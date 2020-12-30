УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12974 відвідувача онлайн
Новини Фото
13 922 12

Під Києвом зіткнулися 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж

Вранці 30 грудня в районі с. Віта-Поштова на Київщині сталося зіткнення восьми транспортних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення патрульної поліції.

Під Києвом зіткнулися 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція 01

Зазначається, що в результаті ДТП, за попередніми даними, двоє людей травмовані і були госпіталізовані в лікарню.

"Патрульні здійснюють регулювання руху. Оскільки на цій ділянці дві крайні ліві смуги руху в напрямку Одеси тимчасово заблоковані, Об'їзд здійснюється двома правими смугами. На місці працюють рятувальники, медики і поліцейські", - повідомила поліція.

Під Києвом зіткнулися 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція 02
Під Києвом зіткнулися 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція 03
Під Києвом зіткнулися 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція 04
Під Києвом зіткнулися 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок зіткнення двох вантажівок на Харківщині загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4530) Київська область (4192) патрульна поліція (1447)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Під Києвом сталося зіткнення 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція - Цензор.НЕТ 8218
показати весь коментар
30.12.2020 12:47 Відповісти
+5
Соблюдайте дистанцию !!!
показати весь коментар
30.12.2020 12:43 Відповісти
+2
Давно на законодательном уровне нужно признать РФ оккупантом и агрессором , Крым, Севастополь и ОРДЛО оккупированными и аннексированными территориями. А структуры ДНР, ЛНР и администрация в Крыму и Севастополе террористическим организациями на службе оккупанта ( находящихся вне закона). А Путина, Шойгу и т.д включая депутатов гос Думы военными и международными преступниками и объявить их в международный розыск.
показати весь коментар
30.12.2020 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завтра Новый Год, а не все еще переобули своих железных коней на зимнюю резину...
показати весь коментар
30.12.2020 12:38 Відповісти
Завтра Новый Год,\\\\\\\

привет, но это не завтра то.
в грудне - 31 день
понимаю шо вы уже напраздовался походу
щас за вилкой схожу и закушу - не поверишь что.... хрен кто угадает то.
показати весь коментар
30.12.2020 12:42 Відповісти
Під Києвом сталося зіткнення 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція - Цензор.НЕТ 8218
показати весь коментар
30.12.2020 12:47 Відповісти
Соблюдайте дистанцию !!!
показати весь коментар
30.12.2020 12:43 Відповісти
Та зачем это кому нужно, упоротое прется бампер к бамперу.
показати весь коментар
30.12.2020 13:38 Відповісти
И это в ту же тему....а тема внешнее воздействие на транспортные средства или взрывчатые вещества.

Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло новую информацию о взрыве, который случился 4 августа в столице Ливана, Бейруте. Об этом сообщил телеканал France 24 со ссылкой на экс-премьер-министра Ливана Хасана Диаба.
По информации ведомства, трагедию в морском порту Бейрута вызвало меньшее количество аммиачной селитры, чем сообщалось ранее. Расследование ФБР показало, что взрыв был спровоцирован 500 тоннами вещества. По данным, которыми располагал премьер-министр Ливана, на складе хранилось более 2700 тонн селитры. И теперь вопрос куда девалось....кхе,кахикхе....2200 тонн??
Но не это главное, а то что 500 тонн хоть усрись такой взрыв не сделают....плиз, смоделируйте еще раз.
показати весь коментар
30.12.2020 12:53 Відповісти
Давно на законодательном уровне нужно признать РФ оккупантом и агрессором , Крым, Севастополь и ОРДЛО оккупированными и аннексированными территориями. А структуры ДНР, ЛНР и администрация в Крыму и Севастополе террористическим организациями на службе оккупанта ( находящихся вне закона). А Путина, Шойгу и т.д включая депутатов гос Думы военными и международными преступниками и объявить их в международный розыск.
показати весь коментар
30.12.2020 13:01 Відповісти
Підвела звичка їхати в крайньому лівому, при вільних правих.
показати весь коментар
30.12.2020 13:20 Відповісти
А в лівому розворот на світлофорі.
показати весь коментар
30.12.2020 13:22 Відповісти
Нюхали чужую задницу во время движения?
Или не заметил кучку из 7-8 столкнувшихся машин по курсу?
показати весь коментар
30.12.2020 13:58 Відповісти
Коли зтикаються перші два, то всі хто їде слідом підпадають під раздачу автоматично, якщо в них не реакція Брюс Лі
показати весь коментар
31.12.2020 08:51 Відповісти
 
 