У Харкові перед святами перевірили 35 точок продажу ялинок і виявили порушення. ФОТО

Напередодні зимових свят працівники Державної екологічної інспекції у Харківській області мають "святкову" роботу — перевіряють законність порубів, транспортування та реалізації хвойних дерев. Для цього інспекцією розроблені та виконуються "Заходи по охороні хвойних насаджень від незаконних порубів у передноворічний період 2020 року".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

У Харкові з 1 грудня провели вже 8 рейдів у 4 районах: Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському (Сумський ринок) та Слобідському (Кінний ринок). Всього було проінспектовано 35 точок продажу дерев.

У Харкові перед святами перевірили 35 точок продажу ялинок і виявили порушення 01

Так, 29 грудня у Холодногірскому районі на порушників було складено протокол за частиною 1 ст. 88-1 КУпАП і направлено його на розгляд до судових органів.

Також інспекція перевірила державні лісогосподарські підприємства у Харківській області (Богодухівський, Краснокутський, Вовчанський, Зміївський, Чугуївський, Харківський, Барвенківський райони). Всього було виявлено 17 випадків порушень. За незаконний поруб "новорічних ялинок" 17 порушників лісового законодавства отримали штрафи на суму 8 670 грн, а збитки від самовільного порубу склали 5 708 грн.

Читайте також: У Карпатах створено спецбригади для охорони хвойних дерев від браконьєрів

У Харкові перед святами перевірили 35 точок продажу ялинок і виявили порушення 02

"У регіоні ми працюємо у тісному співробітництві з представниками правоохоронних органів та лісової охорони. А рейди по місту Харкову здійснюємо разом із представниками ЗМІ", — пояснює керівник Державної екологічної інспекції у Харківській області Євгеній Оберемок.

Вилучені дерева, за словами Євгена Оберемка, залишаються у КП "Харківський зоологічний парк" до винесення судового рішення. Якщо ж суд не встигає прийняти рішення до розсихання деревини та втрати рослинами природного стану, вони утилізуються чи віддаються тваринам парку. Не вилучені ж дерева залишаються порушникам на відповідальне зберігання до рішення суду.

"Рейди триватимуть до 31 грудня", — обіцяє керівник екоінспекції.

Держекоінспекція (248) Харків (5855) ялинка (115)
Налевалиайки не проверяйки ?!! Корупционные схемы тож не проверяйки ?!! )))
показати весь коментар
30.12.2020 18:23 Відповісти
Це ти про торгівців?
показати весь коментар
30.12.2020 18:42 Відповісти
Двойственное впечатление... С одной стороны- все верно, все должно быть законно, четко и справедливо. С другой- те же проверятели стригут мелочь, а крупняк славненько петляет. И доверия после всего такого эти проверки не вызывают.
показати весь коментар
30.12.2020 18:43 Відповісти
Они ещё бы завтра проверить решили. Или 1-го января.
показати весь коментар
30.12.2020 18:54 Відповісти
Всё проще. Как уже всё срубано, и уже продано почти всё, а завтра 31 пойдут елки с палками по цене ликвида---а главное то что бабело подстоговано---а тут и мы! Позолоти ручку---кудрявый!
показати весь коментар
30.12.2020 20:02 Відповісти
Ну, а чем заниматься после раскрытия пропажи эшелона зерна? Мыши арестованы и посажены!
показати весь коментар
30.12.2020 21:58 Відповісти
Шо заняться нечем, ловите и штрафуйте людей без намордников, ковидло разнесли на елки ))
показати весь коментар
31.12.2020 00:11 Відповісти
 
 