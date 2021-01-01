На гірськолижному курорті в Славському зупинився крісельний підйомник з 70 туристами, ведуться рятувальні роботи, - ДСНС (оновлено). ФОТО

На гірськолижному курорті в Славську на Львівщині зупинився крісельний підйомник. Станом на 15.00 рятувальники зняли з підйомника 29 осіб, з них 5 дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС .

"1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). Працівниками об’єкту вживаються заходи по підключенню електрогенератора", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що станом на 14:20 гірничо-рятувальними підрозділами ДСНС розпочато роботи зі зняття туристів з крісельного підйомника.

"Всього на підйомнику перебуває близько 70 осіб. Від ДСНС залучено 16 рятувальників та 2 одиниці техніки. Додатково направлено 11 рятувальників та 2 одиниці техніки з Дрогобича. Температура повітря 1 градус тепла", - підкреслюється в повідомленні рятувальників.







Як пізніше уточнили в пресцентрі ДСНС, станом на 15:00 1 січня, підрозділи ДСНС з крісельного підйомника зняли 29 осіб, з них 5 дітей. Роботи тривають.

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