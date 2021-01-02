У новорічну ніч четверо нелегалів із Туреччини затримано біля кордону з Польщею, - ДПСУ. ФОТО

У новорічну ніч четверо громадян Туреччини намагалися нелегально потрапити до Польщі з території Львівської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Про підозрілих чужинців, які з’явилися вночі у прикордонні та прямували в бік кордону з Польщею, повідомив у підрозділ Держприкордонслужби дільничний інспектор. Група реагування швидко затримала групу чоловіків. Затримані виявилися громадянами Туреччини, які мали з собою документи. Іноземців доставили у прикордонний підрозділ для проведення перевірочних заходів та прийняття відносно порушників правового рішення і притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Також встановлюються деталі правопорушення. Попередньо стало відомо, що в Україну подорожувальники прибули встановленим порядком - через авіаційні пункти пропуску у Львові та Києві.

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Нагадаємо, минулого року за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України прикордонники затримали понад 900 нелегальних мігрантів.

З них понад 220 осіб затримано саме на кордоні з Польщею, більше як 200 - на українсько-словацькому кордоні , 175 – на українсько-молдовському, 120 – на українсько-румунському, понад 70 – на кордоні з РФ.