На кордоні з Польщею партію контрабандних сигарет виявлено всередині бухт дроту, - ДПСУ. ФОТО
На кордоні з Польщею у вантажному вагоні прикордонники Луцького загону виявили контрабандні сигарети.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Під час огляду одного з вагонів поїзда, який прямував на виїзд з України через пункт пропуску "Володимир-Волинський", оглядова група знайшла тютюнові вироби. 8 тис. пачок сигарет різних марок були приховані всередині бухт із дроту. Подбали ділки і про відстеження руху товару, залишивши серед пакетів GPS - трекер для швидкого пошуку товару серед 55 вагонів.
Здійснюються заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконного переправлення тютюнових виробів. Виявлений контрабандний товар передано представникам митниці.
Или почему их не ловят, а только сигареты?