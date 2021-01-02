У Слов'янську відбулась смолоскипна хода до дня народження Бандери. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Слов'янську Донецької області до дня народження провідника ОУН Степана Бандери 1 січня відбувся традиційний факельний марш.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Хода стартувала на Соборній площі, а потім рушила вулицею Шевченка до пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувся мітинг.
Учасники заходу несли смолоскипи, синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також прапори деяких партій. Учасники скандували: "Слава Україні - Героям слава!" "Слава нації - смерть ворогам!" "Україна понад усе!" "Одна-єдина соборна Україна!"
Як повідомлялося, в різних містах України 1 січня відбулися акції до 112-х роковин від дня народження українського політичного діяча, голови Проводу ОУН (б) Степана Бандери. Бандера разом із Ярославом Стецьком був автором Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року. У липні 1941 року нацисти помістили Бандеру під домашній арешт, а потім відправили в концтабір Заксенхаузен. Його звільнили у вересні 1944 року і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера на співпрацю з гітлерівцями не погодився. Він загинув 15 жовтня 1959 року від рук агента КДБ Богдана Сташинського. Поховано Бандеру в Мюнхені.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Або:
Отож
"щось хапає іззаду, мовби на пса схоже, й отакочки всю спину зубами тисне; люди стають ляльками у цій пароті, розсідаються, чаламкаючи наготовані з дому бутерброди, мовби їм вічність тут гибіти, на цьому вокзалі, і хто знає, чим закінчиться його..."
("СТАЛІНКА" -Олесь УЛЬЯНЕНКО).
"Корови попід лісом пасуться, а ми з ним отакочки на дереві, зваленому буревієм, сидимо."
("Листя землі" - Володимир Дрозд).
http://www.info-library.com.ua/books-text-10698.html Як на мене, ми часто-густо дуже прискіпливо ставимось до мови наших співрозмовників і тим відлякуємо тих, хто намагається перейти на українську мову. Давайте будемо більш доброзичливими один до одного і все буде Україна. Це ж адресую і Камподу
http://www.info-library.com.ua/books-text-10698.html Як на мене, ми часто-густо дуже прискіпливо ставимось до мови наших співрозмовників і тим відлякуємо тих, хто намагається перейти на українську мову. Давайте будемо більш доброзичливими один до одного і все буде Україна. Це ж адресую і Русіну
Факельные шествия в честь Бандеры в Славянске проводят с января 2016 года.
Первоначальным инициатором выступила местная организация ВО «Свобода», позже к ней подключились другие местные патриотические организации.
Маршрут и форма мероприятия традиционны.
Для участия в шествии в Славянск приезжают жители из близлежащих городов Донетчины - Краматорска, Дружковки, Бахмута и пр.
Иногда присоединяется и Луганская область. В январе 2019 года в марше принимали участие более 200 человек, в январе 2020-го - более 100.
от це гарно
Донецкая область празднует день рождения Бандеры - это звучит !
у правоохоронці склали на Стахіва адмінпротокол за порушення карантину і організацію масової події, однак Галицький райсуд Львова відмовився накладати на Стахіва штраф на основі цього протоколу.
«У протоколі відсутні відомості щодо точної кількості учасників масового заходу, не встановлено їх осіб, не встановлено чи дійсно вони приймали участь у мирній акції, не надано суду їх письмових пояснень, не встановлено площу території на відкритому повітрі, на якій проводилась акція, а відтак, не встановлено, яку площу займала одна особа і чи така площа на одну особу була меншою, ніж 1,5 кв. м. Відсутні будь-які інші докази вчинення адміністративного правопорушення (фото-, відеоматеріали тощо)», - йдеться у постанові Галицького райсуду Львова.
Суддя Олег Юрків, який розглядав цю справу, став на захист антивакцинатора Стахіва, зазначивши, що постанова уряду, якою обмежено проведення масових заходів, суперечить Конституції.
«Згідно Конституції України, громадяни мають право збиратися мирно і проводити збори, мітинги і демонстрації. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Станом на перше грудня 2020 року в Україні ні воєнний, ні надзвичайний стан не оголошувалися. За таких обставин, встановлення заборони на проведення масових заходів, яка визначена п.10 п.п.6 постанови Кабміну не відповідає ст. 39 Конституції України та суперечить ст. 64 Конституції України», - зазначив Олег Юрків.
https://zaxid.net/news/
Це - провідник нової ери !
навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!
******* Герої України !
Славянську - РЕСПЕКТ
Слава нації!
Смерть ворогам!