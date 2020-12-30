Під Києвом зіткнулися 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж
Вранці 30 грудня в районі с. Віта-Поштова на Київщині сталося зіткнення восьми транспортних засобів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення патрульної поліції.
Зазначається, що в результаті ДТП, за попередніми даними, двоє людей травмовані і були госпіталізовані в лікарню.
"Патрульні здійснюють регулювання руху. Оскільки на цій ділянці дві крайні ліві смуги руху в напрямку Одеси тимчасово заблоковані, Об'їзд здійснюється двома правими смугами. На місці працюють рятувальники, медики і поліцейські", - повідомила поліція.
Или не заметил кучку из 7-8 столкнувшихся машин по курсу?