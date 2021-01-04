Водій Mercedes насмерть збив велосипедиста, поклав його тіло в багажник і намагався втекти з місця ДТП. ФОТОрепортаж
В Одеській області водій збив насмерть велосипедиста і, щоб приховати злочин, поклав тіло в багажник і намагався втекти з місця події.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, ДТП сталася в селищі Велика Михайлівка ввечері 2 січня.
За попередньою інформацією, 30-річний водій автомобіля Mercedes наїхав на 33-річного велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Унаслідок ДТП потерпілий загинув на місці події. Водій автомобіля, щоб приховати злочин, поклав загиблого в багажник і намагався з місця події втекти. Однак через півтора кілометри не впоралися з керуванням і наїхав на перешкоду.
Водія затримали і доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.
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да и за простых тоже - 100500 историй есть про это. и это реально кринжово то.
может чел так и сделал, но то шо потом сделал - да, скажет шо вез в больницу, но не сзади, а спереди и не велосипедиста - а тупого м*дака, который ехал так шо его за 5 м. тока перед капотом увидишь
может найдутся и сбитые пешеходы.
2) велосипед без світлотехніки чи накрайняк світловідбивачів.
3) не дотримання безпечної швидкості водієм
4) не дотримання правил руху велосипедистом.
Ну прийняли ж ***** закон що кожен ідіот на дорозі у темну пору повинен носити світловідбивачі......Людям пох на своє життя ментам тим більше.
Даю гарантію винуватця виправдають, бо він не втікав з місця злочину, а віз потерпілого у лікарню...
"онижеправы".
на наст. день, ну, наступного дня Вася(напр.) - порушив прохання. = Васю закопали. а потім це село було навіть за комммі - з рівними парканами та ніякі васі не виливали помиї на дорогу
и блин, вы там будто бы не знаешь что если адекватный, то велосипердист может.... мог бы и получить штраф а также иск
просто ты непонятно почему(зачем) защищаешь тех кто на трассе может напр. фуру с бензином перевернуть, бо водила пожалеет дурака на веласе.
ты за Европу?
ну так потерпун бы иметь должен жилет и катафоты.
Ты смешон, браток
Ты бл...ин, проедься по трассе где те эти твари в темной одежде пьянье перед капотом - ХОБА.
И ты такой
че ты тут троллишь то?
https://novosti-n.org/news/Muzhchyna-pitavshyjsya-skritsya-s-DTP-s-trupom-velosypedysta-v-bagazhnyke-okazalsya-sinom-ekspolyczejskogo-207818
"После этого он выбросил тело на обочину, а сам начал биться головой - будто бы они оба ехали в автомобиле и вместе попали в аварию", - рассказала родственница погибшего Валентина.
Но мы же НИЩИЕ! Древний дешевый велосипед не оборудованный НИЧЕМ для ночной езды. Даже рама темного цвета.
Не оправдываю сцыкуна водителя, но увидеть вовремя препятствие сложно. Если он, конечно, пытался.
У него не было денег ни на фару, ни на задние огни, ни на светоотражатели.
Жаль человека. Ездил по лезвию бритвы и доездился.
ЭТО ДОРОГИ? Попробуйте на этой ПРАКТИЧЕСКИ ГРУНТОВКЕ ездить на велосипеде!
Велосипедист ФИЗИЧЕСКИ не мог ехать по этой убоищной обочине. Он скорее всего ехал по дороге "объезжая воронки от снарядов Второй Мировой". И их траэктории пересеклись.
Классика - Дураки и Дороги. Хотя мы и в Украине!
Стоял на лезвии бритвы.
а велосипедистов и пешеходов давно пора дрючить за отсутствие светоотражателей при движении по дорогам общего пользования, их же нихрена не видно
Столб не посмотрел, что он на "Мерседесе", и не взял "на лапу".
Столбу респект за скромность и активную гражданскую позицию !
"Візьми велосипедиста з собою!"
ніяка нещасна мигавка нічого не змінить.
Він стовпа не побачив - якісь питання після цього ще є ?