Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП. ФОТОрепортаж

В Одеській області водій збив насмерть велосипедиста і, щоб приховати злочин, поклав тіло в багажник і намагався втекти з місця події.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, ДТП сталася в селищі Велика Михайлівка ввечері 2 січня.

За попередньою інформацією, 30-річний водій автомобіля Mercedes наїхав на 33-річного велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Унаслідок ДТП потерпілий загинув на місці події. Водій автомобіля, щоб приховати злочин, поклав загиблого в багажник і намагався з місця події втекти. Однак через півтора кілометри не впоралися з керуванням і наїхав на перешкоду.

Водія затримали і доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.







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