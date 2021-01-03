УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11775 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 851 20

Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в селі Черніївка Хмельницької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС у Хмельницькій області, для ліквідації пожежі було залучено 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа виникла в одному з будинків жіночого монастиря святого великого благовірного князя Олександра Невського.

"Горіла допоміжна господарська будівля на площі близько 100 кв. м. Вогонь швидко поширювався. Була загроза перекидання вогню на сусідні господарські та основні будівлі монастиря. Завдяки своєчасному залученню необхідних сил і засобів, правильному вибору вирішального напрямку на пожежі вогонь вдалося приборкати, не дозволивши йому поширитися на велику площу або перекинутися на інші будівлі", - сказано в повідомленні ДСНС.

У ДСНС підкреслили, що імовірна причина пожежі - порушення правил експлуатації пічного опалення.

"Нещасних випадків на пожежі не було", - констатували рятувальники.

Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області 01
Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області 02
Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області 03

Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області 04
Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області 05
Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області 06

Дивіться також: Поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів загорівся під час руху в Рівненській області. ФОТОрепортаж

Автор: 

монастир (42) пожежа (4350) Хмельницька область (975)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Тому що Нєвський апріорі не може бути святим.
Дитиною був забраний у батьків і ріс в сім'ї зана Батия. "Олександр, так званий Невський, народився приблизно 1228 року, в 1238-му його забрав хан Батий в аманати (тобто в заручники), інакше його батько Ярослав Всеволодович не отримав би великокнязівського престолу. Князь же Ярослав після повернення Батия з Європи в 1242 році був відправлений у Каракорум [9].
Пробувши в Орді у Батия з 1238 до 1252 року, коли був посланий на великокнязівський престол у Володимир, Олександр не брав участі в жодному із серйозних боїв.
Але так склалося, що саме він став родоначальником московських князів. Через це довелося шукати "перемоги", інакше предок великоросів-государів виставлявся в досить непривабливому світлі.
Після таких фактів мусимо розуміти бажання московської еліти приховати справжній час появи Москви і Московського князівства, а також бажання "облагородити" родоначальника Московії - Олександра Ярославовича, тим паче, що у київській землі в ті роки діяв справді славетний Данило Галицький, і це зафіксували історики та літописи Європи." (с)
https://pravoslav.fandom.com/uk/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%94%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D1%94%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9_-_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
показати весь коментар
03.01.2021 09:43
+14
У кацапів кого призначили - той і святий.
показати весь коментар
03.01.2021 09:59
+7
***** теж.
показати весь коментар
03.01.2021 10:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому що Нєвський апріорі не може бути святим.
Дитиною був забраний у батьків і ріс в сім'ї зана Батия. "Олександр, так званий Невський, народився приблизно 1228 року, в 1238-му його забрав хан Батий в аманати (тобто в заручники), інакше його батько Ярослав Всеволодович не отримав би великокнязівського престолу. Князь же Ярослав після повернення Батия з Європи в 1242 році був відправлений у Каракорум [9].
Пробувши в Орді у Батия з 1238 до 1252 року, коли був посланий на великокнязівський престол у Володимир, Олександр не брав участі в жодному із серйозних боїв.
Але так склалося, що саме він став родоначальником московських князів. Через це довелося шукати "перемоги", інакше предок великоросів-государів виставлявся в досить непривабливому світлі.
Після таких фактів мусимо розуміти бажання московської еліти приховати справжній час появи Москви і Московського князівства, а також бажання "облагородити" родоначальника Московії - Олександра Ярославовича, тим паче, що у київській землі в ті роки діяв справді славетний Данило Галицький, і це зафіксували історики та літописи Європи." (с)
https://pravoslav.fandom.com/uk/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%94%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D1%94%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9_-_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B8_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
показати весь коментар
03.01.2021 09:43 Відповісти
У кацапів кого призначили - той і святий.
показати весь коментар
03.01.2021 09:59 Відповісти
***** теж.
показати весь коментар
03.01.2021 10:07 Відповісти
Вот вы смеетесь, а в Харькове напротив психушки стоит себе памятник этому багатарю рускаму в шишаке и без щита... он там вытянул руку в форме хендехох, как бы останавливая такси 30-40 из гепиного таксопарка... наверное рыцарей-псов под Харьковом уделал... в ркчке Мже утопил...
показати весь коментар
03.01.2021 10:13 Відповісти
Він на росхват. Домбасяни його теж вважають своїм.
Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області - Цензор.НЕТ 9128
показати весь коментар
03.01.2021 10:22 Відповісти
Так это дедмарос же, не?
показати весь коментар
03.01.2021 10:26 Відповісти
Я к тому, шо невский на Черкасова смахивал, не?
показати весь коментар
03.01.2021 10:27 Відповісти
Разом з гундяєвим
показати весь коментар
03.01.2021 10:19 Відповісти
все пожарные вернулись в часть? Я к тому, что кое-кто мог и задержаться в женской обители им. невского... а шо, я бы да... тем более, хозпостройки, сено, темные уголки, веселые сестрички... ох йо, а где это в Хмельницкой области???
показати весь коментар
03.01.2021 10:08 Відповісти
Полонська ОТГ, на межі з Житомирщиною. Прокацапський монастирьок десятилітньої давності...
показати весь коментар
03.01.2021 13:15 Відповісти
Дякую... наведаюсь... позже отпишусь, над сколькими надругался...
показати весь коментар
03.01.2021 14:11 Відповісти
Ну они там и бухают!
показати весь коментар
03.01.2021 10:10 Відповісти
хай би згорів той монастир та пішли до чоловіків жити.
показати весь коментар
03.01.2021 10:38 Відповісти
то москальки. Про таких кажуть: " Якщо в мене на неї встане, то я його відріжу!"
показати весь коментар
03.01.2021 13:44 Відповісти
Видно в тому монастирі багато грішниць от Господь і послав очищення через вогонь. Це щось подібне до інквізиції, але згоріло лиш приміщення.Слава Всевишньому!
показати весь коментар
03.01.2021 22:52 Відповісти
Похоже, что у одной из монашек вибратор перегрелся и произошло самовозгорание
показати весь коментар
03.01.2021 11:22 Відповісти
Не вібратор, а "святой отвѣръдѣвшій отростокъ страстотѣРПЦа гундяя"
показати весь коментар
03.01.2021 11:42 Відповісти
Цікаво, самозаймання сталося до, чи після "ізвлєчєнія сєго прєдмєта із страстно потєпрєвшей"?
показати весь коментар
03.01.2021 11:46 Відповісти
Щось забагато культових споруд почало горіти... Добре, що тут головні приміщення вогонь не встиг знищити. З Новим роком, миряни! Нехай все буде добре! МИРУ та ДОБРОБУТУ!!!
показати весь коментар
03.01.2021 11:44 Відповісти
То москальський пархат. НАЩО його тушити та й ще й за державний кошт?
показати весь коментар
03.01.2021 13:46 Відповісти
 
 