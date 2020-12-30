У Харкові перед святами перевірили 35 точок продажу ялинок і виявили порушення. ФОТО

Напередодні зимових свят працівники Державної екологічної інспекції у Харківській області мають "святкову" роботу — перевіряють законність порубів, транспортування та реалізації хвойних дерев. Для цього інспекцією розроблені та виконуються "Заходи по охороні хвойних насаджень від незаконних порубів у передноворічний період 2020 року".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

У Харкові з 1 грудня провели вже 8 рейдів у 4 районах: Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському (Сумський ринок) та Слобідському (Кінний ринок). Всього було проінспектовано 35 точок продажу дерев.

Так, 29 грудня у Холодногірскому районі на порушників було складено протокол за частиною 1 ст. 88-1 КУпАП і направлено його на розгляд до судових органів.

Також інспекція перевірила державні лісогосподарські підприємства у Харківській області (Богодухівський, Краснокутський, Вовчанський, Зміївський, Чугуївський, Харківський, Барвенківський райони). Всього було виявлено 17 випадків порушень. За незаконний поруб "новорічних ялинок" 17 порушників лісового законодавства отримали штрафи на суму 8 670 грн, а збитки від самовільного порубу склали 5 708 грн.

"У регіоні ми працюємо у тісному співробітництві з представниками правоохоронних органів та лісової охорони. А рейди по місту Харкову здійснюємо разом із представниками ЗМІ", — пояснює керівник Державної екологічної інспекції у Харківській області Євгеній Оберемок.

Вилучені дерева, за словами Євгена Оберемка, залишаються у КП "Харківський зоологічний парк" до винесення судового рішення. Якщо ж суд не встигає прийняти рішення до розсихання деревини та втрати рослинами природного стану, вони утилізуються чи віддаються тваринам парку. Не вилучені ж дерева залишаються порушникам на відповідальне зберігання до рішення суду.

"Рейди триватимуть до 31 грудня", — обіцяє керівник екоінспекції.