Музей Революції Гідності почав нову практику вшанування Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж
Музей Революції Гідності започаткував нову традицію. У день народження кожного з Героїв Небесної Сотні в Києві лунатиме Дзвін гідності і з'являтиметься квітка.
Національний музей Революції Гідності з 1 січня 2021 року розпочинає практику персонального вшанування кожного з Героїв Небесної Сотні. Про це повідомила пресслужба музею, передає Цензор.НЕТ.
"Цим ми хочемо висловити Небесній Сотні почуття вдячності за їхній громадянський вибір, за героїчний подвиг і самозреченість, а також надати можливість відвідувачам алеї Героїв Небесної Сотні дізнатися більше про загиблих під час Революції Гідності", - зазначили в музеї.
У день народження Героя Небесної Сотні перед Дзвоном гідності з'являтиметься портрет Героя, жива квітка, а також лунатиме пам'ятний дзвін.
1 січня у присутності родичів вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Олександра Бадери. Про це пресслужба музею повідомила у фейсбуці.
"Започаткували традицію. У день народження кожного Героя Небесної Сотні тепер на меморіалі вдаряє Дзвін гідності і з'являється квітка", - сказано в статті.
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