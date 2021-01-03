Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в селі Черніївка Хмельницької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС у Хмельницькій області, для ліквідації пожежі було залучено 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Пожежа виникла в одному з будинків жіночого монастиря святого великого благовірного князя Олександра Невського.
"Горіла допоміжна господарська будівля на площі близько 100 кв. м. Вогонь швидко поширювався. Була загроза перекидання вогню на сусідні господарські та основні будівлі монастиря. Завдяки своєчасному залученню необхідних сил і засобів, правильному вибору вирішального напрямку на пожежі вогонь вдалося приборкати, не дозволивши йому поширитися на велику площу або перекинутися на інші будівлі", - сказано в повідомленні ДСНС.
У ДСНС підкреслили, що імовірна причина пожежі - порушення правил експлуатації пічного опалення.
"Нещасних випадків на пожежі не було", - констатували рятувальники.
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Дитиною був забраний у батьків і ріс в сім'ї зана Батия. "Олександр, так званий Невський, народився приблизно 1228 року, в 1238-му його забрав хан Батий в аманати (тобто в заручники), інакше його батько Ярослав Всеволодович не отримав би великокнязівського престолу. Князь же Ярослав після повернення Батия з Європи в 1242 році був відправлений у Каракорум [9].
Пробувши в Орді у Батия з 1238 до 1252 року, коли був посланий на великокнязівський престол у Володимир, Олександр не брав участі в жодному із серйозних боїв.
Але так склалося, що саме він став родоначальником московських князів. Через це довелося шукати "перемоги", інакше предок великоросів-государів виставлявся в досить непривабливому світлі.
Після таких фактів мусимо розуміти бажання московської еліти приховати справжній час появи Москви і Московського князівства, а також бажання "облагородити" родоначальника Московії - Олександра Ярославовича, тим паче, що у київській землі в ті роки діяв справді славетний Данило Галицький, і це зафіксували історики та літописи Європи." (с)
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