Під Києвом зіткнулися 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж

Вранці 30 грудня в районі с. Віта-Поштова на Київщині сталося зіткнення восьми транспортних засобів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення патрульної поліції.

Зазначається, що в результаті ДТП, за попередніми даними, двоє людей травмовані і були госпіталізовані в лікарню.

"Патрульні здійснюють регулювання руху. Оскільки на цій ділянці дві крайні ліві смуги руху в напрямку Одеси тимчасово заблоковані, Об'їзд здійснюється двома правими смугами. На місці працюють рятувальники, медики і поліцейські", - повідомила поліція.









