"Менше Соловйова - здоровіший сон!" - свердловська газета опублікувала замість телепрограми "Росія 1" свій "рецепт" спокійного відпочинку. ФОТО

Замість телепрограми "Росія 1" свердловська газета опублікувала напис: "Постачальник не надав програму телеканалу "Росія 1". Що ж, може, це на краще. Менше Соловйова - здоровіший сон!"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, рецепт "здорового сну" з'явився в газеті "Березовський робочий" у номері від 29 грудня 2020 року.

Головний редактор газети Сергій Стуков розповів місцевим ЗМІ, що це не помилка, а свідома відповідь на затримку даних про розклад роботи каналу.

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