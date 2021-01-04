На Чернігівщині начальник апаратної полку зв'язку вивів із ладу радіорелейну станцію, вкравши обладнання на 200 тис. грн, - військова прокуратура. ФОТО
У Чернігівській області начальник апаратної полку зв'язку вкрав військового майна на 200 тис. грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
"Встановлено, що наприкінці жовтня 2020 року вказана службова особа, маючи доступ до військового майна, привласнила два спеціальні переносні комп’ютери загальною вартістю понад 200 тис. грн", - сказано в повідомленні.
Внаслідок злочинних дій підозрюваного радіорелейна станція, яка призначена для передачі та прийому цифрової інформації на значні відстані, була розукомплектована та втратила можливість виконувати завдання за призначенням.
Наразі завдяки вжитим заходам забезпечено повернення викраденого майна.
На даний час досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, встановлюються причини та умови вчинення злочину.
Будь ласка, зачекайте...
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в наше время ( с начала войны ) за такие преступления не садят
по хорошему данного типа - под трибунал ( до ближайшей канавы ) , или в штрафники ( но таких у нас нет , а надо )
А старшины рот?
А техники в рембате? (правда те больше по халтурам как рабочие автогаража)
А начальник склада квартирного имущества в КЭЧ?
Партія войни проіграла вибори.
То ці гаджети вже не ************.
Я йому відповів: "Добре. Війна не закінчиться ще довго, але в мене є питання такого плану. Моя ступінь відповідальності - це питання національної безпеки й оборони, створення системи територіальної оборони, рух опору, військово-патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання, інформаційний супротив російській пропаганді та військова підготовка населення - що з цим?".
Мені сказали, що це наразі не актуально. Якщо це не актуально, і про це каже секретар РНБО, то мене це дуже напружує. Потім він змінив свою позицію, про це стали говорити. Але говорити й діяти - це різні речі.
А компютеры 1977 уже ремонтировал !
Самая продвинутая техника 1977 года выглядела так :
В результате действий Кучмы и его зятя десятки километров тоннелей, обслуживавших "правительственную связь" и "предназначенные для передачи и приема цифровой информации на значительные расстояния, была разукомплектованы и потеряли возможность выполнять задачи по назначению". Многие видели такие от "погреба" вдоль дорог. Это и есть входы в тоннели.
https://focus.ua/ukraine/470923-ulyana-suprun-ne-tolko-ushla-iz-facebook-no-i-zakryla-v-ukraine-tri-obshchestvennye-organizacii# в Messenger
https://dumskaya.net/news/voditel-mersedesa-kotoryy-nasmert-sbil-velosiped-134295/
ДТП с телом в багажнике в поселке Великая Михайловка ...И НЕ ТОЛЬКО ТЕЛО
Сбил и пытался увезти тело: виновником смертельного ДТП в Одесской области https://dumskaya.net/news/voditel-mersedesa-kotoryy-nasmert-sbil-velosiped-134295/ оказался сын экс-начальника райотдела милиции
Прес-служба дніпровського ДержККБ "Південне" оприлюднила підсумкове відео про свою тогорічну діяльність - "https://www.youtube.com/watch?v=ioAOVTfaj8E Події та факти 2020 ".
Серед іншого, у відеозвіті повідомляється про продовження робіт зі створення нових українських 122-мм "Тайфун-1" для реактивних систем залпового вогню типу БМ-21 "Град" ("Верба", "Берест" тощо)."На дільниці ротаційного розкочування виготовлено першу партії корпусів снарядів. Триває відпрацювання складових частин", - відзначила прес-служба КБ "Південне".
акож було повідомлено, що під час вогневих випробувань https://defence-ua.com/photo/vognevi_viprobuvannja_vilhi_m_visokotochna_rszv_gotujetsja_do_prijnjattja_na_ozbrojennja-19.html у квітні 2020 року , які проходили на Державному випробувальному полігоні ЗСУ "Алібей" в Одеській області, було протестовано кілька допоміжних систем."Для отримання та аналізу телеметричної інформації (під час пусків), вперше успішно використано уніфікований вимірювальний модуль та мобільний https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kb_pivdenne_vpershe_vikoristalo_na_viprobuvannjah_tajfun_1_novitnij_vimirjuvalnij_punkt_trajektoriji_snarjadiv_rszv_foto-691.html вимірювальний пункт розробки КБ "Південне", - розповіли на держпідприємстві.
Для подальших вогневих випробувань нових українських ракет на виробничих потужностях КБ налагоджене серійне виготовлення нових вимірювальних модулів.
https://defence-ua.com/news/kb_pivdenne_vigotovilo_pershu_partiju_reaktivnih_snarjadiv_tajfun_1_foto-2504.html
Розумію що жорстко...А ЩО РОБИТИ????????