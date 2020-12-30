УКР
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, прив'язали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити. ФОТОрепортаж

У селі Лавочне Львівської області чорні лісоруби побили громадського активіста, журналіста Василя Василитина, який намагався зафіксувати їхню діяльність на камеру.

Про це повідомляють місцеві видання і колеги потерпілого, передає Цензор.НЕТ.

Вранці 23 грудня Василитин вийшов на дорогу, перегородив лісовозам шлях і почав фіксувати їх на камеру.

З машин вийшли четверо чоловіків (лісники й водії), збили його з ніг і почали бити, той у відповідь вистрелив одному з них у ногу з пневматичного пістолета, але зброю відібрали, як і телефон.

"Узяли пас такий, прив’язали до ЗІЛа, завели машину і казали, що мене роздавлять, що я більше їм не заважатиму викрадати ліс", - розповів активіст виданню ZMINA.

За словами Василитина, на місце прибігли односельчани і приїхала поліція і медики. Як зазначають очевидці поліція діяла в інтересах нападників.

Читайте також: У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів

"Поліцейські дві дівчини і старший поліцейський поводилися пихато, нахабно, говорили всім людям бігом розійтися і дати дорогу лісовозам, інакше зараз всіх заберуть, забороняли знімати на камери, тобто було зрозуміло, що ці поліцейські захищали садистів із лісгоспу", - описує ситуацію журналіст Володимир Явдик.

Він також повідомив, що правоохоронці ніяк не відреагували на факт крадіжки телефону Василитина і не взяла у нього свідчення.

"Швидка забрала журналіста в лікарню, а поліція швидко всіх розігнала з місця подій", - написав Явдик.

Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 01Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 02
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 03
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 04
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 05
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 06
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 07
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 08
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 09
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 10
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 11
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 12
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 13
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 14
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 15

Читайте также: Незаконный оборот древесины в Украине составляет около 5 млрд грн в год, - Абрамовский

Любомира Наумова из Лавочного, которая помогает Василитину бороться с вырубкой, сообщила, что правоохранители по разному реагируют на сообщения о лесорубах.

"Ему часто выписывают штрафы за якобы ложные вызовы: каждый раз, когда мы задерживаем лесовозы, Василий звонит в полицию. Мы не можем утверждать, что всегда лес рубят незаконно. Знаем только, что ни о какой из рубок никто не советовался с общиной, что уже является нарушением. Вызываем полицию. Они реагируют по-разному, иногда говорят, что это неправда", - рассказала она LMN.

По словам Наумовой, лес вывозят день и ночь.

"Скоро дети не будут знать, как и елка живая выглядит. А как из села кто пойдет просто дров набрать, то уже сразу штраф. Мы выходим, останавливаем те машины, стараемся бороться, но если уж дошло до такого, то ситуация критическая. Перебьют нас, и все", - добавляет активистка.

Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 16
Чорні лісоруби на Львівщині побили журналіста, привязали його паском до бампера ЗІЛа і погрожували вбити 17

+19
Не надо думать, что западные области Украины - оплот патриотизма, пример заботы о природе, о будущем Украины. Число курсов польского языка каждый год удваивается (!), дети с младшего возраста (а есть примеры - с детсада) учат польский, как язык своего будущего; родители минимум полгода работает в Польше и других странах; молодежь встречаю от Нидерландов до Финляндии (не считаю самой Польши); оставшиеся рагули рубят и вывозят лес; погранцы в день приносят домой от 500 евро; власть способствует уничтожению государства Украина, а сама уже имеет недвижимость от Золотых Песков до Польши (а, часто и само гражданство). А всякие Садовые (и их "самонемощи") лишь закрепляют феодальный строй.
30.12.2020 10:32 Відповісти
+18
местных всё устраивает , пока смывать не начнёт , а потом будут орать рятуйте
30.12.2020 10:28 Відповісти
+17
А когда будут результаты "5ти вопросов от зеленского"?...
30.12.2020 10:22 Відповісти
Так хто з нас Kondrashov, Kondrashov ?
30.12.2020 12:59 Відповісти
Лично и только ты "Kondrashov, Kondrashov ". Это твоя кличка на кацапо-какао-бото-ферме.
30.12.2020 19:25 Відповісти
И никогда вообще.
30.12.2020 11:42 Відповісти
"фашик" = итальянец?
так вроде он не из Италии то
или ты совок и под словом "фашик" подр. немца?
как и все совки
30.12.2020 11:20 Відповісти
а на заднем фоне - лысые горные склоны. пилите, вуйки, пилите - до первого наводнения. как там некоторые из них говорят - "то є мої гори, роблю шо хочу"
30.12.2020 11:02 Відповісти
Предательство отметили «Шампанским».
Пока на востоке Украины рвутся бомбы и мины, гибнут люди и разрушается инфраструктура, подавляющее число жителей украинского города Берегово тайным образом за последние несколько лет присягнули на верность Правительству Венгрии, получили паспорта этой «дружественной» страны и закрепили сделку «Шампанским».
Любителям игристого напитка следует напомнить, что Президент Украины внес законопроект № 6175 от 13.03.2017, который устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
30.12.2020 17:20 Відповісти
А менты им помогали.....
показати весь коментар
Прикарпатские и Закарпатские лесорубы много лет варварски вырубали леса на карпатских склонах и нарушили экобаланс. Древесину под «крышеванием» местных силовиков и Райадминистраций вывозили эшелонами и траками на продажу в Чехию и другие европейские страны. На вырученную валюту строили трехэтажные дома на побережье бурных горных рек.
После очередного наводнения жертвы водной стихии откачивают помпами талую воду из своих коттеджей и требуют от Киева восстановить их зАмки (ударение на букву «А») и заменить размокшую мебель.

Жители Карпат варварски относятся не только к лесам, но и к животному миру. Так, например, лесничий Государственного предприятия «Рахiвське лiсне дослідне господарство» пан Кабаль В.Ю. со своим сыном отстреливали рысей и тетеревов, которые занесены в Красную книгу Украины.
«Кабаль - владелец гостиницы «У Кабаля» (или «Снігові вершини») на Драгобрате. Его отель украшен чучелами убитых на охоте редких животных». Природу уничтожать нельзя, а тем более там, где проживает твоя семья.
Видно не зря Гетьман Украины отозвал с фронта лучшую 128-ую отдельную Закарпатскую горно-пехотную бригаду и возвратил её на место постоянной дислокации в Ужгороде. Военные вместе с полицией по ночам стали патрулировать улицы приграничных городов.
Сейчас контрабандисты Закарпатья и «черные лесорубы» временно «залегли на дно». Но надолго ли?
Кабаль. Источник: https://censor.net/p462740
30.12.2020 11:06 Відповісти
та помню шо цыгане не так давно ходили - Подайте, нас затопило(а у каждого урода хата шо не обойдешь за минуту)
теперь чет не ходят, поняли наверное шо не очень "комильфо"
30.12.2020 11:22 Відповісти
Це не чорні лісоруби; це абсолютно легальні вирубки.
Нелегальні дозволи на ці вирубки. Позазаконні розправи з активістами - мешкацями села, як страждають від облисіння Карпат......
Я про це писав комент два дні тому: https://censor.net/ru/user/444917 в https://censor.net/ru/comments/locate/3239517/0192148e-fdba-7323-9391-f7d5e6a5a331
30.12.2020 11:07 Відповісти
Европе нужен лес.Рубим всё и всех...
30.12.2020 11:11 Відповісти
Цій новині як мінімум три доби! Де реакція від "найкращого" міністра внутрішніх справ? Судячи з всього вони там в долі...
30.12.2020 11:13 Відповісти
да это "барыга", -порох с переселенцами, во львове же одни патриоты и все на мове чешут.
30.12.2020 11:14 Відповісти
В Лавочном вырубили вообще все леса вокруг. Стоят лысые горы, а местные бухают на фоне рукотворной пустыни. Печальное зрелище.Василию большой плюс в карму и здоровья. Мировой мужик.
30.12.2020 11:18 Відповісти
Маразм в том, что лысые горы смывает дождями в реку, а из реки коллектор забирает для Лавочного воду, потому что скважин нет. Это ещё сталинская ж.д. развязка перед бескидским тоннелем.
30.12.2020 11:21 Відповісти
Местные ПРОТЕСТУЮТ.

Комментарий Ан Мур:
"Карпатське https://suspilne.media/91855-u-lvovi-19-ricnij-kianin-odagnuv-sapku-iz-simvolom-srsr-jomu-zagrozue-do-5-rokiv-vaznici/ село Лавочне розташоване за кілька кілометрів від добре відомого гірськолижного Славського. Тут місцеві жителі перекрили дорогу, викликали журналістів на підмогу. Люди виступили проти масового вирубування дерев в місцевому лісі . Чи не кожного дня вивозять до 12-ти вантажних машин деревини. Хоча у Карпатах проводити лісовідновні рубки заборонено, а 9 грудня уряд вчергове підтвердив цю заборону.
https://podrobnosti.ua/2381281-zhiteli-lvvschini-protestujut-proti-varvarskogo-nischennja-karpatskih-lsv.html Це битва за Карпати - у прямому сенсі. Наприклад, 15грудня побили активіста, який намагався завадити масовому вирубуванню дерев. Обуреним місцевим жителям погрожували, мовляв, за розголос спалять хати. Проте люди не злякалися, ба, більше - показали місце злочину. Де масово рубають дерева - показують самі ж місцеві. У ліс піднімаємось уже добре розбитою стежкою від лісовозів.
Дерева рубають ось тут, у глибині лісу - це за кілометр від населеного пункту. Під пилу потрапили як хворі, так і здорові насадження. Спиляних здорових дерев у рази більше, ніж хворих, - підраховують активісти. Кілька десятків колод лежать під дощем у лісі.
«Це живе дерево, це живе, це здорове, - такене рубається. Ото вже ні. Оце ні, це сушняк, ось це - здорове» - показують селяни.
30.12.2020 11:24 Відповісти
Любов Наумова, жителька Лавочного: "Вони все вночі відправляють. Я раз виходила на дорогу, спеціально дивилася - все нечіпований ліс. Все молодняк".
Місцевий житель Ігор Шумський, блогер, таки зупинив один із лісовозів. За це добряче, каже, перепало.
Ігор Шумський, житель Лавочного: "Вони стали, і я кажу: чого вивозите вночі, то було біля 10-ї години. Тоді я викликав міліцію. Почекайте, поки міліція приїде. Тут двоє ззаду надходять, мене в грудну клітку вдарили, я впав і все. Поки я піднявся, вони вже поїхали".
Інші селяни розповідають: бачили, як місцевий підприємець біля лісовоза давав хабаря.
Михайло Василитин, житель Лавочного: "Це був Сай Іван Миколайович, він витягнув гроші зелені, я не знаю - чи тисячу, чи 500, і менти поїхали. Все "змащено" було. Як то 20 років тут його пилорама є. Він каже, що він нікого не боїться, бо в нього син- прокурор зі Львова".
Підприємець Іван Сай розповідає, що працює підрядником. Рубає дерева, які заздалегідь позначили самі ж лісники. Каже: про те, що його працівники побили місцевого, не чув. Та й хабарі - не його рук справа. «Я взагалі такого не чув і не знаю, і перший раз від вас то чую. Я в житті поліції ніякі гроші не давав.»
Ділянка, де суцільно зрубали карпатські ялинки, перебуває в підпорядкуванні лісогоподарського підприємства "Галсільліс". Під пилу тут потрапило майже 200 кубів деревини. Лісники показують документи.
Руслан Сазанський головний інженер Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс": "Це є суцільна рубка лісовідновленя. Ці рубки назначає лісопорядча експедиція. Вони є запроектовані у нас, нічого не відбувається. Щоб отримати цей лісорубний квиток, потрібно пройти ціле коло інстанцій".
30.12.2020 11:25 Відповісти
Натомість у лісовпорядній експедиції запевняють: документів на лісовідновну суцільну рубку не давали.
Роман Піпа, т.в.о. начальника Львівської державної лісовпорядної експедиції: "Проектуємо лісовідновні рубки поступового способу рубання. Суцільних лісовідновних рубок в Карпатах не проектуємо кілька років. Не пам'ятаю навіть з якої дати. На даний момент тільки лісовідновні рубки лише поступові і вибіркові. Чи законний дозвіл на вирубування майже 200 кубів карпатських насаджень - перевірить обласна державна екоінспекція".
Цікава ситуація у Львівській області: тут дружину начальника обласного управління лісового господарства ЗМІ пов'язують з фірмою «Грінвуд», що займається оптовою торговлею лісоматеріалами. Виходить, що чоловік ліс охороняє, а дружина має на ньому бізнес - вигідний сімейний підряд. Про це повідомляє сайт klymenko-time.com. Там же зазначається, що діри в законодавстві України і корупційні схеми призводять до того, що природне надбання України в буквальному сенсі розпилюють на бруси. Якщо ситуацію не переламати, в наступному поколінні замість соснового бору і дубових гаїв, залишаться корчі й чагарник.
Тим часом 27 грудня згаданого вже активіста Михайла Василитина, який бореться з незаконними вирубками лісу, «заготівельники» побили, страшно катували: зв'язали тросом прив'язали до бампера лісовозу, і познущалися над ним, потягнули лісовою дорогою. Пригрозили вбити. Знущалися вчотирьохhttp://www.sitenews.biz.ua/zhahzvyazaly-trosom-ta-katuvalyz-vidomogo-zhurnalista-yakyj-b0retsya-z-nezak0nnymy-vyrubkamy-lisustrashn0-pozushhalysya/ . Дивіться фото: Поліція прийняла заяву, скаргу постраждалого про цей злочин. Розслідує. Обіцяють деталі оприлюднити у вівторок. М.Василитин зараз знаходиться в районній лікарні.
Висновок: Мораторій на експорт деревини-кругляка безперечно допоможе зберегти ліс. І все ж основною бідою залишаються масштабні крадіжки, в яких часто беруть участь ті, хто в силу посадових обов'язків повинен охороняти природне багатство. І можна багато говорити про гнучкий обліку деревних ресурсів, посилення контролю і кримінальної відповідальності. Але допоки в державній системі панує хаос, зразкового порядку в окремо взятій галузі добитися не вийде.
30.12.2020 11:25 Відповісти
По хорошему всех этих чёрных лесорубов надо наказывать исправительными работами - посадкой леса. Что бы исправляли, то что понаделали. По этой дороге идут поезда с Европы. Со стороны Воловца всё ок, а как проезжаешь Бескидский тонель, как будто саранча леса съела.
30.12.2020 11:34 Відповісти
Они пешки. На плечах через границу деревья не таскают.
Задача власти найти организаторов и пресечь схему.
30.12.2020 11:37 Відповісти
Лес надо всё равно сажать и есть вариант это сделать бесплатно для государства и с пользой для этих гомунклусовэ. Организаторов десяток, пешек тысячи. У пешек своя ответственность. К тому же когда начнут наказывать исполнителей, они перестанут исполнять на местном уровне.
А по организаторам согласен, но на такой уровень при Зеленском выйти очень маловероятно. К тому же сроки для организаторов реальные и там уже не исправительные работы с посадкой леса.
https://www.youtube.com/watch?v=Ue-mfF9EU5A Проблема в том, что сейчас используется геоинженерия для управления погодой и леса сами по себе при сплошной вырубке тупо не восстанавливаются, только при выборочной. То есть будущим поколениям придётся вместо леса лицезреть кусты и сползающие в реку горы.
30.12.2020 11:50 Відповісти
дякую, Алло.
30.12.2020 18:30 Відповісти
До нормального леса там не один километр, вырублено всё на десяток км. Может конечно особенность Бойковщины. На Гуцульщины такой дичи что бы резали сплошняком прямо у себя под носом я не встречал.
30.12.2020 11:30 Відповісти
По всей стране полиция всегда в доле с преступниками и всегда на их стороне!
30.12.2020 11:23 Відповісти
Мужик ради хайпа полез бороться с вырубкой леса, которою презедент зеленский победил полтора года назад. Ну накостыляли и поделом, кто ж ему виноват, что у него отсутствует чуство самосахронения, ведь один в поле не воин)))
30.12.2020 11:50 Відповісти
Знакомая ситуація. 4 года назад меня избили и ограбили бывшый полицейский его друзья следователи теперь закрывают уголовные дела а меня угрожают посадить. https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
30.12.2020 11:51 Відповісти
чорні лісоруби ХАХАХАХА, ви підіть у ліс та спробуйте зрубати хоч одне деревце без "добра" лісників та ментопрокурорів.
30.12.2020 11:53 Відповісти
Это новость? Я в этом году купил "черную" сосну. Случайно, не по скидке, на официальной торговой точке. Просто я уже настолько привык, что все новогодние елки продаются с бирками, что даже не обратил на это внимания. Но в этом году все не так. В Киеве не таясь продают елку и сосну без бирок. Борьба с незаконной вырубкой, говорите? Ага, верим.
30.12.2020 12:01 Відповісти
А зачем вы её купили? В Киеве достаточно легальных ёлочных рынков в этом году.
30.12.2020 12:11 Відповісти
Написал же "случайно"! В том-то и дело, что покупал именно на легальном елочном рынке, и менты рядом всегда стоят. Стандартные подставочки, цена 350-500 грн в зависимости от размера - все как везде. Никакого сомнения, в том что елка официальная не было.
30.12.2020 12:19 Відповісти
И Вы учтите, что бирку хорошо видно на елке, а на лохматой сосне (какую я и брал), и ствола-то не видно. Конечно, если бы я специально ее искал (как это я сделал позже дома), то я бы увидел, но повторюсь, учитывая место продажи сомнения в легальности у меня не возникло.
30.12.2020 12:23 Відповісти
А зачем вы вообще случайно или не случайно покупаете срубленые деревья? Ето маразм тащить в дом срубленое дерево и цеплять на него китайский хлам. чтобы через неделю все ето выбросить на свалку. Зато б**** везде на каждом шагу кричим что мы за екологию и за природу
30.12.2020 13:24 Відповісти
Детворе нравится - я покупаю. Что Вас не устраивает? Вы сильно удивитесь, но проблема спиленных на НГ елок не имеет никакого отношения к экологии. Их специально высевают каждый год, а затем просто отбраковку срезают - это обычный процесс выращивания сосны. Если ты ее не купишь, ее все равно срежут и выкинут. Это - возобновляемы ресурс. А вой стоит как раз для того, чтобы люди брали искусственные. Ты считаешь, что при производстве пластика и красителей, не страдает экология?
30.12.2020 18:11 Відповісти
Банда МВД под предводительством пахана авакова организовала разграбление Украины. Для этого и голосовали за янелоха, с учётом возврата ПР и братания с ОПЗЖ. БЫДЛО - это национальное достояние Украины.
30.12.2020 12:28 Відповісти
Пока не запретят вывоз леса в Европу никто ничего не сделает. Слишком большие деньги и большие люди за всем етим стоят
30.12.2020 12:37 Відповісти
когда лес закончится - тогда и сделают
30.12.2020 13:06 Відповісти
Бесполезно. Ничего не будет, как и в случае с янтарщиками. Кстати, в Румынии, несмотря на то, что она в ЕС, происходит то же самое.
30.12.2020 13:11 Відповісти
парочку пристрелить остальные разбегутся по лесу
30.12.2020 13:13 Відповісти
пристрели. а я погляжу. )
нафига трепаться о том, что никто никогда не сделает?
30.12.2020 13:57 Відповісти
терпила терпит всех в расход и высерков они террористы по американским законам..дома виллы спалить так как не заработаны..
30.12.2020 19:01 Відповісти
ксивы стремные..почему местные копы не решетят с автомата лесорубов и зил..цирк..
30.12.2020 13:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SndLYywrv7c
30.12.2020 13:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SndLYywrv7c Активіста розп'яли. Коли це все закінчеться??
30.12.2020 13:20 Відповісти
А, на фото, трудяги- лесорубы, названивают крыше своей. Мол, че за дела? Не дают работать нормально.
30.12.2020 14:31 Відповісти
Норовы у тех местных еще те, одни мусора чего стоят. Борзые дерзкие, так сразу и просит рожа кирпича. Пусть воруют, кто их накажет кроме кармы. И то, как везде все украдет поедет в другое место портить.
30.12.2020 15:32 Відповісти
ПО 12 ЛЕТ ЗОНЫ КАЖДОМУ ИЗ НИХ !!!
30.12.2020 17:06 Відповісти
ПОРА НАРОДУ БРАТЬ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ !!!
30.12.2020 17:07 Відповісти
Так нарід же Карпати й вирубує . Частина народу проти цього , інша частина , ті хто - наріт - ЗА . .
Так само з бурштином , чи з рибою ,, . Скажи комусь з них ( простих нелегальних копачів-лісорубів - браконьєрів ) в очі , що незаконний промисел треба припинити ,, то можуть за ці слова і вбити .
30.12.2020 18:16 Відповісти
ТАК МОЖНО ЇХ ЗРАЗУ НА ОРГАНИ ПРОДАВАТЬ !)
01.01.2021 21:33 Відповісти
От дорубают свои смереки и будут карпатские суперпатриоты возить детей чтобы увидели живые деревья куда-нибудь в окресности Днепра...
Угробить все, нажраться один раз - и хоть трава не расти! А ведь на природе можно было постоянные доходы иметь как в соседних странах.
30.12.2020 17:46 Відповісти
нужно просто перестать рубать.
30.12.2020 18:53 Відповісти
на фото 3 - це илита украйинства, расово чистый западэнець, даже с вусами
30.12.2020 21:54 Відповісти
в Киевском лесу возле Броваров, жд. ст. Ялынка, идёт активная вырубка где полиция не видно и что самое интересно началось как пару месяцев
31.12.2020 00:07 Відповісти
Антикорупційний нагляд на посвідченні. Шо за орган? Не там куррупция дятел, да и полномочий у тебя ноль
31.12.2020 00:22 Відповісти
Ну какие там "черные лесорубы". Разве не Порошенко организовал вырубку карпатских лесов еще 21 апреля 2019 года? Об этом даже на стадионе говорили.
31.12.2020 00:58 Відповісти
З часів Януковича нічого не змінилося, хіба лише те, що черговий клоун пообіцяв боротися з корупцію. Боротьбу легко побачити неозброєним оком, легко проглядається сцепка: чорні лісоруби - лісники - поліцейські - митники, усі діють у злагоді, як частина однієї ЗЕ команди! Судді кладуть за хабарі на правосуддя. Керівник Офісу Президента здає Москві спецоперації спецслужб. Зам Керівника Офісу Президента наживається на АТОвцях та держбюджеті не поніс жодної відповідальності і продовжує виконувати обов'язки. Отже здобули!
31.12.2020 01:47 Відповісти
