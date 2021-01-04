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Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП. ФОТОрепортаж

В Одеській області водій збив насмерть велосипедиста і, щоб приховати злочин, поклав тіло в багажник і намагався втекти з місця події.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, ДТП сталася в селищі Велика Михайлівка ввечері 2 січня.

За попередньою інформацією, 30-річний водій автомобіля Mercedes наїхав на 33-річного велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Унаслідок ДТП потерпілий загинув на місці події. Водій автомобіля, щоб приховати злочин, поклав загиблого в багажник і намагався з місця події втекти. Однак через півтора кілометри не впоралися з керуванням і наїхав на перешкоду.

Водія затримали і доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП 01
Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП 02
Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП 03

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Автор: 

ДТП (4480) смерть (6776) велосипедисти (122)


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Топ коментарі
+61
не того ты велосипедиста сбил, ой не того
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04.01.2021 09:46
+26
Не пытался скрыться, а таки скрылся с места убийства. И попал в другое происшествие.
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04.01.2021 09:48
+14
За пьянку за рулем (даже без ДТП) надо реальные сроки давать с конфискацией транспортного средства. Скоро от таких уродов будет людей больше гибнуть, чем от войны и эпидемий вместе взятых.
Но велосипедистов этих я сам боюсь объезжать. Даже днем...
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04.01.2021 10:05
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Никакой статистики по "опасному поведению велосипедистов" не существует, но 2 "статиста" (нульовки - новоприбывшие на форум) уже срочно выдали "статистику" - 50 и даже 80%
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04.01.2021 15:07 Відповісти
От судьбы не убежишь, ой не уедешь.
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04.01.2021 10:06 Відповісти
ну ага. поразмышляв про всяких "великих" - понимание приходит шо было все там "расписано".
да и за простых тоже - 100500 историй есть про это. и это реально кринжово то.
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04.01.2021 10:20 Відповісти
Ох знаю я ціх укр. лісапедистів.... Лісапед немає жодного освітлювання а ні спереді ані с заду , сам немає звичайно жодних світловідбиваючих моментів на одягу чи жилета, і не завжди тверезві ..В темряві іх тупо не видно , ще олені до того ж на зустрч китайскими галогенами сліплять.Я звичайно не виправдовиваю цього іздюка але люди добрі (!) як рушаетє тим ровером то ж трохе дбайте про себе , про свое життя !
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04.01.2021 10:23 Відповісти
А зачем дбать то? "онижеправы".... так и скажут Аллаху, или что там у них.
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04.01.2021 11:32 Відповісти
Наша біда в тому, що більшість вважає, що вимоги закону повинні виконувать лише оточуючі, а їх самих це не стосується...
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04.01.2021 13:50 Відповісти
Пан правий але я не розумiю як можно ігнорувати свій власний захист ??Чому вони не цінують своє життя ?Чи вони думають що вони Макклауди і у них дофіга життів ?
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04.01.2021 14:21 Відповісти
Та ж сама психологія - "Всі біди стаються з ким-небудь, тільки не зі мною... Я, на відміну від інших, розумніший, обережніший і в мене "все під контролем"...
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04.01.2021 14:38 Відповісти
Зауважте, що ця "психологія" з під німецького прапорця Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 3666. Відомо, що на Московії Цензор.нет заборонено, тому лізуть на сайт з vpn та проксі під різними прапорцями Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 6340 Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 9068 Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 5365 Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 9183 тощо. У тому числі, під українськими Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 4233
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04.01.2021 15:23 Відповісти
Ну, і до чого тут це? Людина поставила питання "громаді". Я висловився, пояснив. Людина зі мною погодилася... До чого тут Ваше зауваження?. Мені "до задниці, з-під чийого прапорця пише людина - аби не ідіотство...
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04.01.2021 16:06 Відповісти
по комментам сразу видно жлоба-зебила-зажопца, который достиг "успеха" и купил иномарку с мотором, как пропуск в мир Ылиты, где есть педаль газа, а наличие мозга и просто здравого смысла не обязательно..
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04.01.2021 10:38 Відповісти
Так и есть, стрёмно уже на велике ездить.
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04.01.2021 10:41 Відповісти
На велике всегда было стрёмно ездить.
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04.01.2021 13:53 Відповісти
по селу нормально.
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04.01.2021 19:08 Відповісти
Когда объявят перемирие на дорожной войне 😡
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04.01.2021 10:53 Відповісти
Це війна якої немає кінця...Але одна істотна деталь - на будь-якій війні кількість жертв можна мінімізувати включивши мозок
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04.01.2021 14:25 Відповісти
Не оправдываю убийцу, но и самоубийцы на великах обязаны соблюдать ПДД, т.к. они на проезжей части являются участниками движения.
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04.01.2021 10:56 Відповісти
На пожизненно привязать к велосипеду и пусть с ним и спит.
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04.01.2021 11:00 Відповісти
Положил в багажник, если бы в салон то еще можно было поверить что спешил в больницу.
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04.01.2021 11:13 Відповісти
ну во-первых - х.з. как он туда упаковал эти предметы, а во-вторых - Правила обязывают - Тормозить никуда не сворачивая.
может чел так и сделал, но то шо потом сделал - да, скажет шо вез в больницу, но не сзади, а спереди и не велосипедиста - а тупого м*дака, который ехал так шо его за 5 м. тока перед капотом увидишь
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04.01.2021 11:35 Відповісти
Гарна штука лісапет, жопа едет, ноги - нет.
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04.01.2021 11:16 Відповісти
Там надо проверить всю траекторию движения пьяного нарокоши -
может найдутся и сбитые пешеходы.
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04.01.2021 11:17 Відповісти
1)дорога не освітлена
2) велосипед без світлотехніки чи накрайняк світловідбивачів.
3) не дотримання безпечної швидкості водієм
4) не дотримання правил руху велосипедистом.
Ну прийняли ж ***** закон що кожен ідіот на дорозі у темну пору повинен носити світловідбивачі......Людям пох на своє життя ментам тим більше.
Даю гарантію винуватця виправдають, бо він не втікав з місця злочину, а віз потерпілого у лікарню...
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04.01.2021 11:52 Відповісти
и правиьно. возможно кое-какие крутильщики пендалей задумаются..... хм...
"онижеправы".
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04.01.2021 12:14 Відповісти
сам велосипедист, так ви праві тільки такі смерті навчать пянтосів на "Українах" боятись за своє життя
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04.01.2021 12:50 Відповісти
писали шо в село зайшли німці - попросили не виливати помиї на дорогу та підрівняти паркани....
на наст. день, ну, наступного дня Вася(напр.) - порушив прохання. = Васю закопали. а потім це село було навіть за комммі - з рівними парканами та ніякі васі не виливали помиї на дорогу
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04.01.2021 12:53 Відповісти
И столбы задумаются. Стоят твари и проехать мешают пьяным водителям.
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04.01.2021 12:53 Відповісти
сперва - доказать надо бы.
и блин, вы там будто бы не знаешь что если адекватный, то велосипердист может.... мог бы и получить штраф а также иск
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04.01.2021 12:55 Відповісти
И столб мог бы получить иск? Зачем он на дорогу выбежал?
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04.01.2021 13:00 Відповісти
у тя прокси сбился, у мну показывает что Рашка...
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04.01.2021 13:17 Відповісти
Що обосрался защитник пьяных водятлов?
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04.01.2021 13:19 Відповісти
к чему защитник то?
просто ты непонятно почему(зачем) защищаешь тех кто на трассе может напр. фуру с бензином перевернуть, бо водила пожалеет дурака на веласе.
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04.01.2021 13:34 Відповісти
И столбы твари на веласах по дорогам крутятся.
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04.01.2021 13:39 Відповісти
о чем ты шепчешь то?
ты за Европу?
ну так потерпун бы иметь должен жилет и катафоты.
Ты смешон, браток
Ты бл...ин, проедься по трассе где те эти твари в темной одежде пьянье перед капотом - ХОБА.
И ты такой
че ты тут троллишь то?
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04.01.2021 13:57 Відповісти
И столб должен иметь жилет и катафоты. И не выбегать на дорогу.
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04.01.2021 14:08 Відповісти
Велосипердист,крутильщик педалей,крутун педалей-это понятно,а как бы ты назвал того,кто садится пьяным на место водителя транспортного средства и начинает движение?
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04.01.2021 13:42 Відповісти
"а вы докажите"
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04.01.2021 14:08 Відповісти
Есть в Ваших словах смысл насчёт велосипедистов, но давайте признаем, что часто автомобилисты, бухие или наглые, считают, что они ВСЕГДА правы на дороге. Всё упирается в украинский менталитет. Быдловство на дороге всех участников движения. Я не прав?
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04.01.2021 15:15 Відповісти
Ага, вёз в багажнике в больницу, и ты думаешь, что найдётся такой идиот, который в это поверит???
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04.01.2021 18:06 Відповісти
Сын экс мента
https://novosti-n.org/news/Muzhchyna-pitavshyjsya-skritsya-s-DTP-s-trupom-velosypedysta-v-bagazhnyke-okazalsya-sinom-ekspolyczejskogo-207818
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04.01.2021 12:05 Відповісти
По словам родственников погибшего, в момент, когда водитель прятал тело велосипедиста в багажник, его видела местная женщина. Она закричала, тогда водитель быстро сел в авто и уехал. Однако уже через километр попал новое ДТП - врезался в столб моста.

"После этого он выбросил тело на обочину, а сам начал биться головой - будто бы они оба ехали в автомобиле и вместе попали в аварию", - рассказала родственница погибшего Валентина.
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04.01.2021 12:55 Відповісти
Велосипедистов необходимо обязать оборудовать велосипед и одежду светоотражетелями.
Но мы же НИЩИЕ! Древний дешевый велосипед не оборудованный НИЧЕМ для ночной езды. Даже рама темного цвета.
Не оправдываю сцыкуна водителя, но увидеть вовремя препятствие сложно. Если он, конечно, пытался.
У него не было денег ни на фару, ни на задние огни, ни на светоотражатели.
Жаль человека. Ездил по лезвию бритвы и доездился.
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04.01.2021 14:36 Відповісти
И еще добавлю.
ЭТО ДОРОГИ? Попробуйте на этой ПРАКТИЧЕСКИ ГРУНТОВКЕ ездить на велосипеде!
Велосипедист ФИЗИЧЕСКИ не мог ехать по этой убоищной обочине. Он скорее всего ехал по дороге "объезжая воронки от снарядов Второй Мировой". И их траэктории пересеклись.
Классика - Дураки и Дороги. Хотя мы и в Украине!
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04.01.2021 15:25 Відповісти
Столб тоже стоял без денег на фару и катафоты - и вот достоялся.
Стоял на лезвии бритвы.
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04.01.2021 15:26 Відповісти
бардак в государстве... вот так и мрем...
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04.01.2021 12:34 Відповісти
нет тела - нет дела

а велосипедистов и пешеходов давно пора дрючить за отсутствие светоотражателей при движении по дорогам общего пользования, их же нихрена не видно
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04.01.2021 12:55 Відповісти
Ну почему же. Когда через капот кувыркаются, очень хорошо и видно и слышно.
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04.01.2021 13:16 Відповісти
и столбы пора дрючить? за то что выбегают на дорогу?
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04.01.2021 13:20 Відповісти
а лучше , как тут пишут -как в Китае- одного двух расстрелять в прямом эфире , и порядок! все будут с отражателями. 🚲
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04.01.2021 14:41 Відповісти
Велосипердист,крутильщик педалей,крутун педалей-это понятно,а как бы ты назвал того,кто садится пьяным на место водителя транспортного средства и начинает движение?
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04.01.2021 13:44 Відповісти
Сядет.
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04.01.2021 13:54 Відповісти
Спасибо столбу на мосту, что остановил пьяного обколотого утырка за рулём.
Столб не посмотрел, что он на "Мерседесе", и не взял "на лапу".
Столбу респект за скромность и активную гражданскую позицию !
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04.01.2021 13:52 Відповісти
Эти столбы совсем распоясались - выбегают на дорогу и мешают движению. Сколько аварий из-за них.
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04.01.2021 14:10 Відповісти
Це ж новий флешмоб!
"Візьми велосипедиста з собою!"
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04.01.2021 14:08 Відповісти
В соседнем селе, дядю Васю шо на запорожце ездит , за такое уже бы разорвали. А тут, только штраф, тутже ш милиициионееерВодій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 3038
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04.01.2021 14:53 Відповісти
не повезло чуваку...надо было на месте прикопать
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04.01.2021 15:28 Відповісти
так он пьяный был?
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04.01.2021 19:09 Відповісти
Цим йо....м нічним велосипедистам потрібно ноги повідбивати, ще й суки п'яні в доску їздять!!!
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04.01.2021 19:43 Відповісти
в багажнике ни только тело было но и автомат
Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП - Цензор.НЕТ 3009
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04.01.2021 21:32 Відповісти
в протоколе будет написано - ммг
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04.01.2021 22:10 Відповісти
Велосипедист мав їхати назустріч руху і в темний час доби повинен був ідентифікувати свій рух світловідбивними застосунками або якоюсь мигалкою. Тобто він порушив правила дорожнього руху і поплатився за безпечність.
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04.01.2021 22:16 Відповісти
Якщо людина пілотує Мерседес із автоматом у багажнику, і вона і п'яна, і під наркотою,
ніяка нещасна мигавка нічого не змінить.
Він стовпа не побачив - якісь питання після цього ще є ?
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04.01.2021 23:23 Відповісти
Ви не враховуєте що в випадку руху назустріч велосипедист помітивши загрозу зїхав би в кювет, забився і пошкрябався ... але б лишився живим! Для цього і пишуться правила.
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04.01.2021 23:33 Відповісти
Як можливо на тій дорозі відрізнити бухого водія від того, що тверезий об'їзжає ями ? Навряд-чи велосипедист встиг-би оцінити загрозу і тим більше впасти в кювет. Тим більше світло фар прямо в очі.
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05.01.2021 03:33 Відповісти
Зустрічні фари в будь якому випадку в очі, але коли "щось лупашить в зад" шансів взагалі нуль. І навіть якщо велосипедист встигне почути наближення машини то оглянутися, оцінити загрозу і вчасно зреагувати "мордою в кювет" не встигне....
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05.01.2021 03:44 Відповісти
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