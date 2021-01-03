Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть охороняти український кордон на гелікоптерах Airbus Н125. ФОТОрепортаж
Саме рік тому, 3 січня 2020 року, до Києва прилетіли два гелікоптери Н125 від французької компанії Airbus Helicopter для Державної прикордонної служби України. Цього року Україна отримає ще 10 таких машин.
Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко зазначив, що французькі гелікоптери в 4-5 разів більш економні за Мі-8, які є на озброєнні відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Гвинтокрили за рік налітали майже 460 годин. У 2020-му їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу. Навчання також часто поєднувалося з повітряним моніторингом тієї чи іншої ділянки державного кордону України.
Наразі в Держприкордонслужбі України вже підготували шістьох фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також 64 механіків, здатних забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів для їхньої ефективної експлуатації. У 2020 році для Н125 облаштували два ангари в Харківській області, по одному ангару в Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара в Чернігівській області.
Цього року українське прикордонне відомство очікує на ще десять гелікоптерів Airbus Н125. Планується, що ці машини вже прибудуть із необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної (морської) економічної зони України.
"З огляду на перспективу розширення авіапарку Держприкордонслужба запрошує пілотів, які хочуть і здатні охороняти український кордон на сучасних і надійних гвинтокрилах", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в межах виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проєкту МВС зі створення єдиної системи авіаційної безпеки та захисту Держприкордонслужба України загалом очікує отримати 24 нові вертольоти Airbus Helicopter Н125.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну как-то так он выглядит:
А я все думав де це 50 гелікоптерів Рюкзакевича ?
Була б кваліфікація сам би був пілотом гелікоптера, гарні машини навідміну від радянського морально застарілого брухта
Я ж не про 73% зубожилов писал, которые здоровье уже в 16 лет под АТБ и в наливайках начинают терять.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text Закон "Про оборонні закупівлі" докорінно змінює законодавство у сфері оборонних закупівель з радянського на європейське.Цим законом вводиться багато новацій, зокрема:
- визначаються ******* процедури закупівель оборонної продукції, а також унормовуються процедури закритих закупівель;- забезпечується прозорість через зменшення підстав для засекречення та відмови від засекречення всього плану закупівель, що відповідно збільшує конкуренцію в оборонних закупівлях;
- для залучення більшої кількості постачальників запроваджується електронний реєстр з чіткими та зрозумілими критеріями включення до нього нових учасників;
- вводиться система критеріїв відбору постачальників - не лише за ціною продукції, а за збалансованою системою з урахуванням вимог до менеджменту якості, вартості життєвого циклу товару, співвідношення ціна-якість та відповідності вимогам замовника.
- для залучення інвесторів і нових постачальників змінюється система ціноутворення до ринкової;- унормовується імпорт та запроваджується через єдині для всіх процедури та можливість закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, зокрема НАТО, водночас національному виробнику віддається цінова перевага до 10% порівняно з імпортом.
Законом також здійснюється впровадження в оборонні закупівлі поняття локалізації - при закупівлі імпортних товарів перевага буде віддаватися тим постачальникам, які частково розмістять виробництво в Україні, а також виробникам, які забезпечують більш вигідні умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції; можливість укладання інвестиційних угод на розвиток виробництва.https://defence-ua.com/news/derzhavnogo_oboronnogo_zamovlennja_vzhe_nemaje_ozbrojennja_dlja_zsu_zakupatimut_za_standartami_nato-2491.html
Вот Бразилия об этом пишет: ( https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/coronavac-to-be-four-times-more-costly-than-flu-vaccine/ )
Откат Зеленскому составит 7 с копейками долларов, то есть 40% от стоимости.
Так что с оплаченных 1 млрд гривен 400000000 - это откат лично Зеленскому...
Он в Кабмине тогда работал...
Но я про другое.
Купил он себе корейского внедорожника -- с нуля, за долляровый кредит.
... и потом, очень удивлялся, шо тот постоянно ломается... -- ругал наш Забугорный Автопром благим матом...
Я ему грю: Сань, ну, на ваших дорогах, токо русские танки не ломаются-- Харьковского Тракторного Завода!
...мой Крайслер Вояджер, это подтвердил через лет 5 -- прямо во Львове -- отсыпалась с брюха, даже хвалёная американская сборка...*)
Вот и получаеться, что нанять их практически невозможно. Они предпочитают искать работу на свободном рынке, где получают рыночную зарплату, а не связываться с государством и вкалывать за пятьсот баксов до вычета налогов.
сам не летун , но товарищ на местном аэродроме трется не один год , от него и знаю