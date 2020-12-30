На кордоні з Польщею партію контрабандних сигарет виявлено ​​всередині бухт дроту, - ДПСУ. ФОТО

На кордоні з Польщею у вантажному вагоні прикордонники Луцького загону виявили контрабандні сигарети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Під час огляду одного з вагонів поїзда, який прямував на виїзд з України через пункт пропуску "Володимир-Волинський", оглядова група знайшла тютюнові вироби. 8 тис. пачок сигарет різних марок були приховані всередині бухт із дроту. Подбали ділки і про відстеження руху товару, залишивши серед пакетів GPS - трекер для швидкого пошуку товару серед 55 вагонів.





Читайте також: Український дельтаплан з контрабандними сигаретами розбився в Польщі, - Надбужанський відділ прикордонної служби РП. ФОТОрепортаж

Здійснюються заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення тютюнових виробів. Виявлений контрабандний товар передано представникам митниці.