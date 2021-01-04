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Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська. ФОТОрепортаж

Сума надходжень від платних камер у слідчих ізоляторах вже перевищила 2 мільйони гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр юстиції Денис Малюська.

"Під Новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 мільйони гривень. Гарного нового року і святкуйте обережно та не потрапляйте до нас у гості", - пише Малюська і публікує фотографії ще однієї відремонтованої камери.

Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська 01

Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська 02
Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська 03
Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська 04
Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська 05

Також читайте: У 2021 році буде приватизовано не менше чотирьох в'язниць, - Малюська

Автор: 

гроші (973) СІЗО (727) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+12
Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська - Цензор.НЕТ 5152
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04.01.2021 11:33
+10
Так сажайте олигархов , в чем загвоздка ? Вон беня и мертвечук бегают как не пуганые олени .
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04.01.2021 11:20
+8
и как результаты?или опять прокурорша не така?
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04.01.2021 11:26
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Оно реально кумэдное. Может вообще частные тюрьмы организовать.
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04.01.2021 11:19 Відповісти
Гляньте на його аватарку.
Зебільні постіки та ріелторська діяльність, те, чим йому дозволено займатись. Юстиція, ВАЗеленським, віддана на поталу портнову.
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04.01.2021 11:25 Відповісти
Це рівень заступника завгоспа пенітенціарної служби, а не міністра юстиції, і то не перший зашквар про тюрми та СІЗО. Куди йому до юриспруденції, до юридичних експертиз законодавчих актів, розробки стратегії вдосконалення фунціонування юстиції, судової системи, нотаріату, державних реєстрів, антирейдерства. Виглядає, що ця людина це повна некомпетентність як і вся президентська рать-зелена команда. Було би смішно, коли б не так сумно, бо це моя країна, а керують нею клоуни і пройдисвіти, але це вже не зовсім вина кацапії-це вина наших співвітчизників-українців, які обрали собі таку владу, а тепер знову нарікають на владу.
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04.01.2021 19:25 Відповісти
в южной Америке так и есть .Эскобара законопатили в его собственную тюрьму!
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04.01.2021 11:35 Відповісти
Так его ж пристрелили еще вначале 90-х...
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04.01.2021 11:56 Відповісти
там в тех краях давно были приватные тюрьмы для уважаемых господ...удобно как и у нас теперь(г.Мена)
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04.01.2021 12:01 Відповісти
так он вроде на сделку пошел ? и для себя сам ее построил
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04.01.2021 14:22 Відповісти
она на период посадки ему принадлежала уже...там его и узбагоили...ну это так..отдалились мы.. нашим мафиози кроме министерских портфелей ничего не грозит..
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04.01.2021 14:41 Відповісти
сделка вещь такая...если с ментами договорился. то могли и амиго ж свои или там гринго к примеру ...его...дедо мутное...
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04.01.2021 15:36 Відповісти
думаю без гринго там точно не обошлось, бо открыто во власть полез ,хотя может амигосы и отговаривали шо вряд ли
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04.01.2021 16:33 Відповісти
У них в планах в этом году отправить под приватизацию 4 тюрьмы, так, что, все в переди
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04.01.2021 11:49 Відповісти
Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська - Цензор.НЕТ 3048
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04.01.2021 11:57 Відповісти
Дебилушка, проплачивай заранее место у окошка, чтобы не оказаться возле параши=)
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04.01.2021 11:20 Відповісти
Так сажайте олигархов , в чем загвоздка ? Вон беня и мертвечук бегают как не пуганые олени .
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04.01.2021 11:20 Відповісти
потрошенко, пинчук, ахметов, косюк..................
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04.01.2021 11:22 Відповісти
и как результаты?или опять прокурорша не така?
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04.01.2021 11:26 Відповісти
зеленое не такое....бздливое и мерзкое.
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04.01.2021 11:39 Відповісти
Про Пороха факти приведете, чи брехні бені, мертвечука, пінчука, ахметова, .......... вам достатньо?
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04.01.2021 11:27 Відповісти
Ватан, приведи факти, а не гунди.
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04.01.2021 12:26 Відповісти
Не надо уводить внимание от преступников.

Коломойский вошел в десятку коррупционеров мира.

Список финалистов завершил украинский бизнесмен Игорь Коломойский . Его обвиняют в том, что он получил заем от своего тогдашнего банка «Приватбанка» на более 5млрд. долларов и похитил его.«Деньги исчезли в группе оффшоров. Убытки составили 40 процентов всех частных депозитов в стране! Но Коломойский не был арестован, и сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение спасло государство », - пояснили в OOCRP.
Голос Америки
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04.01.2021 11:28 Відповісти
Они все дерьмо только в разной степени.
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04.01.2021 11:38 Відповісти
"Они все одинаковые..." - самооправдание для зебилов, разочаровавшихся в своем дерьме.
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04.01.2021 11:41 Відповісти
ну ты явно в сортах фекайлий специалистка.....
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04.01.2021 11:43 Відповісти
Не я завела о нем речь!
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04.01.2021 11:46 Відповісти
Так они давно выкупили, но их не садят, теперь они в аренду сдают, чего они будут простаивать, плати за свет, отопление и.............
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04.01.2021 11:32 Відповісти
Снова тебе кондитер в штаеы еасрал, илм женке 🍭 дал?
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04.01.2021 11:34 Відповісти
Шо ,зесрань,дожился,что Пороха на инаугурацию президента США пригласили,а твой охрененный "выбор" туда просится?)звиздец вам ,кретины...
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04.01.2021 11:42 Відповісти
щебень, узбагойся...что мародёр что карлик клоун...оба ничтожества.
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04.01.2021 11:44 Відповісти
Давно у тебя карлик клоун ничтожество?ты,зесрань,голосовавший за смерть Украины-так что забейся об стену.)
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04.01.2021 11:46 Відповісти
тетя тебе к доктору на уколы, оглядывайся. санитары в пути.
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04.01.2021 12:02 Відповісти
И прошу обратить внимание, это ещё нет, пока нет, массовой посадки различного оттенка слуг , в ЗЕлёных ливреях, обворовавших и обворовывающих своих хозяев.
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04.01.2021 11:21 Відповісти
Для них уже построена тюряга:

Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська - Цензор.НЕТ 8023
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04.01.2021 11:35 Відповісти
І це міністр юстиції?! Він, що не чув про Конституцію, права людини. Це жах!
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04.01.2021 11:21 Відповісти
Для членов опг "офис преЗедента" сойдет.
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04.01.2021 11:21 Відповісти
Слабоду не купиш в неволі.
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04.01.2021 11:23 Відповісти
ну хоть кто то в бюджет денюшку несет
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04.01.2021 11:24 Відповісти
Лучше, чем в хосписе!
Это может стимулировать повышение преступности.
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04.01.2021 11:25 Відповісти
Особливо напередодні зими.
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04.01.2021 11:27 Відповісти
И не только, теперь еще надо наскрести на такую камеру.
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04.01.2021 11:35 Відповісти
Я так понял, что на фото бесплатные камеры, отремонтированные за счёт платных.
Возможно я что-то правильно не понял.
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04.01.2021 11:48 Відповісти
Смотрю на третью фотку, там где дальняк по красоте сделали - это ж возле такой параши и 🐓 должен соответственный обитать... Сладкая маня в чулочках и с макияжиком, а не тухлодырый чухан в грязной робе, ёпта.
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04.01.2021 11:26 Відповісти
К такой мане ты хрен, как фраер, подкатишь! Там мани были, для кого надо мани! Ухоженные, в чистой робе и хорошей обуви. И под шконкой и на параше не спали.
P.S. что я несу?!
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04.01.2021 12:18 Відповісти
Чомусь одразу згадав "Беспредел" 😁😁😁

"Милости прошу к нашему шалашу!" (c) Мойдодыр
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04.01.2021 12:41 Відповісти
Я пошутить не дурак, но тяжеловатый фильм
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04.01.2021 12:50 Відповісти
Суворий фільм, так. Але мемів теж народив цілу низку. Особливо меметичний Пістон із своїм "А-тя-тя-тя-тя..."
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04.01.2021 12:54 Відповісти
P.S.: https://youtu.be/-xrSxWVCt_0 а ось тут тупо прореготався - трон! Трон, Карле!
Ще треба було корону з хлібного м'якіша на голову нахлобучити )))))))))))
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04.01.2021 12:58 Відповісти


Режиссер хоть понимал, что он снимает? Если понимал, то троллинг качественный!
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04.01.2021 13:12 Відповісти
Тут 100% гротеск ("феня" у них теж залікова)
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04.01.2021 13:17 Відповісти
Это дно - этих правителей выбрал быдлоэлекторат Украины.
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04.01.2021 11:27 Відповісти
По статистике за 2020 год каждый украинец стал на 20% беднее.
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04.01.2021 11:28 Відповісти
Не пойму, у душа смеситель или нет?
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04.01.2021 11:28 Відповісти
Який змішувач
Він непотрібний - бо тама немає гарячої води
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04.01.2021 11:55 Відповісти
Точно. Была бы горячая, поставили бы ванную.
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04.01.2021 22:50 Відповісти
не знаю, лише мені це повним дибілізмом здається ? тобто злочинець накрав грошів, а далі заплатив щоб в кращих умовах сидіти ?
а чого тоді не зробити відкуплення від злочину ? вбив людину одна такса, згвалтував друга... обікрав державу на мілйони вкрав гроші в вчителів лікарів тим самим вбив тисячі людей... заплавтив в казну... і далі крадеш...
ЦЕ ******* вибачте на слові.
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04.01.2021 11:30 Відповісти
Так уже сделали-залог.
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04.01.2021 12:09 Відповісти
Якщо ще трошки бухлішком,харчами приторговувати і курвів приводити,-в ті тюрми черга з волі буде !
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04.01.2021 11:32 Відповісти
таке було й раніше...гроші все вирішували...
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04.01.2021 11:33 Відповісти
Не поверишь...
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04.01.2021 11:34 Відповісти
Проститутки можуть приходити на свіданку це там не проблема, аби гроші були.
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04.01.2021 11:34 Відповісти
Не у всих,не для всих,і Малюська прибутками не похвалиться.
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04.01.2021 11:39 Відповісти
пора думаю и про палаты в дурках подумать ..про платные, с телевизором.
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04.01.2021 11:32 Відповісти
Матрасы надо поменять на ортопедические.
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04.01.2021 11:32 Відповісти
Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська - Цензор.НЕТ 5845
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04.01.2021 11:33 Відповісти
все животные равны перед Законом, страны где проживают , но есть ровнее
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04.01.2021 14:24 Відповісти
Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська - Цензор.НЕТ 5152
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04.01.2021 11:33 Відповісти
А якби туди ще почали слонів водить, то доходи-б, виросли в десятки разів!!!...
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04.01.2021 11:40 Відповісти
вони вихваляються тим, що вичавлюють з засуджених бабло
це вже дно, чи ще ні?
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04.01.2021 11:40 Відповісти
Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська - Цензор.НЕТ 2140
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04.01.2021 11:46 Відповісти
у цій сцені найприкольніше для мене те, що так званий "авторитет" звернувся при всіх за допомогою до ментів, а коли ті прийшли, то показав на Доцента
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04.01.2021 11:51 Відповісти
Певно *Доцент *доказав хто *старшой на хаті *
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04.01.2021 11:55 Відповісти
После смены власти доходы увеличатся во много раз.
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04.01.2021 11:49 Відповісти
Тому і потрібні революції, щоб вирівнювать ситуації через гілку!?
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04.01.2021 11:53 Відповісти
Эх , теперь заживем !!! А если еще посчитать бабло с игровых автоматов , то можно сказать жизнь удалась !!! А вы говорите о каких то там инвестициях и производстве - смешные люди .
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04.01.2021 11:56 Відповісти
А оправданным заключённым в сизо, сколько платят за сутки проведенным в аду (общей камере)? До суда каждый обвиняемый должен находится в платных камерах, за счёт прокуратуры и следователей!
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04.01.2021 11:59 Відповісти
Ага, зараз... Грошей ніт - буде "Сектор Повышенного Петушения" (тобто спільні камери).
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04.01.2021 12:48 Відповісти
а в этой стране это никого не бебает ) все невиновно осужденных знают только тех кого по телеку показали или распиарили на цензоре, а сколько тех о ком никто не знает и у этих людей нет денег заявить о себе в медиа (да-да там без денег или связей никто про тебя сюжет не снимет), или подать в ЕСПЧ, не говоря о том, что бы получить компенсации за то шо сидели в старых хатах ,о которых все забудут , после очередного выкладывания фоток и бодрого рапортования нариду от власти в лице доблесной сиськимасиськи
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04.01.2021 14:28 Відповісти
Скоро в тюрьме будет жить комфортнее и дешевле чем на свободе.
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04.01.2021 12:06 Відповісти
Смешно и грустно, но всё к этому идёт... Особенно тарифы ЖКХ!
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04.01.2021 12:14 Відповісти
Так через пол года ещё повышение... Просто сказка. Они рождены чтоб сказку сделать былью.
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04.01.2021 12:19 Відповісти
Шо такое 2 лимона??? в миллиардных тратах системы появились неучтенные бабки для подкормки тюремщиков??? и их боссов...
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04.01.2021 12:08 Відповісти
WOW! так это тот ИТ кластер, который продвигает и информполитику на цензоре, и Эксперды по ковиду и отправляют смс о том, что "ваш сын попал в ДТП и с поломанніми ногами срочно нужні деньги" и на OLX продают несуществующие товары. Это Украина!
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04.01.2021 12:08 Відповісти
камера как самый дешевый и галимый хостел в мире это повод для гордости и способ заработка на своих гражданах?
днище и позорище!
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04.01.2021 12:16 Відповісти
Господин министр! Постройте одну камеру со сценой. В скором времени это пригодится.
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04.01.2021 12:36 Відповісти
Сума надходжень від платних камер у СІЗО перевищила 2 млн гривень, - Малюська - Цензор.НЕТ 5603
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04.01.2021 12:39 Відповісти
With the lights out, it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto
An albino
A mosquito
My libido
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04.01.2021 12:44 Відповісти
Любопытно, малюське хватит денег отсидеть с зелёными в платных камерах за все, что сделали и делают?
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04.01.2021 12:43 Відповісти
показали бы расценки, чтоб можно было определить сколько "зарабативает" очередной генерал или министр на тих услугах.
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04.01.2021 13:14 Відповісти
А если еще в эту камеру посадить по олигарху и коррупционеру .... доходы можна увеличить в 20 раз.
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04.01.2021 13:50 Відповісти
Гляди и дефицит Бюджета таким путём смогут покрыть.
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04.01.2021 14:50 Відповісти
Налоги теперь можно не платить! И в бюджете закрыть статью на содержание пенитенциарной системы...
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04.01.2021 13:54 Відповісти
В этих камерах, те кто выйдет после т.н. украинского расследования (так называемого, а на самом деле выяснения сколько денег в наличии у гражданина и сколько можно взять😬), сидеть не будут, а если будут то единицы т.н. авторитетов, те кто после 20 лет лагерей за разбои и убийства , называются уважаемыми людьми которые видели жизнь и учат вновь прибывших жизни.
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04.01.2021 14:37 Відповісти
А как же Конституция? Где все равны перед Законом. Получается кто больше украл тому лучше условия, чем не 39 год.
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04.01.2021 20:15 Відповісти
А ПАРАШУ ТАК И НЕ ОТГРАНИЧИЛИ ЧЕРТИ ТУПОРЫЛЫЕ !!!)))
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05.01.2021 10:12 Відповісти
 
 