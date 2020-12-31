У київському метро з'явилося перше табло, що показує час до прибуття поїзда. ФОТО

У метро Києва сьогодні запрацювало перше табло, яке показує час до прибуття поїзда, а не після відправлення попереднього.

Про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Метро Києва вперше закупить вагони, крізь які можна пройти від голови до хвоста поїзда

Зазначається, що підрядник ТОВ "Транс-медіа" встановив програмно-апаратні комплекси, які в режимі реального часу обчислюють відстань і показують час прибуття поїзда.

Сьогодні такий годинник запрацює на станції "Контрактова площа". Протягом 2021 року планується встановити по 12 таких табло на кожній станції. Систему підключать до єдиної цифрової мережі, а дані будуть оперативно оновлювати.

У компанії також кажуть, що на таких табло будуть показувати ще поточний час, дату, погоду й "іншу цікаву інформацію".