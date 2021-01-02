У Львові біля могили агента НКВС Кузнєцова, прах якого раніше не дозволили перепоховати в Росії, виявили підкоп. ФОТОрепортаж

Увечері 31 грудня житель Львова виявив підкоп могили агента НКВС Миколи Кузнєцова на Пагорбі слави.

Про це пише місцеве видання Zaxid.net, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, на місці працювали співробітники поліції та інших силових відомств.

"Підкоп виявили на клумбі позаду пам'ятника на могилі Кузнєцова. Яму зверху було прикрито дошкою. Мета підкопу наразі незрозуміла, але, ймовірно, йдеться про спробу викрадення останків радянського агента або про підготовку до підриву могили", - зазначив сайт.

Читайте також: Виконком Львівської міськради відмовив у передачі в РФ праху агента НКВД Кузнєцова

На сайті поліції немає інформації про подію. Правоохоронці, за даними Zaxid.net, обіцяли надати детальну інформацію 2 січня.











Микола Кузнєцов - радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, ліквідував 11 генералів і високопоставлених чиновників окупаційної адміністрації нацистської Німеччини. Кузнєцов загинув 8 березня 1944 року в селі Боратин Львівської області. Йому посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків агента НКВС провели в 1959 році, в 1960 році їх перепоховали на Пагорбі слави у Львові.

Zaxid.net пише, що родичі Кузнєцова хочуть перепоховати його останки в Єкатеринбурзі. 7 лютого 2020 року виконавчий комітет Львівської міської ради не погодив передачу праху Кузнєцова його родичам у Росію.

Могилу Кузнєцова неодноразово розмальовували, а в березні 2019 року з неї викрали бронзовий барельєф.