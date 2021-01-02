Житомирський та Луцький прикордонні загони отримали від ЄС інженерну техніку для демаркації кордону з Білоруссю. ФОТО

Прикордонники Житомирського і Луцького загонів напередодні нового року в рамках міжнародної технічної допомоги від ЄС отримали спеціалізовані транспортні засоби та обладнання для робіт з демаркації кордону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники двох загонів отримали по одному трактору Landini 5-120 та по одному подрібнювачу гілок Rinieri TRK 200 загальною вартістю понад 100 тис. євро.

Надана технічна допомога буде використовуватись для проведення демаркаційних робіт та інженерного облаштування українсько-білоруської ділянки кордону.

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