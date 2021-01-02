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У новорічну ніч четверо нелегалів із Туреччини затримано біля кордону з Польщею, - ДПСУ. ФОТО

У новорічну ніч четверо громадян Туреччини намагалися нелегально потрапити до Польщі з території Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У новорічну ніч четверо нелегалів із Туреччини затримано біля кордону з Польщею, - ДПСУ 01

Про підозрілих чужинців, які з’явилися вночі у прикордонні та прямували в бік кордону з Польщею, повідомив у підрозділ Держприкордонслужби дільничний інспектор. Група реагування швидко затримала групу чоловіків. Затримані виявилися громадянами Туреччини, які мали з собою документи. Іноземців доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття відносно порушників правового рішення і притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Також встановлюються деталі правопорушення. Попередньо стало відомо, що в Україну подорожувальники прибули встановленим порядком - через авіаційні пункти пропуску у Львові та Києві.

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Нагадаємо, минулого року за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України прикордонники затримали понад 900 нелегальних мігрантів.

З них понад 220 осіб затримано саме на кордоні з Польщею, більше як 200 - на українсько-словацькому кордоні , 175 – на українсько-молдовському, 120 – на українсько-румунському, понад 70 – на кордоні з РФ.

Держприкордонслужба ДПСУ (6104) кордон (4807) нелегали (384) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Львівська область (2452)


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Туреччина ... країна НАТО
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02.01.2021 23:02 Відповісти
-- это правда!

То курды ломятся... -- граждане Турции.
...они ж не знают, шо в концлагерях для беженцев щас творится на островах в Средиземном Море -- ...а кругом, синее небо и белый пароход... *)
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03.01.2021 00:34 Відповісти
Почему они нелегалы, если в Украину они прибыли легально?
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02.01.2021 23:07 Відповісти
Щось в статі не видко україно-білоруського та україно-угорського кордона,чи туда ніхто не пхнеться !!)))
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02.01.2021 23:19 Відповісти
В новорічну ніч всі бухають. Не до цього.
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02.01.2021 23:23 Відповісти
Що "бульбашовки" та "паленкі" пережрали !!)))
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02.01.2021 23:29 Відповісти
хлопці поверталися додому та заблукали
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02.01.2021 23:34 Відповісти
Альо...гараж...для них наш Новий Рік -не свято - різні культури.....
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03.01.2021 08:59 Відповісти
 
 