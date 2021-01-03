УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12369 відвідувачів онлайн
Новини Фото
19 480 141

Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть охороняти український кордон на гелікоптерах Airbus Н125. ФОТОрепортаж

Саме рік тому, 3 січня 2020 року, до Києва прилетіли два гелікоптери Н125 від французької компанії Airbus Helicopter для Державної прикордонної служби України. Цього року Україна отримає ще 10 таких машин.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко зазначив, що французькі гелікоптери в 4-5 разів більш економні за Мі-8, які є на озброєнні відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Гвинтокрили за рік налітали майже 460 годин. У 2020-му їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу. Навчання також часто поєднувалося з повітряним моніторингом тієї чи іншої ділянки державного кордону України.

Наразі в Держприкордонслужбі України вже підготували шістьох фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також 64 механіків, здатних забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів  для їхньої ефективної експлуатації. У 2020 році для Н125 облаштували два ангари в Харківській області, по одному ангару в Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара в Чернігівській області.

Читайте також: Українські вертольоти вперше полетіли на вітчизняних лопатях. Сьогодні були випробування, - Зеленський

Цього року українське прикордонне відомство очікує на ще десять гелікоптерів Airbus Н125. Планується, що ці машини вже прибудуть із необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної (морської) економічної зони України.

"З огляду на перспективу розширення авіапарку Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть і здатні охороняти український кордон на сучасних і надійних гвинтокрилах", - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть охороняти український кордон на гелікоптерах Airbus Н125 01

Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть охороняти український кордон на гелікоптерах Airbus Н125 02
Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть охороняти український кордон на гелікоптерах Airbus Н125 03

Нагадаємо, в межах виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проєкту МВС зі створення єдиної системи авіаційної безпеки та захисту Держприкордонслужба України загалом очікує отримати 24 нові вертольоти Airbus Helicopter Н125.

Дивіться також: Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6109) МВС (3509) вертоліт (880)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
..В пилотах вертолётов недостатка нет. Есть вопрос о заработной плате. Если она равна зарплате начальника контрольного отдела в аэропорту..в звании капттана.... то пусть продолжают искать... Или пусть восстанавливают полновесное обучение в Кременчуге и Харькове и готовят с нуля. А то хотят получить подготовленных пилотов... но платить не хотят.
показати весь коментар
03.01.2021 14:47
+11
Шото этот сбитый летчик постояннго набирает рейтинг, а ваш неподмытый клоун теряет.

И всего 1,5 года прошло.
показати весь коментар
03.01.2021 14:10
+10
А зачем, посадить уборщичу из квартала - 95 пусть рулит. Вот президент страной рулить и ничего для ЗЕбилов!
показати весь коментар
03.01.2021 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
порох диктатор? ну ты загнул
показати весь коментар
03.01.2021 14:30 Відповісти
Просто у него не получилось в 2019 году .Украинцы не дали .Потому что НЕ кацапы .А так все шло к этому .Он своим поведением и замашками очень на кацапского царька похож , просто лозунги и возможности у них разные НО суть это не меняет
показати весь коментар
03.01.2021 14:52 Відповісти
Ты уверен, что хотел бы увидеть непримиримого, боевого ищущего правду?
Ну как-то так он выглядит:
Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть охороняти український кордон на гелікоптерах Airbus Н125 - Цензор.НЕТ 6328
показати весь коментар
03.01.2021 14:05 Відповісти
Зачем ты свое селфи сделал и выложил сюда?
показати весь коментар
03.01.2021 14:25 Відповісти
Як кому, а мені Герхард сподобавсь. Нехай ще викладає
показати весь коментар
03.01.2021 17:01 Відповісти
ось який ти був у дитинстві! Чи це вже нащадок?
показати весь коментар
03.01.2021 16:10 Відповісти
Ровно год назад, 3 января 2020 года, в Киев прилетели два вертолета Н125 от французской компании Airbus Helicopter для Государственной пограничной службы Украины. В этом году Украина получит еще 10 таких машин. Источник: https://censor.net/ru/p3240275

А я все думав де це 50 гелікоптерів Рюкзакевича ?
Була б кваліфікація сам би був пілотом гелікоптера, гарні машини навідміну від радянського морально застарілого брухта
показати весь коментар
03.01.2021 14:02 Відповісти
Если возраст позволяет, вполне можешь получить нужную квалификацию.
показати весь коментар
03.01.2021 14:08 Відповісти
возраст+здоровье
показати весь коментар
03.01.2021 14:08 Відповісти
-- это почти несовместимые вещи...*)
показати весь коментар
03.01.2021 14:13 Відповісти
Ну нормальный, без врожденных отклонений, чел до 30 лет должен быть относительно здоров.

Я ж не про 73% зубожилов писал, которые здоровье уже в 16 лет под АТБ и в наливайках начинают терять.
показати весь коментар
03.01.2021 14:19 Відповісти
Ми не против... (с) *)
показати весь коментар
03.01.2021 14:42 Відповісти
вчера пара тракторов, сегодня вертолет..... они там в европе охренели???? должны быть в комплекте трактористы и пилоты и чтоб с гарантией до конца срока службы техники. и ТО за их счет
показати весь коментар
03.01.2021 14:18 Відповісти
З 1 січня ц.р. в Україні набув чинності закон "Про оборонні закупівлі". Відтепер оборонні закупівлі будуть більш відкритими - без зайвого засекречування. План закупівель, який замінює ДОЗ, буде розроблятись на три роки, а вітчизняна продукція, як державного, так і приватного сектору матиме перевагу перед іноземною
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text Закон "Про оборонні закупівлі" докорінно змінює законодавство у сфері оборонних закупівель з радянського на європейське.Цим законом вводиться багато новацій, зокрема:
- визначаються ******* процедури закупівель оборонної продукції, а також унормовуються процедури закритих закупівель;- забезпечується прозорість через зменшення підстав для засекречення та відмови від засекречення всього плану закупівель, що відповідно збільшує конкуренцію в оборонних закупівлях;

- для залучення більшої кількості постачальників запроваджується електронний реєстр з чіткими та зрозумілими критеріями включення до нього нових учасників;

- вводиться система критеріїв відбору постачальників - не лише за ціною продукції, а за збалансованою системою з урахуванням вимог до менеджменту якості, вартості життєвого циклу товару, співвідношення ціна-якість та відповідності вимогам замовника.
- для залучення інвесторів і нових постачальників змінюється система ціноутворення до ринкової;- унормовується імпорт та запроваджується через єдині для всіх процедури та можливість закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, зокрема НАТО, водночас національному виробнику віддається цінова перевага до 10% порівняно з імпортом.
Законом також здійснюється впровадження в оборонні закупівлі поняття локалізації - при закупівлі імпортних товарів перевага буде віддаватися тим постачальникам, які частково розмістять виробництво в Україні, а також виробникам, які забезпечують більш вигідні умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції; можливість укладання інвестиційних угод на розвиток виробництва.https://defence-ua.com/news/derzhavnogo_oboronnogo_zamovlennja_vzhe_nemaje_ozbrojennja_dlja_zsu_zakupatimut_za_standartami_nato-2491.html
показати весь коментар
03.01.2021 14:20 Відповісти
Вакцина китайский (КоронаВак) стоит 10 долларов
Вот Бразилия об этом пишет: ( https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/coronavac-to-be-four-times-more-costly-than-flu-vaccine/ )

Откат Зеленскому составит 7 с копейками долларов, то есть 40% от стоимости.
Так что с оплаченных 1 млрд гривен 400000000 - это откат лично Зеленскому...

Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть охороняти український кордон на гелікоптерах Airbus Н125 - Цензор.НЕТ 4998
показати весь коментар
03.01.2021 14:20 Відповісти
ЗЕ барига отримував відкат ще з продажу масок до Гішпанії.
показати весь коментар
03.01.2021 14:42 Відповісти
Послушайте вау, 40% от 10 долларов это 4 , а не 7 с копейками. 7 с копейками от 10 это 70% с копейками.
показати весь коментар
03.01.2021 16:31 Відповісти
ідіот))) офіційно ціна для України вакцини сіновак становить 18 дол.
показати весь коментар
03.01.2021 18:09 Відповісти
ЭТО Ж КАКОЙ НИЗКОЙ МРАЗЬЮ НУЖНО БЫТЬ !!! ТАКИЕ ДОЛЖНЫ ВЫРОДИТЬСЯ !!!
показати весь коментар
03.01.2021 19:55 Відповісти
А що обслуговування і заправка виявилися великим навантаженням на МВС. Купували ж як для себе, патрулювати вулиці Києва
показати весь коментар
03.01.2021 14:26 Відповісти
Друган киевский -- вместе ещё в институте учились, в начале 80хх. -- в 2007, вытащил меня в Киев... -- 11 років я в Рідній Хаті не був!
Он в Кабмине тогда работал...
Но я про другое.

Купил он себе корейского внедорожника -- с нуля, за долляровый кредит.
... и потом, очень удивлялся, шо тот постоянно ломается... -- ругал наш Забугорный Автопром благим матом...
Я ему грю: Сань, ну, на ваших дорогах, токо русские танки не ломаются-- Харьковского Тракторного Завода!
...мой Крайслер Вояджер, это подтвердил через лет 5 -- прямо во Львове -- отсыпалась с брюха, даже хвалёная американская сборка...*)
показати весь коментар
03.01.2021 14:28 Відповісти
Что же там с этими вертолётами не так, что свои люди не хотят на них летать ?
показати весь коментар
03.01.2021 14:43 Відповісти
С зарплатой там не так. Госсистема у нас устроена таким образом, что рядовые низкоквалифицированные исполнители пашут за копейки. Руководятлы тоже получают немного, но добирают за счет коррупции. А вот среднее звено, квалифицированные спецы, и за копейки пахать не желают, поскольку уровень уже не тот, и к коррупции доступа не имеют.
Вот и получаеться, что нанять их практически невозможно. Они предпочитают искать работу на свободном рынке, где получают рыночную зарплату, а не связываться с государством и вкалывать за пятьсот баксов до вычета налогов.
показати весь коментар
03.01.2021 15:11 Відповісти
100% кризис кадров. С минималкой 1500 € в Европе - на такую работу за 500 идти просто себя не уважать. Облёт нефтепроводов и прочая полгражданская работа оплачивается намного выше... там... Поэтому пилоты не сами валят- их просто отхватывают с руками и ногами. Там оплата за часы
показати весь коментар
03.01.2021 16:37 Відповісти
Ярослав , да, так и есть , маслопупам от7 до 9 ( возможна премия ) , в руководстве 12 , но премию могут быть разными ( до 2 окладов ) , а спецам хер , в смысле голый оклад , при приеме подчеркивают че питание за казенный кошт , но народ не верит ( хотя пилотов должны кормить ) , руководители напоминают - че вся зарплата идет через него
сам не летун , но товарищ на местном аэродроме трется не один год , от него и знаю
показати весь коментар
03.01.2021 17:39 Відповісти
Для того чтоб выучится на пилота надо потратить очень приличную сумму от 25-50 тыс долларов и делают это для того чтоб потом получить работу с окладом от 1,5 до 10 тыс в месяц, наши предложат такие зарплаты ?
показати весь коментар
03.01.2021 16:53 Відповісти
Вертолеты без пилотов.
показати весь коментар
03.01.2021 14:46 Відповісти
Насчет "современных" это они явно погорячились. На такой "белке" еще Жослег Бомон летал в старинном фильме "Профессионал".
показати весь коментар
03.01.2021 15:02 Відповісти
дык бабла попилили как на "современных". так что - не погорячились. и докУменты наверняка есть.
показати весь коментар
03.01.2021 15:45 Відповісти
Обучение , наверное стоит, на уровне гражданского пилота, и за свой счёт , а зарплата , как у погранца на шлагбауме. Так у того хотябы есть возможность служить 100-200 гривен за детские каракули в паспорте.И это при том , что в ГА зарплаты , самый минимум от 5 тыс.доляров.
показати весь коментар
03.01.2021 15:34 Відповісти
Если честно я не вижу никакого смысла в покупке этих дорогих иностранных гражданских вертолетов .Как и в покупке иностранных легких катеров . У нас концепция обороны страны что так и не изменилась за 30 лет ?И никаких других врагов кроме -браконьеров , контрабандистов , криминалитета и отдельных боевиков экстремистов у нас нет? А больше ни для чего другого эта дорогостоящая иностранная техника НЕ подходит! Нам нужна настоящая современная боевая авиация , современные и высокотехнологичные ракеты .Может лучше на эти цели было бы пустить наши небольшие по мировым меркам средства ? Есть нужные и неотложные отечественные проекты , такие как Гром-2 , Нептун , Коршун .Строительство отечественных корветов , но средств на них не хватает .А на французские легкие вертолеты и американские легкие катера есть . Если вы хотите сделать пользу для страны, но вам настойчиво предлагают купить технику у партнеров то купите у французов Тайгер , а у США ф-18 и Пэтриот .Это то что сейчас нужно ВСУ и будет востребовано еще через 15-20 лет
показати весь коментар
03.01.2021 15:41 Відповісти
аэростаты наверное дешевле бы обошлись. и пилоты тоже.
показати весь коментар
03.01.2021 15:41 Відповісти
Во Франции очень мощная армянская диаспора , скоторой Рюкзакова легко договорится за откаты , вот и берет МВС и хеликоптеры и катера береговой охраны французские и это при том , что Макрон не знает , как поудобнее ***** очко свое подставить. А у США , которые реально помогают , ничерта не покупаем , там с откатами как-то не выходит
показати весь коментар
03.01.2021 15:43 Відповісти
У Франции можно купить Тайгер эйрбасовский вместо этих гражданских машинок если там можно так легко договориться .А у США покупаем ненужные легкие катера со стрелковым вооружением , а нужна авиация и средства пво . Катера мы можем производить сами , тем более что американцы передают безвозмездно Айленды их уже штук 5 скоро будет и на борьбу с браконьерами и контрабандистами их хватит с избытком
показати весь коментар
03.01.2021 16:21 Відповісти
Чем охранять? Гражданскими вертолетами от макшанских макак? Это такое Бубочка-Осел придумал? Я всегда думал шо границу охраняют пограничники с оружием.
показати весь коментар
03.01.2021 16:32 Відповісти
Консервна банка копійчана для обльоту кордону з кацапами і сєпарами? Та ну на... Я б в ній не хотів літати в зоні ураження. Може Аваков свого синочка на курси відправить? Питання, звичайно, риторичне...
показати весь коментар
03.01.2021 16:48 Відповісти
Схоже, що шукають "живця" для майбутніх санкцій паРаші. Пєця вже моряків відправляв, але санкцій на Рашу не вийшло.
показати весь коментар
03.01.2021 17:10 Відповісти
ТЮлебібнутому, штиняючому памперсу Вано- в сад...
показати весь коментар
03.01.2021 17:23 Відповісти
Платите достойную ЗП и будут вам пилоты. А если хотите чтобы люди задарма работали - так и те пилоты что у вас есть разбегутся.
показати весь коментар
04.01.2021 08:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 