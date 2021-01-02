Музей Революції Гідності почав нову практику вшанування Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Музей Революції Гідності започаткував нову традицію. У день народження кожного з Героїв Небесної Сотні в Києві лунатиме Дзвін гідності і з'являтиметься квітка.

Національний музей Революції Гідності з 1 січня 2021 року розпочинає практику персонального вшанування кожного з Героїв Небесної Сотні. Про це повідомила пресслужба музею, передає Цензор.НЕТ.

"Цим ми хочемо висловити Небесній Сотні почуття вдячності за їхній громадянський вибір, за героїчний подвиг і самозреченість, а також надати можливість відвідувачам алеї Героїв Небесної Сотні дізнатися більше про загиблих під час Революції Гідності", - зазначили в музеї.

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У день народження Героя Небесної Сотні перед Дзвоном гідності з'являтиметься портрет Героя, жива квітка, а також лунатиме пам'ятний дзвін.

1 січня у присутності родичів вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Олександра Бадери. Про це пресслужба музею повідомила у фейсбуці.

"Започаткували традицію. У день народження кожного Героя Небесної Сотні тепер на меморіалі вдаряє Дзвін гідності і з'являється квітка", - сказано в статті.











