Поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів загорівся під час руху в Рівненській області. ФОТОрепортаж

У Рівненській області на залізничній станції міста Радивилів під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС, повідомлення про займання надійшло о 10:40 на спецлінію "101".

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загоряння сталося в середині кузова локомотива.

Пожежники оперативно з допомогою вогнегасників ліквідували загорання. Жертв і постраждалих серед пасажирів і персоналу електропоїзда немає.

У ДСНС зазначили, що електропоїзд мав 12 вагонів, у яких перебували 228 пасажирів і 26 провідників.

Всіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.







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