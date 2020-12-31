УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10175 відвідувачів онлайн
Новини Фото
17 178 101

У київському метро з'явилося перше табло, що показує час до прибуття поїзда. ФОТО

У метро Києва сьогодні запрацювало перше табло, яке показує час до прибуття поїзда, а не після відправлення попереднього.

Про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену, передає Цензор.НЕТ.

У київському метро зявилося перше табло, що показує час до прибуття поїзда 01

Також читайте: Метро Києва вперше закупить вагони, крізь які можна пройти від голови до хвоста поїзда

Зазначається, що підрядник ТОВ "Транс-медіа" встановив програмно-апаратні комплекси, які в режимі реального часу обчислюють відстань і показують час прибуття поїзда.

Сьогодні такий годинник запрацює на станції "Контрактова площа". Протягом 2021 року планується встановити по 12 таких табло на кожній станції. Систему підключать до єдиної цифрової мережі, а дані будуть оперативно оновлювати.

У компанії також кажуть, що на таких табло будуть показувати ще поточний час, дату, погоду й "іншу цікаву інформацію".

Автор: 

Київ (20050) Метрополітен (1430)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Интересно, кому вообще пришло в голову показывать время, которое прошло после отправления поезда? Какая в этой информации польза?
показати весь коментар
31.12.2020 14:15 Відповісти
+7
Лишний раз напомнить совку (эти табло с совка), на сколько он лошара...
показати весь коментар
31.12.2020 14:24 Відповісти
+7
УХ ТЫ !!!!!

меня аж в кресло вдавило от такой новости!
ну, вы ребята, даете !

.
показати весь коментар
31.12.2020 14:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тобто все зроблено на кошти, які ми сплачуємо податками. Все зроблено за рахунок людей, тому всі лозунги вище можна анонсувати самим собі.
показати весь коментар
17.05.2021 14:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 