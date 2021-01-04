На Чернігівщині начальник апаратної полку зв'язку вивів із ладу радіорелейну станцію, вкравши обладнання на 200 тис. грн, - військова прокуратура. ФОТО

У Чернігівській області начальник апаратної полку зв'язку вкрав військового майна на 200 тис. грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

"Встановлено, що наприкінці жовтня 2020 року вказана службова особа, маючи доступ до військового майна, привласнила два спеціальні переносні комп’ютери загальною вартістю понад 200 тис. грн", - сказано в повідомленні.

Внаслідок злочинних дій підозрюваного радіорелейна станція, яка призначена для передачі та прийому цифрової інформації на значні відстані, була розукомплектована та втратила можливість виконувати завдання за призначенням.

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Наразі завдяки вжитим заходам забезпечено повернення викраденого майна.

На даний час досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, встановлюються причини та умови вчинення злочину.