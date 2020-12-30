УКР
З України вишлють 2 іноземців, через яких "авторитети" намагалися впливати на криміногенну обстановку в Одесі, - Нацполіція. ФОТО

Поліція виявила 2 громадян однієї з країн Закавказзя, 24 і 29 років, яких використовували злочинці, що перебувають у місцях позбавлення волі, для посилення свого впливу в Одесі. На території України іноземці перебували з порушенням міграційного законодавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

З України вишлють 2 іноземців, через яких авторитети намагалися впливати на криміногенну обстановку в Одесі, - Нацполіція 01

"Молодшого правопорушника притягнуто міграційною службою до адміністративної відповідальності за порушення правил перебування в Україні і впродовж п'яти діб він примусово покине межі країни з забороною в'їзду на три роки.

З України вишлють 2 іноземців, через яких авторитети намагалися впливати на криміногенну обстановку в Одесі, - Нацполіція 02

Його старшого земляка поміщено в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, з метою подальшого видворення за межі держави", - сказано в повідомленні.

З України вишлють 2 іноземців, через яких авторитети намагалися впливати на криміногенну обстановку в Одесі, - Нацполіція 03

Кто будет нам мешать, тот больше нам мешать не будет. Ничего личного, но конкуренты никому не нужны.
показати весь коментар
30.12.2020 21:10 Відповісти
Ничего личного, просто уборка мусора .
показати весь коментар
30.12.2020 21:13 Відповісти
молодые реформаторы из Грузии?
показати весь коментар
30.12.2020 21:41 Відповісти
Грузины. 100%. От шифраторы.
показати весь коментар
30.12.2020 21:45 Відповісти
Низя так с валасатыми абизянками-они абижаются.
показати весь коментар
30.12.2020 21:57 Відповісти
судя по описанию, это начинающие воры. а начинающий вор, это бандит. а нашим рехвормированным ментам и сбушникам кроме нарушения миграционки болье нечего им предъявить?????? или кто то сказал не трогать, как и всех предидущих. просто посадить песплатно в самолет и все
показати весь коментар
30.12.2020 22:11 Відповісти
По перше, три роки це дуже мало. Вже завтра їх знову спіймають і знову "вишлють" з "забороною на три роки". По друге, порушення заборони вїзду має автоматично каратись 5 роками тюрми без будь якої застави. Повторне - 8 років без права дострокового звільнення. І це тільки за нелегальний вїзд! Якщо затримане опудало приймало участь в криміналі то таких варто просто садити в одиночні камери на весь срок заслуженого покарання. І хай там шють рукавиці заробляючи собі на життя. Відмовляться працювати - здохнуть з голоду.
показати весь коментар
30.12.2020 22:35 Відповісти
"одной из стран Закавказья" Бггг
показати весь коментар
30.12.2020 22:59 Відповісти
 
 