Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська. ФОТОрепортаж

Сума надходжень від платних камер у слідчих ізоляторах вже перевищила 2 мільйони гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр юстиції Денис Малюська.

"Під Новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень. Гарного нового року і святкуйте обережно та не потрапляйте до нас у гості", - пише Малюська і публікує фотографії ще однієї відремонтованої камери.









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