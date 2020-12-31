У київському метро з'явилося перше табло, що показує час до прибуття поїзда. ФОТО
У метро Києва сьогодні запрацювало перше табло, яке показує час до прибуття поїзда, а не після відправлення попереднього.
Про це повідомляє пресслужба столичного метрополітену, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що підрядник ТОВ "Транс-медіа" встановив програмно-апаратні комплекси, які в режимі реального часу обчислюють відстань і показують час прибуття поїзда.
Сьогодні такий годинник запрацює на станції "Контрактова площа". Протягом 2021 року планується встановити по 12 таких табло на кожній станції. Систему підключать до єдиної цифрової мережі, а дані будуть оперативно оновлювати.
У компанії також кажуть, що на таких табло будуть показувати ще поточний час, дату, погоду й "іншу цікаву інформацію".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
GHblehjr
показати весь коментар17.05.2021 14:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
меня аж в кресло вдавило от такой новости!
ну, вы ребята, даете !
.