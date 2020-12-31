Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зниження тарифів скасовується ...

Зе!Подарунки

Ждуни

Бегут года и грусть-печаль в твоих глазах ...

Елементарно!

Має ж бути якесь пояснення?

Фотофакт

... та й не лише з цієї причини

Новорічний виступ

Усяке може трапитись ...

