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У Херсоні відбулась акція до 112-річчя від дня народження Бандери. ФОТОрепортаж

У центрі Херсону відбулася акція на честь 112-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми традиційно збираємося, щоб відзначити день народження історичної постаті - Степана Бандери. Ми говоримо про націоналізм, ми говоримо про Україну, ми говоримо про розвиток держави", - сказав голова обласного осередку ВО "Свобода" Олег Гаврилко на початку акції.

Учасники заходу прийшли з державними прапорами України, червоно-чорними прапорами і партійною символікою. Вони виголошували патріотичні гасла, тримаючи в руках смолоскипи, а потім запалили фаєри.

Дивіться також: У Львові відзначили день народження Бандери. ФОТОрепортаж

У Херсоні відбулась акція до 112-річчя від дня народження Бандери 01
У Херсоні відбулась акція до 112-річчя від дня народження Бандери 02
У Херсоні відбулась акція до 112-річчя від дня народження Бандери 03
У Херсоні відбулась акція до 112-річчя від дня народження Бандери 04

Як повідомлялося, в різних містах України 1 січня відбулися акції до 112-х роковин від дня народження українського політичного діяча, голови Проводу ОУН (б) Степана Бандери. Бандера разом із Ярославом Стецьком був автором Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року. У липні 1941 року нацисти помістили Бандеру під домашній арешт, а потім відправили в концтабір Заксенхаузен. Його звільнили у вересні 1944 року і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера на співпрацю з гітлерівцями не погодився. Він загинув 15 жовтня 1959 року від рук агента КДБ Богдана Сташинського. Поховано Бандеру в Мюнхені.

Автор: 

Бандера Степан (197) пам’ять (1190) Херсон (3418)


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Топ коментарі
+22
В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 4182
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02.01.2021 06:24
+17
Славва Героям УПА!
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02.01.2021 01:53
+14
Раньше и того не было
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02.01.2021 01:40
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жидковато на Херсонщине
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02.01.2021 01:39 Відповісти
Раньше и того не было
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02.01.2021 01:40 Відповісти
в Славинске и то больше !!!

отдать херсонцев в сексуальное рабство Гиркину и казаку Бабайке с чеченами на пару недель, что-ли ?
может после этого интегральный национализм начнут уважать....
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02.01.2021 01:42 Відповісти
Вот как раз Херсонцы в своё время надавали тумаков "приезжим", неоднократно. так что не нужно на них "гнать".
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02.01.2021 01:45 Відповісти
Да...в Херсоне обошлись без азовцев, в отличии от Мариуполя
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02.01.2021 09:39 Відповісти
но кто об этом вспомнит?
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02.01.2021 22:01 Відповісти
Славва Героям УПА!
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02.01.2021 01:53 Відповісти
ванька, ты по русски не мог бы написать и внятно ?
каша у тебя в мозгах и строишь из себя англомана
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02.01.2021 03:05 Відповісти
ты имеешь ввиду сталина, и особый статус чтоб это делать
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02.01.2021 03:27 Відповісти
Козломордим сьогодні взагалі слова не давали, так що заглохни, **********.
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02.01.2021 03:27 Відповісти
В Херсоне прошла акция к 112-летию со дня рождения Бандеры - Цензор.НЕТ 4182
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02.01.2021 06:24 Відповісти
Даже *****, кроме Львова и Киева больше ничего не знает, а Степан Андреевич знал обо всем
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02.01.2021 07:23 Відповісти
Как нам сейчас не хватает современного Бандеры.
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02.01.2021 07:01 Відповісти
Самое интересное, что у тех, у кого разрываются пердаки при любом упоминании Степана Бандеры, так и не могут накинуть хотя бы парочку, судебно доказанных "преступлений" Бандеры. Все их аргументы основываются исключительно на фактах по типу кацапско-фашистской пропаганды про "распятых мальчиков в трусиках".
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02.01.2021 07:41 Відповісти
На жаль ЗЕлуплених вадиків петровських в Херсоні більшість.
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02.01.2021 08:08 Відповісти
Там є один крутий мент Д, він всіх бандерівців розігнав лише своїми галіфе.
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02.01.2021 08:40 Відповісти
Он раньше в КГБ служил.
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02.01.2021 09:30 Відповісти
Если организатором акции выступила тянибоковская "Свобода", то не удивительно,
что людей так мало.
Подставным борцунам за Украину не верят нигде - ни в Херсоне, ни во Львове.
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02.01.2021 08:42 Відповісти
А ви яким боком до Херсонщини ?
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02.01.2021 09:25 Відповісти
Таким же боком, як і ви. Ба, навіть кращим.
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02.01.2021 11:31 Відповісти
Молодцы! На следующий год факельное шествие будет поддержано в городах всей Украины !
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02.01.2021 09:29 Відповісти
Всё, за что брался Фротман-Тягнибок, заканчивалось пшиком.
Выгнали поганой метлой из Рады и надавали моральных копняков.
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02.01.2021 13:53 Відповісти
УКРАЇНЦІ ЄДНАЙТЕСЯ ПІД ЧЕРВОНО-ЧОРНИМИ ПРАПОРАМИ ДЛЯ ВІДСІЧІ ЗОВНІШНІМ І ВНУТРІШНІМ ВОРОГАМ.
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02.01.2021 14:51 Відповісти
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ,
навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!
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02.01.2021 18:59 Відповісти
 
 