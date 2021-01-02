У Херсоні відбулась акція до 112-річчя від дня народження Бандери. ФОТОрепортаж

У центрі Херсону відбулася акція на честь 112-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми традиційно збираємося, щоб відзначити день народження історичної постаті - Степана Бандери. Ми говоримо про націоналізм, ми говоримо про Україну, ми говоримо про розвиток держави", - сказав голова обласного осередку ВО "Свобода" Олег Гаврилко на початку акції.

Учасники заходу прийшли з державними прапорами України, червоно-чорними прапорами і партійною символікою. Вони виголошували патріотичні гасла, тримаючи в руках смолоскипи, а потім запалили фаєри.

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Як повідомлялося, в різних містах України 1 січня відбулися акції до 112-х роковин від дня народження українського політичного діяча, голови Проводу ОУН (б) Степана Бандери. Бандера разом із Ярославом Стецьком був автором Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року. У липні 1941 року нацисти помістили Бандеру під домашній арешт, а потім відправили в концтабір Заксенхаузен. Його звільнили у вересні 1944 року і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера на співпрацю з гітлерівцями не погодився. Він загинув 15 жовтня 1959 року від рук агента КДБ Богдана Сташинського. Поховано Бандеру в Мюнхені.