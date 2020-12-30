УКР
Поліція Дніпропетровщини накрила злочинне угруповання: викрадали людей і збували наркотики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області правоохоронці ліквідували банду, яка займалася викраденням людей і торгівлею наркотиками.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області встановили, що 34-річний житель Нікополя на початку 2020 року створив злочинну організацію, підібрав людей та чітко розподілив між ними ролі. До складу групи входило до п’ятнадцяти мешканців Нікополя, троє з яких раніше притягалися до кримінальної відповідальності та мали злочинний досвід. Частина учасників займалася збутом наркотиків, інші входили до так званого "силового блоку" - викрадали людей з метою вимагання грошей. За попередньою інформацією, щомісячний обіг заборонених речовин становив майже 6 млн гривень.

За місцями проживання членів групи відбулися 17 обшуків, в ході яких правоохоронці виявили зброю, гранати, наркотичні засоби і гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі шість чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Двоє учасників групи вже були раніше затримані та перебувають в установі відбування покарань.

Тоже по заказу Микитася?
30.12.2020 12:17 Відповісти
Надо было наоборот.....делать людей и похищать наркотики!
30.12.2020 12:32 Відповісти
а ещё с рогаток били воробьёв....
30.12.2020 12:20 Відповісти
Стреляли бы шакалов сразу на месте. Либо отмажутся либо после отсидки будут заниматься тем же.
30.12.2020 15:28 Відповісти
Як все змінюється зі зміною влади. Раніше при обшуку у кожного наркомана вилучали гранату, а зараз що не наркоман, то викрадач людини. А що буде далі?
30.12.2020 15:36 Відповісти
хорошо, что вязли.
30.12.2020 19:35 Відповісти
 
 