Вранці 23 грудня Василитин вийшов на дорогу, перегородив лісовозам шлях і почав фіксувати їх на камеру.

З машин вийшли четверо чоловіків (лісники й водії), збили його з ніг і почали бити, той у відповідь вистрелив одному з них у ногу з пневматичного пістолета, але зброю відібрали, як і телефон.

"Узяли пас такий, прив’язали до ЗІЛа, завели машину і казали, що мене роздавлять, що я більше їм не заважатиму викрадати ліс", - розповів активіст виданню ZMINA.

За словами Василитина, на місце прибігли односельчани і приїхала поліція і медики. Як зазначають очевидці поліція діяла в інтересах нападників.

"Поліцейські дві дівчини і старший поліцейський поводилися пихато, нахабно, говорили всім людям бігом розійтися і дати дорогу лісовозам, інакше зараз всіх заберуть, забороняли знімати на камери, тобто було зрозуміло, що ці поліцейські захищали садистів із лісгоспу", - описує ситуацію журналіст Володимир Явдик.

Він також повідомив, що правоохоронці ніяк не відреагували на факт крадіжки телефону Василитина і не взяла у нього свідчення.

"Швидка забрала журналіста в лікарню, а поліція швидко всіх розігнала з місця подій", - написав Явдик.





























Любомира Наумова из Лавочного, которая помогает Василитину бороться с вырубкой, сообщила, что правоохранители по разному реагируют на сообщения о лесорубах.

"Ему часто выписывают штрафы за якобы ложные вызовы: каждый раз, когда мы задерживаем лесовозы, Василий звонит в полицию. Мы не можем утверждать, что всегда лес рубят незаконно. Знаем только, что ни о какой из рубок никто не советовался с общиной, что уже является нарушением. Вызываем полицию. Они реагируют по-разному, иногда говорят, что это неправда", - рассказала она LMN.

По словам Наумовой, лес вывозят день и ночь.

"Скоро дети не будут знать, как и елка живая выглядит. А как из села кто пойдет просто дров набрать, то уже сразу штраф. Мы выходим, останавливаем те машины, стараемся бороться, но если уж дошло до такого, то ситуация критическая. Перебьют нас, и все", - добавляет активистка.



