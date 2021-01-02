У Львові біля могили агента НКВС Кузнєцова, прах якого раніше не дозволили перепоховати в Росії, виявили підкоп. ФОТОрепортаж
Увечері 31 грудня житель Львова виявив підкоп могили агента НКВС Миколи Кузнєцова на Пагорбі слави.
Про це пише місцеве видання Zaxid.net, передає Цензор.НЕТ.
За його інформацією, на місці працювали співробітники поліції та інших силових відомств.
"Підкоп виявили на клумбі позаду пам'ятника на могилі Кузнєцова. Яму зверху було прикрито дошкою. Мета підкопу наразі незрозуміла, але, ймовірно, йдеться про спробу викрадення останків радянського агента або про підготовку до підриву могили", - зазначив сайт.
На сайті поліції немає інформації про подію. Правоохоронці, за даними Zaxid.net, обіцяли надати детальну інформацію 2 січня.
Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, ліквідував 11 генералів і високопоставлених чиновників окупаційної адміністрації нацистської Німеччини. Кузнєцов загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області. Йому посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків агента НКВС провели в 1959 році, в 1960 році їх перепоховали на Пагорбі слави у Львові.
Zaxid.net пише, що родичі Кузнєцова хочуть перепоховати його останки в Єкатеринбурзі. 7 лютого 2020 року виконавчий комітет Львівської міської ради не погодив передачу праху Кузнєцова його родичам у Росію.
Могилу Кузнєцова неодноразово розмальовували, а в березні 2019 року з неї викрали бронзовий барельєф.
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Цей московський агент був засланий з метою розсварити німців з українцями. Він вилазив з лісу від Ковпака, вбивав якогось німця, при чому голосно кричав щось українською мовою і втікав назад. Після цього німці розстрілювали 100 українців. Таке робилося і в Білорусі. Москва засилала сотні таких "партизан"- терористів.
Как-то вечером, числа 15 февраля, еду я мимо площади Ленина [в Симферополе]. Вижу - собрались 10-12 пожилых людей, орут. Что такое? Они говорят: меджлисовцы собрались повалить памятник Ленину. Меня это задело. Проснулось чувство долга перед предками (!!!! какими? тех, что русские потрошили ? ) . Вообще-то Ленин для армянского народа был враг, потому что в 1921 году он территорию Армении сдал Турции. Но мой дед был коммунистом, отец уважал Ленина тоже.
армяне они такие армяне
Коммунистическая Россия вместе с Турцией в 1921 году распотрошили Армению оставив ей 1/4 часть территории от Севрского договора.
Но армяне по-прежнему упорно продолжают любить Россию как рабы
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Вопрос - Кузнецов убивал генералов, которые руководили войсками на фронте, генералов Генштаба Германии, руководителей спецслужб или ТЫЛОВЫХ генералов?
Вопрос - сколько десятков тысяч заложников украинцев расстреляли за это гитлеровцы за убийства этих генералов?
Вот когда будут ответы на эти вопросы, тогда и станет ясно что делать с останками.
«мусор» должен быть среди себе подобных а не с Людьми
И если его Украинцы порешили значить они больше знали про его героические деяния,
ты лучше поинтересуйся чем НКВД Ковпак после изгнания немцев с Украины занимался на Западной Украине, это он так "отблагодарил Людей" которые ему в партизанских рейдах помогли
Изучающим историю по кацапской википедии и потом цицирующим тут эту туфту, рекомендую посматривать кацапский же канал "Победа".
На удивление объективно проходят там некие круглые столы историков, кинодокументалистов, режиссеров.
Так вот. Пару дней назад там говорилось, что бандеровцы воевали против немцев тоже и убили Кузнецова, как немецкого офицера, абсолютно не догадываясь, что он агент НКВД.
Интересно, а что делал этот житель Львова вечером 31 декабря на кладбище у могилы чекиста?
В смысле, подрыву?! Кому он нужен?
Справа у тому, що він був подвійним агентом і працював на УПА, здійснючи спільні операції проти фашистів і поставляв розвіддані службі безпеки УПА. Розлвдування його діяльності велось КГБ у післявоєнні роки, але оскільки він на трй час уже був герлїзовпний, розслідування припинили та засекретили.
Как известно, кацапы жаждут забрать Украину и Беларусь, и все остальное, что попадет в их сеть, с целью восстановить подобие былой империи. Поэтому готовясь к большой войне кремлевские чекисты решили забрать своих "святых". Николай Кузнецов в рамках чекистких верований один из культовых божков, поэтому оставить его у "жидобендер" во Львове недопустимо. Вот и выкапывают потихоньку, а скорей всего уже выкопали и подложили чужие остнаки. Так что война похоже на пороге, иначе бы родичи из ****** рано или поздно забрали бы кости этого Кузнецова к себе под подол.
Понимаю, что это параноидальная версия вызовет насмешки, сам стебусь. Но шутки шутками, а мало кому известно, что одним из самых первых указов Хутина на посту президента РФ, было установление мемориальный таблички Андропову. Они же на самом деле не в адеквате этай шайка дидуганов в башне. Они иррациональны если не сказать безумны. В интервью Патрушев такое несет, что волосы дыбом становятся. Например, он чесал что они (КГБ) умеют читать мысли и вычитали в мыслях Олбрайт, что США хочет напасть на Рассею и подобный маразм.