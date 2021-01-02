Поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів загорівся під час руху в Рівненській області. ФОТОрепортаж
У Рівненській області на залізничній станції міста Радивилів під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС, повідомлення про займання надійшло о 10:40 на спецлінію "101".
Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загоряння сталося в середині кузова локомотива.
Пожежники оперативно з допомогою вогнегасників ліквідували загорання. Жертв і постраждалих серед пасажирів і персоналу електропоїзда немає.
У ДСНС зазначили, що електропоїзд мав 12 вагонів, у яких перебували 228 пасажирів і 26 провідників.
Всіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.
Топ коментарі
+5 Юрий Петров #225294
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+4 Welt Schmerz
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+3 Igor L
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Есть знакомый мастер, в цеху которого по идее должны менять тормозные колодки. Он говорит что я их последние 10 лет не видел, просто деньги за них получаю и савлю подпись что заменил.
Потойбічні парфуми розійшлися не на жарт.
Река дорог железных...(с)
Купівля тепловозів за кордоном кардинально не вирішує проблеми. Може створитися цілий зоопарк різних моделей від різних виробників із різними характеристиками.
Як їх обслуговувати? Відправляти на обслуговування за кордон, а власні ремонтні депо ліквідувати і замість них побудувати багатоквартирні свічки або гаражні кооперативи? Це шлях в нікуди, в прірву, в дефолт.