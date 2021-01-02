20 кисневих концентраторів виробництва США, куплених Фондом Порошенка, доставлено в Україну. ФОТО

20 кисневих концентраторів виробництва США, куплені Фондом Порошенка, прибули в Україну. Найближчим часом їх передадуть у лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв'ю на телеканалі "Прямий".

"Я приїхав до вас із приємною новиною. Надійшло ще 20 американських високотехнологічних кисневих концентраторів. Представники фонду поїхали їх розмитнювати", - сказав Порошенко.

Він також повідомив, що за час епідемії на допомогу лікарням і людям з групи ризику було витрачено близько 150 мільйонів гривень.

Фонд Порошенка зумів купити і привезти в Україну 100 концентраторів, до яких можна підключити відразу двох пацієнтів.

"Це дуже важливо. Уявіть собі, що відразу 200 пацієнтів матимуть доступ до кисню", - розповів Порошенко.

Він заявив, що фонд і активісти ГО "Справа громад" допомагали там, де допомога була найпотрібнішою.

"Коли лікарів залишили без засобів захисту, ми завозили унікальні технологічні захисні костюми для того, щоб хоча б першу хвилю зупинити і дати лікарям необхідний захист. Це були окуляри, пульсоксиметри. Ми відремонтували десятки апаратів ШВЛ і рентгенівських апаратів для швидкої діагностики", - повідомив Порошенко.

П'ятий президент зауважив, що благодійники не скрізь можуть підставити плече, і, зокрема, коли йдеться про постачання вакцин. Оскільки виробники зараз працюють тільки з представниками офіційної влади.

"У вас є час зараз. За півтора-два місяці ви маєте все підготувати", - звернувся Порошенко до уряду Зеленського.

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