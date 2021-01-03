Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть охороняти український кордон на гелікоптерах Airbus Н125. ФОТОрепортаж

Саме рік тому, 3 січня 2020 року, до Києва прилетіли два гелікоптери Н125 від французької компанії Airbus Helicopter для Державної прикордонної служби України. Цього року Україна отримає ще 10 таких машин.

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко зазначив, що французькі гелікоптери в 4-5 разів більш економні за Мі-8, які є на озброєнні відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Гвинтокрили за рік налітали майже 460 годин. У 2020-му їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу. Навчання також часто поєднувалося з повітряним моніторингом тієї чи іншої ділянки державного кордону України.

Наразі в Держприкордонслужбі України вже підготували шістьох фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також 64 механіків, здатних забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів для їхньої ефективної експлуатації. У 2020 році для Н125 облаштували два ангари в Харківській області, по одному ангару в Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара в Чернігівській області.

Читайте також: Українські вертольоти вперше полетіли на вітчизняних лопатях. Сьогодні були випробування, - Зеленський

Цього року українське прикордонне відомство очікує на ще десять гелікоптерів Airbus Н125. Планується, що ці машини вже прибудуть із необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної (морської) економічної зони України.

"З огляду на перспективу розширення авіапарку Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть і здатні охороняти український кордон на сучасних і надійних гвинтокрилах", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, в межах виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проєкту МВС зі створення єдиної системи авіаційної безпеки та захисту Держприкордонслужба України загалом очікує отримати 24 нові вертольоти Airbus Helicopter Н125.

Дивіться також: Аваков обговорив з міністром економіки Франції Ле Мером плани щодо співпраці: Поставки вертольотів, будівництво патрульних катерів і придбання вантажних локомотивів. ФОТО