У Слов'янську відбулась смолоскипна хода до дня народження Бандери. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Слов'янську Донецької області до дня народження провідника ОУН Степана Бандери 1 січня відбувся традиційний факельний марш.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Хода стартувала на Соборній площі, а потім рушила вулицею Шевченка до пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг.

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Учасники заходу несли смолоскипи, синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також прапори деяких партій. Учасники скандували: "Слава Україні - Героям слава!" "Слава нації - смерть ворогам!" "Україна понад усе!" "Одна-єдина соборна Україна!"



















Як повідомлялося, в різних містах України 1 січня відбулися акції до 112-х роковин від дня народження українського політичного діяча, голови Проводу ОУН (б) Степана Бандери. Бандера разом із Ярославом Стецьком був автором Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року. У липні 1941 року нацисти помістили Бандеру під домашній арешт, а потім відправили в концтабір Заксенхаузен. Його звільнили у вересні 1944 року і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера на співпрацю з гітлерівцями не погодився. Він загинув 15 жовтня 1959 року від рук агента КДБ Богдана Сташинського. Поховано Бандеру в Мюнхені.