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Житомирський та Луцький прикордонні загони отримали від ЄС інженерну техніку для демаркації кордону з Білоруссю. ФОТО

Прикордонники Житомирського і Луцького загонів напередодні нового року в рамках міжнародної технічної допомоги від ЄС отримали спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. 

Житомирський та Луцький прикордонні загони отримали від ЄС інженерну техніку для демаркації кордону з Білоруссю 01

Житомирський та Луцький прикордонні загони отримали від ЄС інженерну техніку для демаркації кордону з Білоруссю 02

Прикордонники двох загонів отримали по одному трактору Landini 5-120 та по одному подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200 загальною вартістю понад 100 тис. євро.

Житомирський та Луцький прикордонні загони отримали від ЄС інженерну техніку для демаркації кордону з Білоруссю 03

Надана технічна допомога буде використовуватись для проведення демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.

Житомирський та Луцький прикордонні загони отримали від ЄС інженерну техніку для демаркації кордону з Білоруссю 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": У новорічну ніч кордон України посилено охороняли понад 3 тисячі прикордонних нарядів

Білорусь (7959) Держприкордонслужба ДПСУ (6104) кордон (4807) демаркація (13) Євросоюз (13616)


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Топ коментарі
+16
А еще там собирают "Теслу"-просто немногие об этом знают...И совсем скоро на космодром в Пензе прибудут космические корабли со всех уголков Вселенной для участия в первом Межгалактическом Поедании Блинов с Лопаты.Вот хохлы и пиндосы обзавидуются)
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02.01.2021 19:05
+13
Ти бухав 1 січня відзначаючи день народження Степана Андрійовича?
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02.01.2021 19:04
+11
Кацапе, в тебе дома щось є вироблене на росії, крім тебе довболоба?
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02.01.2021 19:16
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не ври. сидя на бутылке никакую хрень собирать у тебя не получится, даже из кетайских деталей
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02.01.2021 19:00 Відповісти
Ти бухав 1 січня відзначаючи день народження Степана Андрійовича?
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02.01.2021 19:04 Відповісти
А еще там собирают "Теслу"-просто немногие об этом знают...И совсем скоро на космодром в Пензе прибудут космические корабли со всех уголков Вселенной для участия в первом Межгалактическом Поедании Блинов с Лопаты.Вот хохлы и пиндосы обзавидуются)
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02.01.2021 19:05 Відповісти
Та, нормально, если шо можно огороды пахать.
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02.01.2021 19:34 Відповісти
Это измельчитель веток.
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02.01.2021 19:59 Відповісти
Ну, нормально, будут ветки измельчать для котлов. А навесное оборудование можно любое поставить.
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02.01.2021 20:24 Відповісти
Не себе, не людям. Он их (ветки) в мульчу превращает и по сторонам разбрасывает.
Пахать конечно можно. Но погранцы сами плуг не купят хоть и доход есть а жаба задавит.
- Приедь вспаши 3 огорода.
- А у вас плуг есть?
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02.01.2021 20:32 Відповісти
Нету. Я просто в селе вырос.
Да и если б и жил-все равно ненадо.
Щас такая тэнденция, шо , луче заработать где то ,и купить себе на пропитание. А з сел уже давно потикалы кто хотел и мог.
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02.01.2021 20:57 Відповісти
Городские. (переселенцы, пенсионеры)
Живём в ****** на хуторе. Коммуналка - 200кВт + 120 грн. (в год налог на землю)
Покупаем только Питьевую воду хлеб (лень заморачиваться) конфеты и сигареты.
Воля (это не свобода). Нах тот город нужен. Единственное сожаление - пая нет.
Гнуть спину на хозяина - заработать деньги - купить мясо? Так вон оно по двору ходит (кудахчет, гагачет и крякает а ещё пищит и кричит)
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02.01.2021 21:21 Відповісти
Ну если "кудахтает" и "крякче"-то идииии...и покорми.
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02.01.2021 21:38 Відповісти
https://censor.net/ru/comments/locate/3240236/0192148d-335c-711b-96ee-cdf93b646ecc
Уже свет потушили. Только броли под красной лампой.
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02.01.2021 21:40 Відповісти
В нас криївок немає..Є замок Любарта де збиралися королі ВКЛ . Але кацапам це невідомо бо вони тоді в болотах тихенько сиділи і лишнього не звизділи.
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02.01.2021 20:08 Відповісти
Тепер контрабас не пройде !!!))))
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02.01.2021 19:05 Відповісти
Нищебродам кинули мелочевку! Унизительно! В обмен на лес? Интересно , сканеры на таможне работают?
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02.01.2021 19:07 Відповісти
Содрано росієй- так правільнее.
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02.01.2021 19:11 Відповісти
Кацапе, в тебе дома щось є вироблене на росії, крім тебе довболоба?
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02.01.2021 19:16 Відповісти
Росия? Лучше всех делает депрессию.
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03.01.2021 16:44 Відповісти
отличия не видишь?!.. не?!
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02.01.2021 19:18 Відповісти
Вумник країна виробник Трактора Landini 5-120 Великобританія https://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/traktora/landini-5-120/m8y5z10e.html Распечатать Переслать другу ТРАКТОР LANDINI 5-120 - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Брись шкодник.
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02.01.2021 19:21 Відповісти
Джентльменам верят на слово?

По вашей ссылке Интерактивная ссылка больше для понтов.

Трактор Landini 5-120 Цена 52 799 GBP Страна местонахожденияhttps://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/traktora/uk,country.html (данного трактора) https://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/traktora/uk,country.html Великобритания
По моей ссылке http://uaz-upi.com/ru/tovarnyi-katalog/traktory/landini Украптозапчастина
Итальянская компания Landini S. р. А. - известный производитель сельскохозяйственных пропашных колесных и гусеничных тракторов. Входит в состав промышленной группы ARGO Gruppo Industrial наряду с компаниями Laverda, McCormick и другими. Компания была основана 1884 году Джованни Ландини. Сейчас производство тракторов марки Landini развернуто на трех заводах концерна в Италии, а филиалы концерна расположены в Германии, Франции, Южной Африке, Канаде и США.

Не забудьте https://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/traktora/landini-5-120/m8y5z10e.html Распечатать и Переслать другу
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02.01.2021 20:14 Відповісти
я не заглиблювався в тему тому 1 посилання і дав, як приклад для росіянина який стверджував, що такий трактор був виготовлений на рашке. Головне, що трактор з ЄС.
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02.01.2021 21:22 Відповісти
Житомирський і Луцький прикордонний загін отримали від ЄС інженерну техніку для демаркації кордону з Білоруссю - Цензор.НЕТ 9439
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02.01.2021 21:41 Відповісти
Згадався анекдот про японську чудо пилку і лом. 😁 Цікаво, як скоро ця техніка "вийде з ладу"?
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02.01.2021 19:10 Відповісти
Житомирский и Луцкий погранотряды получили от ЕС инженерную технику для демаркации границы с Беларусью - Цензор.НЕТ 2011
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02.01.2021 19:12 Відповісти
Забудьте уже про него.
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02.01.2021 19:42 Відповісти
Российский "Северный поток-2" бросил один из ключевых игроков: виной санкции США

Норвежская компания https://www.dnvgl.com/ DNV GL отказалась сертифицировать российский газопровод "https://www.obozrevatel.com/topic/severnyij-potok-2/ Северный поток-2 " по окончании его строительства после новых санкций США в отношении проекта.
Об этом пишет https://www.rbc.ru/business/02/01/2021/5ff096349a794791d357ed31?from=from_main_1 РБК . Без сертификата соответствия объект, который строит "дочка" https://www.obozrevatel.com/entity/quotgazpromquot/ Газпрома , не сможет начать работу.
Пресс-служба компании сообщила о том, что все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 прекращаются до тех пор, пока санкции остаются в силе.
"Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", - сказано в заявлении, пишет российское издание.
Согласно американским санкциям, которые вступили в силу 1 января после принятия в конгрессе США оборонного бюджета, иностранным компаниям запрещено предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации указанного трубопровода. Если они не покинут проект в течение 30 дней, то тоже попадут под санкционные действия.DNV GL с 2012-го ежегодно сертифицировал газопровод "Северный поток" и должен быть предоставлять такие же услуги "Северному потоку-2". Сертификация нужна для того, чтобы минимизировать риски от проекта для жизни людей, имущества и окружающей среды.

https://news.obozrevatel.com/economics/rossijskij-severnyij-potok-2-brosil-odin-iz-klyuchevyih-igrokov-vinoj-sanktsii-ssha.htm?_ga=2.2231984.1825274430.1609582023-111401458.1485467804&_gl=1*1h42pus*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwOTYwNTIzNC4yMTguMS4xNjA5NjA3NjIxLjA.
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02.01.2021 19:17 Відповісти
Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его финальном датском участке, строительство которого еще не началось.

Датское энергетическое агентство (DEA) ранее говорило, что участок в эксклюзивной экономической зоне Дании может сертифицировать любая «третья сторона», которая сможет выпустить законный сертификат соответствия.
https://www.rbc.ru/business/02/01/2021/5ff096349a794791d357ed31?from=from_main_1 Подробнее на РБК:
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02.01.2021 20:25 Відповісти
В ответ Беларусь способна выставить колонну(шт 300) тракторов. Они там все скосят, вспашут и прокультивируют.
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02.01.2021 19:21 Відповісти
Без проблєм! Тільки кордон не перетинайте. Тут специфічне відношення до закордонних "тракторістів".
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02.01.2021 19:28 Відповісти
Ну, это само собой. Граница, это святое.
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02.01.2021 19:33 Відповісти
Україна й вам може допомогти тракторами.
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02.01.2021 19:30 Відповісти
А давайте менять гусеничные на колесные.
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02.01.2021 19:35 Відповісти
В нас є і гусеничні та колісні, потрібні будуть маленькі такторці, то вибір є, маленькі ДТЗ чи МТЗ.
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02.01.2021 19:39 Відповісти
у нас, ****, хоч що небудь своє є??
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02.01.2021 19:47 Відповісти
Є....Свій клоун
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02.01.2021 20:06 Відповісти
Піди на базар, поцікався тракторами , виготовленими в Украіні, і будеш дуже здивований вибором - від великого до маленького. Нема чого нити,коли не знаєш стану справ.
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03.01.2021 09:51 Відповісти
я знаю що і де у нас є. а кажу а те, що нам зі всього світу по нитці як голому на сорочку. то ж не зеля виділив ті ирактори
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03.01.2021 10:35 Відповісти
В крайній нужді Лука продасть ще пару тракторів. Він може.
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03.01.2021 11:21 Відповісти
КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ ПО ШАРМАНЦІ !!!!!!!!!!! ми жебраки!!!! вся ця техніка, це місячна зарплата коволева.
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02.01.2021 19:50 Відповісти
коболева, плиз
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02.01.2021 19:50 Відповісти
Якщо копачам бурштину видати дозвіл, то вони можуть дуже гарно і безкоштовно перекопати, та ще й кордон посунути трохи північніше
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02.01.2021 19:54 Відповісти
получили трактор с культиватором,которых украинские мешки с деньгами должны купить в кажды погран, отряд по десятке штук...
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02.01.2021 20:06 Відповісти
Мішкам з грошима немає кордонів.
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03.01.2021 11:23 Відповісти
Вибачте, але це якась ганьба. То ж трактор і мульчер. Хіба у нас вже нема 50 тисяч доларів, щоб самим таке купить.
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02.01.2021 20:10 Відповісти
Главное, шоб этим культиватором стену имени сени кролика не поломали.
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02.01.2021 20:17 Відповісти
Мощная техника...фермеру бы в помощь... А для общих знаний - демаркация границы - проведение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 государственной границы на местности с обозначением её специальными https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1 пограничными знаками , осуществляется на основании документов о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F делимитации границы (договор, описание линии государственной границы с приложением специальной карты) совместными комиссиями, создаваемыми на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 паритетных началах.
Если Украина и Беларусь уже на этой стадии делимитации, то трактор им от ЕС в помощь.
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02.01.2021 20:49 Відповісти
Бережіть іі,бо більш не буде , а на конях немае кому орати , та і коней немае.
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02.01.2021 21:10 Відповісти
а на конях немае кому орати , та і коней немае.
Конюх объясняет чому коней немае.
- Овса не давали, сена не давали - вот и *******.
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02.01.2021 21:45 Відповісти
успішні украінці мені смішно, подія трактор дали , обмежені, ви і конюховати не гожі.
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03.01.2021 00:01 Відповісти

Это анекдот. Непереводимая игра слов.
Сожалею.
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03.01.2021 00:48 Відповісти
В любій націі е хароші люди, достойні сини , новини Украіни дали трактор прикордонникам ,серйозна новина , маштабна, притому шо ми мали другу економіку в європі. Точно смішно
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03.01.2021 01:48 Відповісти
Какой позор для Украины! КАКОЙ ПОЗОР!!!! В 2020 году для чиновников ВР и всяких министерств больше 400 млн грн потратили на приобретение автомобилей люкс и премиум класса, что бы возить их бесполезные воровские задницы!!! А купить два китайских трактора с навесным оборудование для пограничников - для этого надо побираться и просить помощь у заграницы!!!! При том, что стоимость такого трактора - 300-400 тыс. грн!!! Просто не купить одну Тойоту Камри для ВР или Кабмина - вот вам трактора для погранцов!!! Какой ПОЗОР!!! Мне было бы стыдно за Украину!
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02.01.2021 21:55 Відповісти
Там бетонную стену в метров 5 ставить надо - как и от кацапов и лугандонов.
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02.01.2021 22:23 Відповісти
 
 