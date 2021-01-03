Найвищу захворюваність на CОVID-19 в Україні зареєстровано в Миколаївській області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Оновлено перелік регіонів із найгіршою епідситуацією. Туди потрапили Миколаївська, Запорізька, Київська, Черкаська області та столиця.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення за 14 днів зафіксовано в Миколаївській області - 495,5, Запорізькій - 464,3, Київській - 422,8, Черкаській - 420,8, Києві - 423,9.
Крім того, в Полтавській області цей показник становить 387,5.
Водночас найнижчий показник захворюваності - в Кіровоградській області (84,1).
Середній показник по Україні становить 287,9.
Нагадаємо, в Україні за час пандемії COVID-19 захворіло 1 074 093 особи, з них одужали 728 865 осіб, летальних випадків зареєстровано 18 854. За минулу добу зареєстровано 4 576 нових випадків.
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1. Вакцина не работает.
2. Привился = заболел\умер
3. Если всё таки решил привиться = значит идиот, даун, умственно отсталый.
Еще обратите внимание на его тезис про "побочные эффекты, которые проявляются не мгновенно". Тоже классический прием воздействия на тех, кого будут прививать планово. Сделано это для нагнетания напряжения и нервозности у уже привитых и естественно срыве вакцинации и увеличение людских жертв. Классическая психологическая операция.
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_vaccine_20090806/ru/ Процесс и сроки производства вакцины против пандемического гриппа Пандемический грипп (H1N1) - 2009 Краткое сообщение № 7 6 АВГУСТА 2009 Г. | ЖЕНЕВА - После выявления и изоляции нового штамма вируса гриппа с пандемическим потенциалом требуется примерно 5-6 месяцев для получения первых партий одобренной вакцины. Такие сроки необходимы в связи с тем, что процесс производства новой вакцины включает множество последовательных этапов, каждый из которых требует определенного времени. Ниже приводится краткое описание процесса разработки вакцины - от самого начала (получение образца вируса) до конца (наличие вакцины для использования).
Ковидом переболел сам,практически весь район тоже в переболевших.Когда осенью почувствовал что что-то не так(пропало обоняние,вкус)вызвал скорую,скорая приехала,два медработника,измерили температуру,благо была не высокой и сказали,передаю дословно-ну что вам сказать,по ходу у вас ковид,если хотите
-платный тест,не хотите-идите в аптеку покупайте амизон,пейте много травяных чаев(правда какую именно траву не сказали,но подозреваю что имелся ввиду канабис) и если будет хуже то вызывайте неотложку а так соблюдайте самоизоляции.....и уехали.
Я правда и сам с медициной в прошлом немного был связан,поэтому пересилил ковид своими силами,успешно,чего и всем делаю.
Ну а когда уже оклыгал позвонил семейному доктору и спросил,может надо какую тестировку?
Врач ответил,что раз все прошло значит ничего не надо,у него и так сейчас завал с ковидными.
Так что неудивительно что мой город в зелёной жопе.
План по хворих певно виконали.