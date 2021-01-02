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Музей Революції Гідності почав нову практику вшанування Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Музей Революції Гідності започаткував нову традицію. У день народження кожного з Героїв Небесної Сотні в Києві лунатиме Дзвін гідності і з'являтиметься квітка.

Національний музей Революції Гідності з 1 січня 2021 року розпочинає практику персонального вшанування кожного з Героїв Небесної Сотні. Про це повідомила пресслужба музею, передає Цензор.НЕТ.

"Цим ми хочемо висловити Небесній Сотні почуття вдячності за їхній громадянський вибір, за героїчний подвиг і самозреченість, а також надати можливість відвідувачам алеї Героїв Небесної Сотні дізнатися більше про загиблих під час Революції Гідності", - зазначили в музеї.

Дивіться також: На алеї Героїв Небесної Сотні встановили Дзвін Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У день народження Героя Небесної Сотні перед Дзвоном гідності з'являтиметься портрет Героя, жива квітка, а також лунатиме пам'ятний дзвін.

1 січня у присутності родичів вшанували пам'ять Героя Небесної Сотні Олександра Бадери. Про це пресслужба музею повідомила у фейсбуці.

"Започаткували традицію. У день народження кожного Героя Небесної Сотні тепер на меморіалі вдаряє Дзвін гідності і з'являється квітка", - сказано в статті.

Музей Революції Гідності почав нову практику вшанування Героїв Небесної Сотні 01
Музей Революції Гідності почав нову практику вшанування Героїв Небесної Сотні 02
Музей Революції Гідності почав нову практику вшанування Героїв Небесної Сотні 03
Музей Революції Гідності почав нову практику вшанування Героїв Небесної Сотні 04
Музей Революції Гідності почав нову практику вшанування Героїв Небесної Сотні 05
Музей Революції Гідності почав нову практику вшанування Героїв Небесної Сотні 06

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меморіал (149) музей (441) пам’ять (1190) Небесна Сотня (393)


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02.01.2021 00:41 Відповісти
якщо не уважно читати, то виходить Бандера.
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02.01.2021 00:47 Відповісти
гы!! тоже подумал что опечатка ,,н" выпустили
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02.01.2021 00:54 Відповісти
гідно! гарна традиція - так повинно бути...
Царство Небесне, одному Янголу з Небесної сотні - Олександру Бадері..
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02.01.2021 09:05 Відповісти
треба внести це ім'я в підручники історії! І щоб в кожній школі був "червоний куточок" пам'яті ГЕРОЇВ!
А директору музею Майдану виділяти необхідні кошти з бюджету, щоб наша молодь зростала освіченою щодо подій 2013-2014 років.
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02.01.2021 11:09 Відповісти
А КОЛОКОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ СДЕЛАН ИЗ ЧЕРЕПА МУДОЗВОНА ЯНУКОВИЧА !!!
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02.01.2021 17:35 Відповісти
Як в гілці йде мова про героїв ,так зразу пропадають кацапи і порохоботи.
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02.01.2021 22:38 Відповісти
 
 