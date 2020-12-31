42 322 132
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Зниження тарифів скасовується ...
Зе!Подарунки
Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 січня скасовується пільговий тариф на перші 100 кВт.год струму для населення за проєктом Вітренка
Читайте на "Цензор.НЕТ": У січні вартість газу для побутових споживачів підвищиться до 7,22 грн за кубометр, - "Нафтогаз"
Ждуни
Бегут года и грусть-печаль в твоих глазах ...
Елементарно!
Має ж бути якесь пояснення?
Фотофакт
... та й не лише з цієї причини
Новорічний виступ
Усяке може трапитись ...
Більше фотошопів дивіться тут
Топ коментарі
+70 Rino Onix
показати весь коментар31.12.2020 00:46 Відповісти Посилання
+70 Scorpman Y
показати весь коментар31.12.2020 00:52 Відповісти Посилання
+63 Rino Onix
показати весь коментар31.12.2020 00:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
____________
Зєлю геть. Дострокові.
https://www.youtube.com/watch?v=tY1Zjhs7JbU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE Зубожіння! Зрада і ярмо!