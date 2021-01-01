На гірськолижному курорті в Славському зупинився крісельний підйомник з 70 туристами, ведуться рятувальні роботи, - ДСНС (оновлено). ФОТО
На гірськолижному курорті в Славську на Львівщині зупинився крісельний підйомник. Станом на 15.00 рятувальники зняли з підйомника 29 осіб, з них 5 дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС .
"1 січня о 13:35 до ДСНС надійшла інформація, що у с. Славське Сколівського району, внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції, сталася зупинка крісельного підйомника (канатна дорога). Працівниками об’єкту вживаються заходи по підключенню електрогенератора", - сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що станом на 14:20 гірничо-рятувальними підрозділами ДСНС розпочато роботи зі зняття туристів з крісельного підйомника.
"Всього на підйомнику перебуває близько 70 осіб. Від ДСНС залучено 16 рятувальників та 2 одиниці техніки. Додатково направлено 11 рятувальників та 2 одиниці техніки з Дрогобича. Температура повітря 1 градус тепла", - підкреслюється в повідомленні рятувальників.
Як пізніше уточнили в пресцентрі ДСНС, станом на 15:00 1 січня, підрозділи ДСНС з крісельного підйомника зняли 29 осіб, з них 5 дітей. Роботи тривають.
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карпатская резиденция президента заблокирована...как горбачеву на форосе, вэф осталось слушать
Тоді, ніяких проблем.
Сциш, і милуєшся природою.
https://www.dw.com/uk/liashko-poiasnyv-chomu-pid-chas-********-pratsiuvatymut-hirskolyzhni-kurorty/a-55833968 Ляшко пояснив, чому під час локдауну працюватимуть гірськолижні курорти
"Гірськолижні курорти будуть працювати, щоб розвантажити мегаполіси, під час катання на лижах неможливо заразитися", - сказав він.
Владельца подьемника нужно обязать возместить все затраты на спасение людей...и людям выплатить компенсации..