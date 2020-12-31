УКР
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зниження тарифів скасовується ...

Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Зе!Подарунки

Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ждуни

Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Бегут года и грусть-печаль в твоих глазах ...

Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Елементарно!

Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Має ж бути якесь пояснення?

Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Фотофакт

Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

... та й не лише з цієї причини

Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Новорічний виступ

Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Усяке може трапитись ...

Автор: 

+70
Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9033
31.12.2020 00:46 Відповісти
+70
Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1887
31.12.2020 00:52 Відповісти
+63
Зе!Подарки, ждуны, новогоднее выступление Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6684
31.12.2020 00:48 Відповісти
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2496
31.12.2020 10:05 Відповісти
31.12.2020 12:10 Відповісти
Пєця надійно прикриває Зєлю. Його мітінги(платні) "Ні капітуляції!" ************ всіх порядних людей. Люди в одну колону з Пєцєю ставати не хочуть, нудить. Тому вся ця активна Пєціна "протестна" діяльність проти Зєлі йде тільки Зєлє на користь. Пєця очолив протести, але про дострокові з боку його табору ані пари з вуст. Тому не здивуюсь, якщо Пєця і Зєля гигочуть тихцем з українців, яких вчергове "розвели як кошенят".
____________
Зєлю геть. Дострокові.
31.12.2020 10:15 Відповісти
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7869
31.12.2020 10:23 Відповісти
А що Юля? Чекає, коли українці нарешті віддупляться, зрозуміють, що за неї люди жили в Сто разів заможніше і оберуть її нарешті презом.
31.12.2020 10:32 Відповісти
Я за неї не проголосую. Бо вона брехуха та ********** консерва.
31.12.2020 10:34 Відповісти
Ляшко! Не шифруйся під Сашка! Всі знають, що ти - Олєжка!!!
31.12.2020 10:43 Відповісти
Від Лазаренка чую.
31.12.2020 13:29 Відповісти
Суліма, відчепись від Порошенко. Посаду прем'єра продає єрмак.
31.12.2020 12:16 Відповісти
Юля готує новорічну пісню з цмс бек-вокалом
https://www.youtube.com/watch?v=tY1Zjhs7JbU&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE Зубожіння! Зрада і ярмо!
31.12.2020 10:54 Відповісти
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5805
31.12.2020 10:49 Відповісти
Ты бы лучше об аристовиче беспокоился. Он идет на рекорд Гиннеса по засовыванию языка в задницу ослу.
31.12.2020 12:11 Відповісти
Деньги не пахнут.
31.12.2020 12:58 Відповісти
Без улюбленої страви боїшся залишитися, лайноїде ?
31.12.2020 15:11 Відповісти
Кстати о Зе!подарках: вкудахтики и прочие мейлрушечки с одноглазиками сейчас у всех работают? Похоже, что Верховный Бубочка решил всем малороссам новогодний подарок сделать.
31.12.2020 11:37 Відповісти
У меня без ВПН не работает) Что за провайдер у вас?
05.01.2021 04:19 Відповісти
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7296
31.12.2020 13:41 Відповісти
снова олигофрены намалевали.
31.12.2020 16:05 Відповісти
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7899
31.12.2020 17:06 Відповісти
точно. это чоколядоботы слушают Зе.
31.12.2020 20:37 Відповісти
олігархреном по роялю Україна .
31.12.2020 20:34 Відповісти
точно. соевым
31.12.2020 20:44 Відповісти
и, главное, повода ж никакого )))
31.12.2020 22:14 Відповісти
да. повода никакого.
01.01.2021 06:54 Відповісти
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5089
31.12.2020 17:00 Відповісти
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2520
31.12.2020 17:36 Відповісти
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3936
31.12.2020 17:51 Відповісти
Зе! Подарунки, ждуни, новорічний виступ Президента. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7909
31.12.2020 23:34 Відповісти
*****, краще удавись виродок квартальний.
03.01.2021 18:13 Відповісти
Юлька продалась, як дівчинка з Окружної...
03.01.2021 23:35 Відповісти
