Найвищу захворюваність на CОVID-19 в Україні зареєстровано в Миколаївській області, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Оновлено перелік регіонів із найгіршою епідситуацією. Туди потрапили Миколаївська, Запорізька, Київська, Черкаська області та столиця.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення за 14 днів зафіксовано в Миколаївській області - 495,5, Запорізькій - 464,3, Київській - 422,8, Черкаській - 420,8, Києві - 423,9.

Крім того, в Полтавській області цей показник становить 387,5.

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Водночас найнижчий показник захворюваності - в Кіровоградській області (84,1).

Середній показник по Україні становить 287,9.

Нагадаємо, в Україні за час пандемії COVID-19 захворіло 1 074 093 особи, з них одужали 728 865 осіб, летальних випадків зареєстровано 18 854. За минулу добу зареєстровано 4 576 нових випадків.