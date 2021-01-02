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У Львові біля могили агента НКВС Кузнєцова, прах якого раніше не дозволили перепоховати в Росії, виявили підкоп. ФОТОрепортаж

Увечері 31 грудня житель Львова виявив підкоп могили агента НКВС Миколи Кузнєцова на Пагорбі слави.

Про це пише місцеве видання Zaxid.net, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, на місці працювали співробітники поліції та інших силових відомств.

"Підкоп виявили на клумбі позаду пам'ятника на могилі Кузнєцова. Яму зверху було прикрито дошкою. Мета підкопу наразі незрозуміла, але, ймовірно, йдеться про спробу викрадення останків радянського агента або про підготовку до підриву могили", - зазначив сайт.

Читайте також: Виконком Львівської міськради відмовив у передачі в РФ праху агента НКВД Кузнєцова

На сайті поліції немає інформації про подію. Правоохоронці, за даними Zaxid.net, обіцяли надати детальну інформацію 2 січня.

У Львові біля могили агента НКВС Кузнєцова, прах якого раніше не дозволили перепоховати в Росії, виявили підкоп 01
У Львові біля могили агента НКВС Кузнєцова, прах якого раніше не дозволили перепоховати в Росії, виявили підкоп 02
У Львові біля могили агента НКВС Кузнєцова, прах якого раніше не дозволили перепоховати в Росії, виявили підкоп 03
У Львові біля могили агента НКВС Кузнєцова, прах якого раніше не дозволили перепоховати в Росії, виявили підкоп 04
У Львові біля могили агента НКВС Кузнєцова, прах якого раніше не дозволили перепоховати в Росії, виявили підкоп 05

Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, ліквідував 11 генералів і високопоставлених чиновників окупаційної адміністрації нацистської Німеччини. Кузнєцов загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області. Йому посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків агента НКВС провели в 1959 році, в 1960 році їх перепоховали на Пагорбі слави у Львові.

Zaxid.net пише, що родичі Кузнєцова хочуть перепоховати його останки в Єкатеринбурзі. 7 лютого 2020 року виконавчий комітет Львівської міської ради не погодив передачу праху Кузнєцова його родичам у Росію.

Могилу Кузнєцова неодноразово розмальовували, а в березні 2019 року з неї викрали бронзовий барельєф.

Автор: 

поховання (204) Львів (3087) НКВС (34)


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Топ коментарі
+44
Артем «Самвел» Мартоян руководитель «Крымского армянского общества», которое открыто выступило в поддержку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(2014) референдума по отделению Крыма от Украины:
Как-то вечером, числа 15 февраля, еду я мимо площади Ленина [в Симферополе]. Вижу - собрались 10-12 пожилых людей, орут. Что такое? Они говорят: меджлисовцы собрались повалить памятник Ленину. Меня это задело. Проснулось чувство долга перед предками (!!!! какими? тех, что русские потрошили ? ) . Вообще-то Ленин для армянского народа был враг, потому что в 1921 году он территорию Армении сдал Турции. Но мой дед был коммунистом, отец уважал Ленина тоже.

армяне они такие армяне
Коммунистическая Россия вместе с Турцией в 1921 году распотрошили Армению оставив ей 1/4 часть территории от Севрского договора.
Но армяне по-прежнему упорно продолжают любить Россию как рабы
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02.01.2021 01:22
+35
Нечисть из могилы пытается выползти
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02.01.2021 01:29
+26
У львівській Криївці при вході висить напис: Обережно, москалі викопали яму)) Ось і тут мабуть москалі постаралися...
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02.01.2021 01:03
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У львівській Криївці при вході висить напис: Обережно, москалі викопали яму)) Ось і тут мабуть москалі постаралися...
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02.01.2021 01:03 Відповісти
Бандерівці бешкетують?
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02.01.2021 01:07 Відповісти
Нечисть из могилы пытается выползти
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02.01.2021 01:29 Відповісти
Після бажання придуркуватих нащадків повернути його до паРаши, він намагався збігти. Ну не хоче в Орду...
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02.01.2021 08:29 Відповісти
І яке мали право не віддати останки родичам? І чому він досі у Львові?
Цей московський агент був засланий з метою розсварити німців з українцями. Він вилазив з лісу від Ковпака, вбивав якогось німця, при чому голосно кричав щось українською мовою і втікав назад. Після цього німці розстрілювали 100 українців. Таке робилося і в Білорусі. Москва засилала сотні таких "партизан"- терористів.
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02.01.2021 13:14 Відповісти
питались привить вакциной спутник в он сбежал
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02.01.2021 14:04 Відповісти
Правнучку Зои Космодемьянской с лопатой там видели У Львові біля могили агента НКВС Кузнєцова, прах якого раніше не дозволили перепоховати в Росії, виявили підкоп - Цензор.НЕТ 2052...
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02.01.2021 21:51 Відповісти
Артем «Самвел» Мартоян руководитель «Крымского армянского общества», которое открыто выступило в поддержку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(2014) референдума по отделению Крыма от Украины:
Как-то вечером, числа 15 февраля, еду я мимо площади Ленина [в Симферополе]. Вижу - собрались 10-12 пожилых людей, орут. Что такое? Они говорят: меджлисовцы собрались повалить памятник Ленину. Меня это задело. Проснулось чувство долга перед предками (!!!! какими? тех, что русские потрошили ? ) . Вообще-то Ленин для армянского народа был враг, потому что в 1921 году он территорию Армении сдал Турции. Но мой дед был коммунистом, отец уважал Ленина тоже.

армяне они такие армяне
Коммунистическая Россия вместе с Турцией в 1921 году распотрошили Армению оставив ей 1/4 часть территории от Севрского договора.
Но армяне по-прежнему упорно продолжают любить Россию как рабы
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02.01.2021 01:22 Відповісти
И ненавидеть Бандеру. Это важно ))))
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02.01.2021 04:17 Відповісти
ХЙЛО ПРОКОПАЛ !!!
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02.01.2021 04:50 Відповісти
Хм, Бандера и армяне???? этотчто то новое. анекдот что ли???
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02.01.2021 11:42 Відповісти
І чого тоді чекати від рюкзакяна.
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02.01.2021 13:05 Відповісти
Кацапи дуркують.
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02.01.2021 01:24 Відповісти
В обмен на всех наших пленных эти останки можно отдать.
.
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02.01.2021 01:25 Відповісти
предварительно обильно полив святой водой
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02.01.2021 07:59 Відповісти
Или на коне верхом ? так может тот конь еще живой ? Дать ему травы пожевать ? Или покурить ! И будет как новенький .....вместе с наганом и чекистом
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02.01.2021 01:55 Відповісти
Пєтров і Боширов приходили за кістками свого дєдаваєвалє?
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02.01.2021 01:54 Відповісти
...феерично!)....на фоне истории Эли Коэна из Массада
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02.01.2021 02:06 Відповісти
А че Украина вцепилась в него как в сокровище. Отдайте нквдешника и дело с концом.
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02.01.2021 02:25 Відповісти
вот я тоже думаю. Но Нахмана не дают перезахоронить, то Кузнецова.
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02.01.2021 09:45 Відповісти
Ребе Нахман помер і ЗАПОВІВ СЕБЕ ПОХОВАТИ в Умані. Він нікого не вбивав і через його діяння ніхто не вбивав українців. Він наш співвітчизник, навіть не смійте порівнювати його з московською нечистю, котру сама земля українська викидає.
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02.01.2021 11:30 Відповісти
https://lb.ua/news/2020/04/24/456073_meriya_lvova_otkazalas_peredat.html Мерія Львова відмовилася передати Росії останки агента НКВС Кузнєцова
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02.01.2021 11:56 Відповісти
Ребе не отдают ради шекелей. А чего ради не отдают Кузнецова? Понадкусать с трупов?
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05.01.2021 04:21 Відповісти
Вопрос - а почему родственники РАНЬШЕ не хотели перезахоронить?

Вопрос - Кузнецов убивал генералов, которые руководили войсками на фронте, генералов Генштаба Германии, руководителей спецслужб или ТЫЛОВЫХ генералов?

Вопрос - сколько десятков тысяч заложников украинцев расстреляли за это гитлеровцы за убийства этих генералов?

Вот когда будут ответы на эти вопросы, тогда и станет ясно что делать с останками.
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02.01.2021 15:36 Відповісти
непонятно зачем чекисту лежать во львове
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02.01.2021 03:32 Відповісти
а землю хто буде пиддобрювать?
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02.01.2021 08:04 Відповісти
Подкоп чтобы похитить прах Кузнецова и отвести на Родину в РФ. Да отдайте им этот самый прах зачем он нам нужен.
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02.01.2021 04:01 Відповісти
москали любят дрочить на кости на 9 мая
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02.01.2021 08:09 Відповісти
Не отдать , а продать....
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02.01.2021 15:18 Відповісти
Козлецова в мордор віддати його родичам-цапам. Могилу знести і поставити пам'ятник жертвам ЕнКаВеДе.
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02.01.2021 04:19 Відповісти
исполнительный комитет Львовского горсовета - сепары или прокацапы,или зебилы? Что он там вооще забыл (прах) - в лудшем случаее отдать,хотя я бы сделал по другому...
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02.01.2021 05:02 Відповісти
Нужно «перезахоронить» останки того НКВДшника на Львовской Мусорной Свалке,
«мусор» должен быть среди себе подобных а не с Людьми
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02.01.2021 06:26 Відповісти
раскопать больше и залить гавном
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02.01.2021 08:06 Відповісти
А твоя бабка что в это время делала?И кстати,в Германии не было фашистов,были нацисты.
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02.01.2021 08:44 Відповісти
НКВД в загран отрядах стреляли в спины солдатам, там они героями были.
И если его Украинцы порешили значить они больше знали про его героические деяния,
ты лучше поинтересуйся чем НКВД Ковпак после изгнания немцев с Украины занимался на Западной Украине, это он так "отблагодарил Людей" которые ему в партизанских рейдах помогли
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02.01.2021 13:26 Відповісти
Кат українського народу на пагорбі слави. Ідолопоклоніння це є погано, а вбивці так взагалі це маразм.
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02.01.2021 06:52 Відповісти
та нехай продадуть кацапам ьі кістяки - нахіба вони потрібні у Львові?
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02.01.2021 07:05 Відповісти
Кстати.
Изучающим историю по кацапской википедии и потом цицирующим тут эту туфту, рекомендую посматривать кацапский же канал "Победа".
На удивление объективно проходят там некие круглые столы историков, кинодокументалистов, режиссеров.
Так вот. Пару дней назад там говорилось, что бандеровцы воевали против немцев тоже и убили Кузнецова, как немецкого офицера, абсолютно не догадываясь, что он агент НКВД.
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02.01.2021 07:18 Відповісти
Цей негідник робив своі замахи на німців, залишаючи на місці замаху бандерівські листівки, що то ніби вони зробили, а німці через те брали цивільних заручників з місцевого населення і сотнями іх розстрілювали.Як би не такі методи, то можна було б вважати його діі гідними поваги, але ж ні, кацапи робили свою підлу справу, як звикли - "Мы будем стоять сзади".. так Путін говорив відверто про методи кацапів. Я б віддав ці залишки москаля, нехай дуріють, ім бігати з плакатами "бессмертного полка" вже остогидло, "парад Пабеди" приівся, нехай на кістках поскачть рік-два, поки нову забаву не придумають.
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02.01.2021 09:09 Відповісти
Дякую, Любомире. Обидві твої репліки є найадекватнішими з усього, що тут понаписано. Господь сам давно із ним розібрався - героєм чи злочинцем.
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02.01.2021 09:53 Відповісти
Цей мерзотник завдав більше біди і шкоди Українцям, ніж німцям. Його дії натравлювали німецьку адміністрацію на український національно-визвольний рух і мирне населення. Цьому падлу не місце в Українській землі - рано чи пізно його або викопають і засиплять дихлофосом, аба спалять і зрівняють із землею так, що там роками трава не виросте.
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02.01.2021 11:55 Відповісти
Почему Кремль вот так с власовским движением не поступал?. Можно было тоже от имени генерала Васова, который вёл Гражданскую войну на России в годы Второй мировой войны, вот такие провокации делать, видать бандеровцы больше представляли опасность для Московии
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02.01.2021 22:10 Відповісти
Несколько видеокамер и патруль рядом в тепле. И кацап комунякодрочер будет посажен на пляшку.
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02.01.2021 07:32 Відповісти
Выдавать прах Кузнецова в РФ нецелесообразно. Они его мощи запросто выставят в Главном Военном храме РПЦ рядом с фуражкой Гитлера и обяжут Киевскую Лавру и всех хохлов, пардон, прихожан Московского патриархата его почитать.
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02.01.2021 08:20 Відповісти
Погано воював якщо зараз фашизм квітне в Орді.
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02.01.2021 08:37 Відповісти
Видать внучок очень хотел в бессмертном полку пройти со скелетом деда...
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02.01.2021 08:35 Відповісти
Кацапів давно вразила некрофілія, от і вишукують костомахи своіх "выдающихся героев" по всьому світу. Ні, щоб останки солдатів, що лежать непохованими з часів війни по лісах і полях , поховати по-людськи, так вони не дають спокою вже похованим.
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02.01.2021 08:58 Відповісти
собирались взорвать.
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02.01.2021 09:47 Відповісти
Віддавати не варто. Лапті зроблять з нього нового ідола для поклоніння. Зарити кістки десь на смітнику щоб ніхто і не знав де вони.
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02.01.2021 09:52 Відповісти
Вечером 31 декабря житель Львова обнаружил подкоп могилы....

Интересно, а что делал этот житель Львова вечером 31 декабря на кладбище у могилы чекиста?
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02.01.2021 09:53 Відповісти
Похоже кузнецова уже спи***ли и теперь, по-приколу, об этом сообщили...
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02.01.2021 11:56 Відповісти
бдитєльно отслежівал сітуацію, чтоби прєдотвратіть возможниє провокаціі накануне всенародного гулянья во Львовє. Шо ж тут незрозумілого, друже? Рутінная профілактіческая практіка...
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02.01.2021 09:57 Відповісти
или о подготовке к подрыву могилыИсточник: https://censor.net/ru/p3240190

В смысле, подрыву?! Кому он нужен?
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02.01.2021 10:02 Відповісти
...на параші досьогодні багато наших бранців і військових, і політичних; в їхніх музейних сховищах зберігається чимало українських історичних реліквій!!!!...., то може треба не віддавати, а повертати, якщо повернуть нам...
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02.01.2021 11:12 Відповісти
А чому виконком не погодив перепоховання в Росії?Для чого українцям ця москальська "цінність"?Навпаки, слід просити, щоб забрали! Натомість слід намагатися привезти на рідну землю останки видатних українців, розкидані по всьому світу...
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02.01.2021 11:22 Відповісти
то не підкоп, а хтось напевно ничку свою розкопав, може зброя була, може гроші .Місце примітне, за нього не забудеш, там не будуть вестись земляні роботи,туди не прийдуть з обшуком.А коли і знайдуть щось , то не взнають чиє воно
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02.01.2021 11:49 Відповісти
Скорее всего.
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02.01.2021 15:39 Відповісти
Справжня історія Кузнєцова мало кому відома. Не дивує нікого, що тактх як Кузєцов було багато але саие його хочуть забрати кацапи?
Справа у тому, що він був подвійним агентом і працював на УПА, здійснючи спільні операції проти фашистів і поставляв розвіддані службі безпеки УПА. Розлвдування його діяльності велось КГБ у післявоєнні роки, але оскільки він на трй час уже був герлїзовпний, розслідування припинили та засекретили.
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02.01.2021 12:04 Відповісти
Предоставьте мёртвым хоронить своих мертвецов!
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02.01.2021 12:21 Відповісти
Коли це кацапський фашист став Миколою ?
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02.01.2021 13:44 Відповісти
Диванные вояки- убейте 11 вражеских генералов , а затем тявкайте. Или вам указать врага?
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02.01.2021 14:39 Відповісти
Ви, ймовірніше, малисьте на увазі 111 (сто одинадцять) ворожих генералів?.. . То, часом не він бункер Гітлера підірвав? Чаво уж там - ля-япі-і...
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02.01.2021 15:06 Відповісти
Ви вже вбили 11 ворожих генералів? І нікнейм у Вас такий "геройський"...
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02.01.2021 15:18 Відповісти
ватутьку мочканули
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02.01.2021 19:00 Відповісти
А кто-то объяснит, зачем мы не даём сплавить это гмно на Россию?
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02.01.2021 15:11 Відповісти
там буряки добре родять
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02.01.2021 19:01 Відповісти
Кому нужен прах шпиона Кузнецова (параноидальная версия):


Как известно, кацапы жаждут забрать Украину и Беларусь, и все остальное, что попадет в их сеть, с целью восстановить подобие былой империи. Поэтому готовясь к большой войне кремлевские чекисты решили забрать своих "святых". Николай Кузнецов в рамках чекистких верований один из культовых божков, поэтому оставить его у "жидобендер" во Львове недопустимо. Вот и выкапывают потихоньку, а скорей всего уже выкопали и подложили чужие остнаки. Так что война похоже на пороге, иначе бы родичи из ****** рано или поздно забрали бы кости этого Кузнецова к себе под подол.

Понимаю, что это параноидальная версия вызовет насмешки, сам стебусь. Но шутки шутками, а мало кому известно, что одним из самых первых указов Хутина на посту президента РФ, было установление мемориальный таблички Андропову. Они же на самом деле не в адеквате этай шайка дидуганов в башне. Они иррациональны если не сказать безумны. В интервью Патрушев такое несет, что волосы дыбом становятся. Например, он чесал что они (КГБ) умеют читать мысли и вычитали в мыслях Олбрайт, что США хочет напасть на Рассею и подобный маразм.
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02.01.2021 17:18 Відповісти
Та насипати у могилу нквсівця 200 кг щурячої отрути і все - хай риють на здоровля
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02.01.2021 20:32 Відповісти
РАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ - ПОМІНЯТИ КІСТКИ ЦЬОГО НЕЛЮДА НА ВСІХ УКРАЇНЦІВ ЯКІ Є В ТЮРМАХ МОСКОВІЇ
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02.01.2021 20:35 Відповісти
Ватни чки откликнулись. Внимательно читайте статью. Или только заголовки по слогам ,можем прочесть.
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02.01.2021 20:52 Відповісти
Це вам не Бамбасс а Львів , відрегулюють і через 200 років, так і потрібно.
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02.01.2021 21:35 Відповісти
РОССИЯНИ УЖЕ СВОИ КОСТОЧКИ ОБГЛАДЫВАЮТ )))
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03.01.2021 15:12 Відповісти
 
 