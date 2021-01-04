Житель Берегового в інтернеті агітував за відокремлення Закарпаття від України, - СБУ. ФОТО

Кіберспеціалісти Служби безпеки України блокували в Закарпатській області діяльність місцевого жителя, який закликав до відокремлення деяких територій нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства СБУ, житель міста Берегове створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які розповсюджував агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області від нашої держави.

Ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що в поширюваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Зараз фігуранту провадження повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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