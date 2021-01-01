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На гірськолижному курорті в Славському зупинився крісельний підйомник з 70 туристами, ведуться рятувальні роботи, - ДСНС (оновлено). ФОТО

На гірськолижному курорті в Славському зупинився крісельний підйомник з 70 туристами, ведуться рятувальні роботи, - ДСНС (оновлено). ФОТО

На гірськолижному курорті в Славську на Львівщині зупинився крісельний підйомник. Станом на 15.00 рятувальники зняли з підйомника 29 осіб, з них 5 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС .

"1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). Працівниками об’єкту вживаються заходи по підключенню електрогенератора", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що станом на 14:20 гірничо-рятувальними підрозділами ДСНС розпочато роботи зі зняття туристів з крісельного підйомника.

"Всього на підйомнику перебуває близько 70 осіб. Від ДСНС залучено 16 рятувальників та 2 одиниці техніки. Додатково направлено 11 рятувальників та 2 одиниці техніки з Дрогобича. Температура повітря 1 градус тепла", - підкреслюється в повідомленні рятувальників.

На гірськолижному курорті в Славському зупинився крісельний підйомник з 70 туристами, ведуться рятувальні роботи, - ДСНС 01На гірськолижному курорті в Славському зупинився крісельний підйомник з 70 туристами, ведуться рятувальні роботи, - ДСНС 02
На гірськолижному курорті в Славському зупинився крісельний підйомник з 70 туристами, ведуться рятувальні роботи, - ДСНС 03
На гірськолижному курорті в Славському зупинився крісельний підйомник з 70 туристами, ведуться рятувальні роботи, - ДСНС 04

Як пізніше уточнили в пресцентрі ДСНС, станом на 15:00 1 січня, підрозділи ДСНС з крісельного підйомника зняли 29 осіб, з них 5 дітей. Роботи тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Труханів острів у Києві побудують канатну дорогу, - заступник голови КМДА Пліс

Автор: 

канатна дорога (11) курорт (97) ДСНС (5136) Львівська область (2449)


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Топ коментарі
+9
То зуйня. Оно я чув, у якомусь ТРЦ під час акції від партії СН вирубили електрику і сотні виборців Зеленського застрягли на ескалаторах )))0))0)))
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01.01.2021 15:19
+7
там є такі місця, що сидиш вище смерек.. і перша думка, аби він не став
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01.01.2021 15:20
+7
В Буковеле, да и вообще на современных горнолыжных курортах, это рядовая ситуация. Через 5-10 минут врубают аварийный дизель и все спокойно выезжают наверх. Если для Славского это почти катастрофа, то тогда советую не ездить туда.
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01.01.2021 15:28
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Хорошая реклама для Буковели)
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01.01.2021 15:08 Відповісти
В Буковеле, да и вообще на современных горнолыжных курортах, это рядовая ситуация. Через 5-10 минут врубают аварийный дизель и все спокойно выезжают наверх. Если для Славского это почти катастрофа, то тогда советую не ездить туда.
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01.01.2021 15:28 Відповісти
в буковеле один хозяин - беня и если что-то случится и будет хай, то он шевченко башку открутит... поэтому все и работает. ну а в славском все поделено между местными вуйками еще в 80-е и оборудование оттуда же.
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01.01.2021 16:13 Відповісти
в Славському база належить Динамо. Якщо хтосьне викупив
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01.01.2021 16:27 Відповісти
а ти знаєш скільки в славську баз?..
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01.01.2021 16:30 Відповісти
табазадепідйомники, зображенінафото,належиттьДинамо
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01.01.2021 19:53 Відповісти
Да никто ничего никому не открутит. Это престиж. Если облажаешься, народу меньше ездить будет.
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01.01.2021 17:47 Відповісти
А якщо не електрика ?
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01.01.2021 17:18 Відповісти
Ну, в данном случае электрика. А вообще, вы правы, всё зависит от рода поломки. Случаются механические поломки такого рода, что подъёмник не может крутиться даже на аварийном движке. Тут уже подключается горнолыжно-спасательная служба. К примеру в Буковеле она своя, и все профи своего дела, так как их постоянно учат этому делу. Поэтому, во время аварии, они ипальниками не щёлкают, а отлично делают своё дело.
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01.01.2021 17:51 Відповісти
Антиреклама ...))
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01.01.2021 15:47 Відповісти
а причем тут Буковель?
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01.01.2021 16:02 Відповісти
При том, что там современные подъемники, и такого, как в Славском, слава богу не случается. Мне есть , с чем сравнить ( в Украине), я за Буковель.
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01.01.2021 21:01 Відповісти
будет что вспомнить
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01.01.2021 15:10 Відповісти
как можно, если вас 73% таких...
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01.01.2021 15:16 Відповісти
Это ты мне предъявляешь что ли,петушок?
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01.01.2021 15:24 Відповісти
тебе, дырявый,
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01.01.2021 16:43 Відповісти
Из-защеки выплюнь сначала, чучело.
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01.01.2021 17:06 Відповісти
номер за 10 дней - штука баксов ... это так для справки ... тусилово для мажоров местного масштаба ... я уже не говорю про прокат бордов лыж и остального ,... сам я не был там ни разу но знакомые есть.
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02.01.2021 02:50 Відповісти
То зуйня. Оно я чув, у якомусь ТРЦ під час акції від партії СН вирубили електрику і сотні виборців Зеленського застрягли на ескалаторах )))0))0)))
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01.01.2021 15:19 Відповісти
Одмивали в протигазах?
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01.01.2021 16:54 Відповісти
сподіваюсь, рятувальники встигли вчасно і вони не загинули від жажди та голоду? ))))
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04.01.2021 13:39 Відповісти
с началом нового года не только подорожала электроэнергия, а и выходят со строя трансформаторы...
карпатская резиденция президента заблокирована...как горбачеву на форосе, вэф осталось слушать
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01.01.2021 15:20 Відповісти
там є такі місця, що сидиш вище смерек.. і перша думка, аби він не став
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01.01.2021 15:20 Відповісти
https://youtu.be/jmG3A7yvn9Y Згадалося в тему ... На горнолыжном курорте в Славском остановился кресельный подъемник с 70-ю туристами, ведутся спасательные работы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6942
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01.01.2021 15:26 Відповісти
Треба, щоб видавали памперси.
Тоді, ніяких проблем.
Сциш, і милуєшся природою.
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01.01.2021 16:56 Відповісти
А на Букі чотирьох крісельні Допельмаєри, і коли вони летять на гору, особливо і думати ні про що не встигаєш, просто любуєшся пейзажами.
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01.01.2021 17:30 Відповісти
Пацани, насправді це не так весело.
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01.01.2021 15:28 Відповісти
Та чьо,прикольно ж !
https://www.dw.com/uk/liashko-poiasnyv-chomu-pid-chas-********-pratsiuvatymut-hirskolyzhni-kurorty/a-55833968 Ляшко пояснив, чому під час локдауну працюватимуть гірськолижні курорти

"Гірськолижні курорти будуть працювати, щоб розвантажити мегаполіси, під час катання на лижах неможливо заразитися", - сказав він.
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01.01.2021 15:39 Відповісти
Ани служили Народу..
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01.01.2021 15:44 Відповісти
Можно было бы понять если бы это была какая то механическая поломка подьемника...но отсутствие резервного стационарного генератора...это полный писец...
Владельца подьемника нужно обязать возместить все затраты на спасение людей...и людям выплатить компенсации..
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01.01.2021 16:10 Відповісти
Місцеві гуцульські мудили звикли все тягти з гір. Як порубати ліс, та спустити додолу - то будь-ласка! А як генератора затягти в гори - то хисту нема.
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01.01.2021 16:15 Відповісти
В Славському нe гуцули, а, мабуть, бойки.
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01.01.2021 16:24 Відповісти
Я би й сих і тих замінив на австріяків, які свої гори бережуть, а не здирницьки грабують.
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01.01.2021 16:43 Відповісти
Ничего, скоро там будет новое строительство. Знаю, что там хотят сделать что-то типа Буковеля-2. Вот вам и будут австрияки.
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01.01.2021 17:54 Відповісти
Так і є, до того вони хитріші за гуцулів.
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01.01.2021 17:54 Відповісти
Бойє!
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01.01.2021 18:29 Відповісти
сам ти мудило...
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01.01.2021 16:31 Відповісти
Що то за підйомники, що поміщають 70 людей... вони напевне такі як тролейбаси-спарки в києві??? чи перлись в підйомник не зважаючи на його місткість... створюючи собі й рятувальникам проблеми...
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01.01.2021 16:13 Відповісти
Сколько кресел...столько и вмещают...больше при всем желании не получится...
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01.01.2021 16:16 Відповісти
Надо предусмотреть ручную подачу.
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01.01.2021 16:19 Відповісти
Це не підйомники, а матата і секонд з Європи. Десять років там простояли, а потім ще двадцять - тут.
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01.01.2021 16:19 Відповісти
А чому Ви думаєтe, що цe одна будка на 70 людeй? Цe можe бути 70 одномісних стільців.
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01.01.2021 16:22 Відповісти
А почитати і подивитись фото? Там крісельний підйомник.
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01.01.2021 19:12 Відповісти
этого доисторического совкового мастодонта давно пора снести, это позорище для такого курорта, по ходу его там менты крышуют
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01.01.2021 16:32 Відповісти
Вряд ли получится быстро "снести" гору Тростян, где установлены подъемники. Даже бульдозером. Это займет несколько лет (десятков) и охрененную кучу бабла потребует.
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01.01.2021 18:55 Відповісти
Редактор-полное гавно)
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01.01.2021 17:08 Відповісти
"Экономия" на резервном питании - дизельгенераторе!? Жадность и неуважение к людям... А в больнице/ в больницах, в которой/в которых делают хирургию есть резервное питание!?
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01.01.2021 17:10 Відповісти
Работники объекта принимают меры по подключению электрогенератора", - сказано в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/p3240150 Потеха! Чтобы нажать на кнопку или дернуть ручной стартер работники принимают меры.
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01.01.2021 17:23 Відповісти
Подключить генератор - дело 3-х минут.
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01.01.2021 17:44 Відповісти
Напевно справа в поломці редуктора.
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01.01.2021 17:49 Відповісти
он на автомате должен включатся, если по нормальному.
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02.01.2021 21:19 Відповісти
 
 