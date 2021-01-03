Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в Хмельницькій області. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу на території жіночого монастиря в селі Черніївка Хмельницької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС у Хмельницькій області, для ліквідації пожежі було залучено 16 рятувальників особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа виникла в одному з будинків жіночого монастиря святого великого благовірного князя Олександра Невського.

"Горіла допоміжна господарська будівля на площі близько 100 кв. м. Вогонь швидко поширювався. Була загроза перекидання вогню на сусідні господарські та основні будівлі монастиря. Завдяки своєчасному залученню необхідних сил і засобів, правильному вибору вирішального напрямку на пожежі вогонь вдалося приборкати, не дозволивши йому поширитися на велику площу або перекинутися на інші будівлі", - сказано в повідомленні ДСНС.

У ДСНС підкреслили, що імовірна причина пожежі - порушення правил експлуатації пічного опалення.

"Нещасних випадків на пожежі не було", - констатували рятувальники.















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