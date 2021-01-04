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Житель Берегового в інтернеті агітував за відокремлення Закарпаття від України, - СБУ. ФОТО

Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували в Закарпатській області діяльність місцевого жителя, який закликав до відокремлення деяких територій нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Житель Берегового в інтернеті агітував за відокремлення Закарпаття від України, - СБУ 01

За попередніми даними слідства СБУ, житель міста Берегове створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які розповсюджував агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.

Ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що в поширюваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Зараз фігуранту провадження повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12921) сепаратизм (757) силовики (2515) Закарпатська область (2072)


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Топ коментарі
+40
Теперь можно у него отделить почки, печень, сердце. В Украине масса людей нуждающихся в донорских органах. Моск можно не отделять - его нет.
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04.01.2021 18:29
+30
Одна гнусавая свинособака в 2014 занималась тем же самым. И ничего - Президентом Украины выбрали.
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04.01.2021 18:34
+20
На нари курва !Нехай там агітує
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04.01.2021 18:29
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Парадокс життя-буття: в 1956 році сересер танками давила угрів, а послідовнику сересер зараз ....зад лижуть і на цирлах повзають перед Моквою. Губу в Орбана і їхнього чиновництва розтащило на захід України. Був би у нас Дійсний Керманич країною,то вся ця сепарня скрізь засунула б язик в одне місце,якщо б взялись конкретно за вирішення справи. По-перше, Україна в правовому полі могла б висунути репарації Угорщині по 2-й світовій( армія угрів, декілька бригад і інше лайно від них розоряло землі, розстріли людей, окупація земель,ну і таке інше. Те ж саме і по Італії,Румунії, Чехії можна робити. Всі ,падли, Гітлеру прислужували. Поляки он не соромляться це робити до Німеччини,хоча у них у Гітлера служило....не впадіть тільки.....півмільйона офіційно військових. Факт є факт! Була б ОХОТА. Шкода,що не я....
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04.01.2021 23:47 Відповісти
щоб цього більше не було НІКОЛИ - строк увязнення від 20 до 40 років, Без можливості УДЗ після відсідки 80 % терміну... І ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!
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04.01.2021 23:50 Відповісти
Те ж саме треба робити і з Росією. Перше,внести зміни в Конституцію і ліквідувати кримську республіку перейменувавши в Кримсько-татарську. По-друге,внести зміни в Констмтуцію по столиці Крима і назви населених пунктів. У нас по міжнародн.праву є можливість подати на репарацію до Москви за окупацію сходу і півдня. Виставити Росії окупаційний збір в 1000 євро за один метр захопленої землі ( можна і більше) з поверненням усіх підприємств та збором за розореність інфраструктури. Ну і т.д. Цяцкаємось чи боїмось чогось?! Гірше буде,якщо цього не зробимо,бо у Лайна є ознака: якщо його не ліквідують,то воно пахне ще сильніше!
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04.01.2021 23:56 Відповісти
Видно получил кремлёвские деньги.
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05.01.2021 04:25 Відповісти
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