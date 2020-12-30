УКР
На кордоні з Польщею партію контрабандних сигарет виявлено ​​всередині бухт дроту, - ДПСУ. ФОТО

На кордоні з Польщею у вантажному вагоні прикордонники Луцького загону виявили контрабандні сигарети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

На кордоні з Польщею партію контрабандних сигарет виявлено ​​всередині бухт дроту, - ДПСУ 01

"Під час огляду одного з вагонів поїзда, який прямував на виїзд з України через пункт пропуску "Володимир-Волинський", оглядова група знайшла тютюнові вироби. 8 тис. пачок сигарет різних марок були приховані всередині бухт із дроту. Подбали ділки і про відстеження руху товару, залишивши серед пакетів GPS - трекер для швидкого пошуку товару серед 55 вагонів.

На кордоні з Польщею партію контрабандних сигарет виявлено ​​всередині бухт дроту, - ДПСУ 02

На кордоні з Польщею партію контрабандних сигарет виявлено ​​всередині бухт дроту, - ДПСУ 03
На кордоні з Польщею партію контрабандних сигарет виявлено ​​всередині бухт дроту, - ДПСУ 04

Читайте також: Український дельтаплан з контрабандними сигаретами розбився в Польщі, - Надбужанський відділ прикордонної служби РП. ФОТОрепортаж

Здійснюються заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення тютюнових виробів. Виявлений контрабандний товар передано представникам митниці.

Держприкордонслужба ДПСУ (6344) контрабанда (1831) Правоохоронні органи (2710) цигарки (999) силовики (2516) Волинська область (903)
Три блока сигарет нашли - ну молодцы,уровень жизни у населения теперь поднялся,вы,мрази,когда ахметку арестуете,нах нам ваши сигареты на Польшу.
30.12.2020 23:54 Відповісти
Таааа.... це пару ящиків на конфетки.. під ялинку.... Шо там з балогою? Кругляк йде?
30.12.2020 23:54 Відповісти
Чьи сигареты? Если наши, то где выгода?
31.12.2020 04:12 Відповісти
Хорошо хоть наркоту не возят через границу.
Или почему их не ловят, а только сигареты?
31.12.2020 08:26 Відповісти
 
 