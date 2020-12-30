Поліція Дніпропетровщини накрила злочинне угруповання: викрадали людей і збували наркотики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області правоохоронці ліквідували банду, яка займалася викраденням людей і торгівлею наркотиками.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Поліцейські слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області встановили, що 34-річний житель Нікополя на початку 2020 року створив злочинну організацію, підібрав людей та чітко розподілив між ними ролі. До складу групи входило до п’ятнадцяти мешканців Нікополя, троє з яких раніше притягалися до кримінальної відповідальності та мали злочинний досвід. Частина учасників займалася збутом наркотиків, інші входили до так званого "силового блоку" - викрадали людей з метою вимагання грошей. За попередньою інформацією, щомісячний обіг заборонених речовин становив майже 6 млн гривень.







За місцями проживання членів групи відбулися 17 обшуків, в ході яких правоохоронці виявили зброю, гранати, наркотичні засоби і гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі шість чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Двоє учасників групи вже були раніше затримані та перебувають в установі відбування покарань.