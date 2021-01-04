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У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ. ФОТО

Сьогодні поблизу села Засулля Лубенського району Полтавської області приблизно 300 осіб перекрили трасу Харків-Київ, вимагаючи зменшення тарифу за транспортування природного газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли в пресслужбі управління Нацполіції в Полтавській області.

"На автомобільній дорозі Київ - Харків, поблизу с. Засулля, триває акція протесту, в якій беруть участь приблизно 300 осіб. Акцію почали о 10:15. Учасники заходу, серед яких жителі с. Засулля, а також сусідніх сіл Оржицького та Пирятинського районів, вимагають зменшення вартості розподілу природного газу", - йдеться в повідомленні.

У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ 01

У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна ціна газу для населення на січень зросла на 17,5%, максимальна - на 19,3%

Автор: 

газ (10486) протест (2402) тарифи (2055)


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Топ коментарі
+57
У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ - Цензор.НЕТ 658
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04.01.2021 13:33
+53
Це вам ще платіжки за світло не приходили.
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04.01.2021 13:22
+53
Ось вони У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ - Цензор.НЕТ 889
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04.01.2021 13:24
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Хіба вони одні обмануті, а точніше- кинуті. От зникло в українців бажання гуртувати і протестувати.Наші "лідери-тріпологи" сидять в студіях і на екранах телевізорів, але підняти людей на активний супротив кишка затонка. Потрібно лише по всій Україні провести різним місцевим Радам сесії і, як антиконституційне підвищення тарифів" призвати народ не плотити за газ, нововведене транспортування і електрику по завищеним цінам всім жителям України. Не народ має боятися владу, а навпаки. Супротив перенести в регіони, в ОТГ. Можна воювати з одиницями, але не з народом.
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04.01.2021 22:46 Відповісти
Лохів знову кинули, треба не телевізор дивитись, а мізки включати якщо вони є.
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05.01.2021 03:57 Відповісти
В новогоднем обращении на полчаса - было все чудесно
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04.01.2021 23:05 Відповісти
А что существенного получила Украина после 14года? Кроме права ездить заробитчанам.
1.
2..
.
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04.01.2021 23:13 Відповісти
Как что Украина получила ?
1. Доллар по 27, а теперь по 28.
2. Задранную до небес коммуналку, хотя МВФ про неё ничего не говорил.
3. "Субсидии" - старый метод перекачки госбюджета в карман таких как Ахметов.
Вместе с тем:
4. Понимание, что дело в позиции гражданина, а не лише в мові, якою він користується.
5. Нас перестали путать с русскими, мы перестали смотреть на них снизу вверх.
6. Томос - если есть Сила, которая поддерживает Украину безоговорочно - это Божья Сила.
7. Понимание необходимости находить и выдвигать своих лидеров, вместо подставных.
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05.01.2021 00:07 Відповісти
Право ездить незаробитчанам. Заробитчане и так ездили. А еще, траханый ты ватник, Украина остановила продвижение вражеских войск вглубь своей территории силами голых-босых добровольцев. Отвоевала 2/3 оккупированных территорий Донбасса. Добилась введения санкций против страны-агрессора. Восстановила армию практически с нуля. Восстановила ракетную программу. Вдула страну-агрессора с Томосом. Вытянула рухнувший всдедствие начала войны на 25% ВВП в рост в условиях войны.
Могу продолжать целый час, потому что есть о чем говорить. Или для тебя это все личные потери?
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05.01.2021 09:59 Відповісти
Потому что Крым не отстаивали! Остальное последствия этого шага, в кусты.
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05.01.2021 18:38 Відповісти
У Полтавській області приблизно 300 осіб перекрили трасу через високий тариф на газ - Цензор.НЕТ 5752
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04.01.2021 23:58 Відповісти
Молодцы! Жаль конечно водителей.
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05.01.2021 00:48 Відповісти
Так а что им делать? Просто они протестуют как могут. Но когда им укажут где конкретно прячутся те кто в этом виноват.... И такие могут появиться, но видно ещё не время.
Вспомним Героя Майдана Негоя, пару дней он читал стихи и был в центре ТВ репортажей, каких то нужных репортёров, и вдруг его не стало и в спину как потом обьявили. Значит его жертвой готовили! Но конечно не расследуют, и журналистов не допросили.... А если и вышли на своих, то засекретили. И в результате подняли на верхушку власти, тех кого в принципе нельзя было подпускать туда. И что? Большой деребан страны запущен! Сотни антикоррупционеров и активистов, планомерно разрушали все вертикали власти и контроля государством. Обзывая всех коррупционерами, и замещая места голодными бездырями, зато управляемыми и продающимися дёшево! Одень вышиванку, говори на ридний мови, скажи что был на майдане и заучи лозунги, и ты принят во властную элиту, и освобождён от ответственности, за любые злодеяния. А теперь мы пожинаем плоды их жизнедеятельности! Зато они, многие стали миллионерами.
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05.01.2021 03:52 Відповісти
Да это еще что! Нам еще плоды жизнедеятельности твоей и тебе подобных пожинать.
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05.01.2021 10:02 Відповісти
Зеленский Путину: "Только не ставьте украинцев на колени, я их сам поставлю"
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05.01.2021 09:42 Відповісти
Ты больной, дядя? Это терроризм. Это статья. И если ты имеешь в виду трубу из РФ в Европу, то мы как страна-транзитер имеем обязательства перед Европой. А тебе на уколы пора. У тебя с головой проблема.
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05.01.2021 10:17 Відповісти
ТЕРРОРИЗМ ЭТО В РОССИИ !!! А ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ !)
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05.01.2021 10:21 Відповісти
ПОНЯЛ !!!!!!!!!!!
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05.01.2021 10:22 Відповісти
Юрочка Ты шоли !?)
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05.01.2021 10:25 Відповісти
Слышь, террорист, ты еще и читаешь неважно? Или ник плохим почерком написан?
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05.01.2021 10:32 Відповісти
скажите: а Зе кто либо там видел? Ведь он ОБЕЩАЛ!!!
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05.01.2021 12:44 Відповісти
Выборци Зеленского?
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05.01.2021 18:34 Відповісти
Та ладно, в новогоднем приветствии для дитлахив все было круто
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06.01.2021 11:59 Відповісти
Лохторат 73% жрите,шоб вы су.и ви вдавылися свею ковбвсою по 2.20.
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06.01.2021 11:59 Відповісти
Сырожка, так тебе не нравится лохторат или колбаса по 2.20? Вижу, хочешь жить при Порохе, а тарифы как при Яныке. Так ты или крестик сними или рубаху одень.
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06.01.2021 16:09 Відповісти
- Не делайте из еды культа. После этого он съел огурец сам. (с)
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06.01.2021 12:52 Відповісти
"В Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу из-за высокого тарифа на газ." - не хотят лишнее платить олигархам, хотят чтобы олигархи обеднели?
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06.01.2021 14:06 Відповісти
всього лише 300 чоловік і ті селяни. а де ж ці самі свідомі та з усіх сторін розумні та правильні аж до шоколадного гівна 27-відсоткові порохняві прихвостні. де ж реальні справи в викритті, а головне в протидії зеленобрехливій наволочі?може нехочеться отримати копняка під товсту дупу від аваковської( доречі виведеного на трон в мвс персонально порохом) швалі?
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06.01.2021 14:33 Відповісти
похмелись, дурік!
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06.01.2021 14:38 Відповісти
Нехай більше обирають земляка ківу і голосують за зажопників і газ їм бойко з льовочкіним зроблять безкоштовно.
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06.01.2021 14:36 Відповісти
зєбобікам ще далеко до порохнявих. от коли долар зроблять хоча б по 70-75 гривників, а газ піднімуть до 25-30 от лише тоді .... ну хоч якось наблизяться до пеціного рівня.
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06.01.2021 14:41 Відповісти
Сегодня вблизи села Засулье Лубенского района Полтавской области около 300 человек перекрыли трассу Харьков-Киев, требуя уменьшения тарифа за транспортировку природного газа. Источник: https://censor.net/ru/n3240340

Ну що ЕПОХА БІДНОСТІ Пороха бариги закінчилась ?
Казкові Зефіли
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06.01.2021 16:13 Відповісти
Ха ха ха новый термин " белорусские восстания", покипишуют и разойдутся. Клоуну насрать на нашу неспроможність заплатить. У них дыра в бюджете, а икру оно привыкло жрать вёдрами, так что он меньше будет кушать?, нет мы будем больше платить!!! И платить до тех пор пока ему позволим "прикалывается" с нас всех и лохов которые его выбрали и тех кто был категорически против, как я.
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06.01.2021 17:00 Відповісти
ЗЕдебилы вы где? Где ваше покращення ****?)))
Рабы клоуна пля.
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06.01.2021 17:28 Відповісти
Замглавы ОП Тимошенко купил дом под Киевом площадью 354 м² и улетел отдыхать в Дубаи - а 300 человек перекрыли трассу из-за высокого тарифа на газ......Вывод !!! Плевали ОНИ Плюют и будут ПЛЕВАТЬ нам в лицо...Пока народ хавает будут стричь до последнего
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06.01.2021 18:27 Відповісти
ну що 73%? говорилось вам "будете кусати лікті"
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06.01.2021 18:56 Відповісти
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