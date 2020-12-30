З України вишлють 2 іноземців, через яких "авторитети" намагалися впливати на криміногенну обстановку в Одесі, - Нацполіція. ФОТО

Поліція виявила 2 громадян однієї з країн Закавказзя, 24 і 29 років, яких використовували злочинці, що перебувають у місцях позбавлення волі, для посилення свого впливу в Одесі. На території України іноземці перебували з порушенням міграційного законодавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Молодшого правопорушника притягнуто міграційною службою до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні і впродовж п'яти діб він примусово покине межі країни з забороною в'їзду на три роки.

Його старшого земляка поміщено в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, з метою подальшого видворення за межі держави", - сказано в повідомленні.