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Поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів загорівся під час руху в Рівненській області. ФОТОрепортаж

У Рівненській області на залізничній станції міста Радивилів під час руху загорівся поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС, повідомлення про займання надійшло о 10:40 на спецлінію "101".

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що загоряння сталося в середині кузова локомотива.

Пожежники оперативно з допомогою вогнегасників ліквідували загорання. Жертв і постраждалих серед пасажирів і персоналу електропоїзда немає.

У ДСНС зазначили, що електропоїзд мав 12 вагонів, у яких перебували 228 пасажирів і 26 провідників.

Всіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

Поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів загорівся під час руху в Рівненській області 01
Поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів загорівся під час руху в Рівненській області 02
Поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів загорівся під час руху в Рівненській області 03

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Автор: 

потяг (1978) пожежа (4350) Укрзалізниця (6893) ДСНС (5139)


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Топ коментарі
+5
Причина не только в этом. Вы знаете какая зарплата и у слесаря обслуживающего эти локомотивы в депо. Как вы думает как они их обслуживают. Я знаю, это жесть.
Есть знакомый мастер, в цеху которого по идее должны менять тормозные колодки. Он говорит что я их последние 10 лет не видел, просто деньги за них получаю и савлю подпись что заменил.
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02.01.2021 15:05
+4
Всередині локомотива? Усе зрозуміло. Мабуть, помічником машиніста взяли якогось кацапа - і коли їхали Західною Україною, у нього передбачувано запалала пердачина )))0))0)))
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02.01.2021 14:38
+3
Якби локомотив загорівся на мостовому переході через Карпати, людям би прийшлось стрибати з вагонів у прірву бо висадити пасажирів з потяга там просто немає куди!
Поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів загорівся під час руху в Рівненській області - Цензор.НЕТ 8514
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02.01.2021 15:39
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этим локомотивам по 70 лет уже
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02.01.2021 14:28 Відповісти
Причина не только в этом. Вы знаете какая зарплата и у слесаря обслуживающего эти локомотивы в депо. Как вы думает как они их обслуживают. Я знаю, это жесть.
Есть знакомый мастер, в цеху которого по идее должны менять тормозные колодки. Он говорит что я их последние 10 лет не видел, просто деньги за них получаю и савлю подпись что заменил.
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02.01.2021 15:05 Відповісти
это лишь подтверждает а не опровергает
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02.01.2021 15:15 Відповісти
Якби локомотив загорівся на мостовому переході через Карпати, людям би прийшлось стрибати з вагонів у прірву бо висадити пасажирів з потяга там просто немає куди!
Поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів загорівся під час руху в Рівненській області - Цензор.НЕТ 8514
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02.01.2021 15:39 Відповісти
а якби в тунелі
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02.01.2021 16:23 Відповісти
А там мостові переходи відразу після тунелів, отже гарантована смерть усім. Як можна допускати для пасажирських составів такі старі локомотиви на таких відповідальних ділянках залізниці?
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02.01.2021 22:17 Відповісти
Красиво,а где это?
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02.01.2021 18:54 Відповісти
там есть запас от поезда селва и справа. не несите чушь.
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02.01.2021 20:07 Відповісти
Немає там ніяких запасів, там відразу прірва і вийти з вагону неможливо.
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02.01.2021 22:16 Відповісти
Перепрошую але такого бути не може ..
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02.01.2021 17:04 Відповісти
Якого не може бути?
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02.01.2021 17:37 Відповісти
Без образ плз але то не укладається в голові..
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02.01.2021 17:38 Відповісти
Радше, років 50. Електровози типу ВЛ80 виготовлялись десь з кінця 60-х років.
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02.01.2021 15:33 Відповісти
Всередині локомотива? Усе зрозуміло. Мабуть, помічником машиніста взяли якогось кацапа - і коли їхали Західною Україною, у нього передбачувано запалала пердачина )))0))0)))
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02.01.2021 14:38 Відповісти
Це "Ж-ж-ж!" - неспроста! (с).

Потойбічні парфуми розійшлися не на жарт.
Река дорог железных...(с)
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02.01.2021 15:14 Відповісти
Слава Богу, что всё обошлось хорошо...
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02.01.2021 16:07 Відповісти
Десь там буба пролітав до Франковська, нє іначє
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02.01.2021 16:20 Відповісти
почалося. Там де осел-там біда.
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02.01.2021 17:10 Відповісти
Это просто единичный случай который попал в СМИИ. Да дизеля горят через день! Запчастей нет.Зато начальники Депо получают бешенные бабки.
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02.01.2021 19:25 Відповісти
На цьому потязі ше Ленін з Крупською іздив у шушинське.
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02.01.2021 21:19 Відповісти
Єдиний тепловозобудівнний завод був у Луганську, проте вкрадений россіянами і вивезений з України. Не можна нескінченно ремонтувати старий хлам. Там навіть метал старіє і "втомлюється". І це не жарт.
Купівля тепловозів за кордоном кардинально не вирішує проблеми. Може створитися цілий зоопарк різних моделей від різних виробників із різними характеристиками.
Як їх обслуговувати? Відправляти на обслуговування за кордон, а власні ремонтні депо ліквідувати і замість них побудувати багатоквартирні свічки або гаражні кооперативи? Це шлях в нікуди, в прірву, в дефолт.
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03.01.2021 13:26 Відповісти
 
 