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Новини Фото Хабарники
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На Закарпатті на хабарі 18 тис. грн упіймався прикордонник, який продавав інформацію контрабандистам цигарок, - ДПСУ. ФОТО

Правоохоронці затримали в Чопі під час одержання хабаря інспектора прикордонної служби Чопського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Закарпатті на хабарі 18 тис. грн упіймався прикордонник, який продавав інформацію контрабандистам цигарок, - ДПСУ 01

Військовослужбовець за хабар погодився надавати контрабандистам сигарет інформацію про місця розташування і час несення служби прикордонниками на ділянці відповідальності відділення "Салівка" відділу "Соломонове".

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Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання від місцевого жителя другої частини хабаря в розмірі 10 тис. гривень (перша частина становила 8 тис. грн - переказом на банківську картку).

На Закарпатті на хабарі 18 тис. грн упіймався прикордонник, який продавав інформацію контрабандистам цигарок, - ДПСУ 02

Кримінальне провадження розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Автор: 

хабар (4729) Держприкордонслужба ДПСУ (6119) прикордонники (1108) Закарпатська область (2072)


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Топ коментарі
+6
Недавно писал на этом форму, что погранцы и таможенники в свой самый неудачливый день приносят домой (детишкам на молочишко) не меньше 500 евро. Сколько было хрюканья и топота ног в мою сторону! Господа, я не назвал максимальные суммы и сколько передается еженедельно "на Киев". Какой МВФ?! https://biz.censor.net/news/3240370/deutsche_bank_dal_ukraine_v_kredit_3407_mln_v_kontse_2020_goda_minfin Какие "внешние и внутренние заимствования?!!" При нормальной власти (и нормальном, неразложившемся морально населении-избирателях) в Украину должна была выстраиваться очередь из инвесторов и заемщиков!!!
Одна только Одесская таможня в неделю передает "из рук в руки" свыше миллиарда гривень! Но ни ублюдки с СБУ, ни НАБУ, ни ГБР это предпочитают не замечать! А зачем? Жизнь и так удалась: недвижимость от Кипра до Австрии, счета, десятки (у самых "удачливых" с полной потерей совести - сотни!) апартаментов в Европе, гостиницы, вклады в западных банках.
А рабам - прибавка в минимальной зарплате в 30 евро.
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04.01.2021 22:40
+5
Да разве это взятка?Тут воруют миллионами и продают Украину кацапии и ничего гуляют на воле да еще их и законы защищают.
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04.01.2021 21:55
+3
А Азеры хотели за 10000 рублей проехать! Ну никакого уважения к мундиру пограничника!
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04.01.2021 21:55
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А Азеры хотели за 10000 рублей проехать! Ну никакого уважения к мундиру пограничника!
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04.01.2021 21:55 Відповісти
Дело не в уважении ,это их менталитет и характеристика, они всюду подобным образом себя ведут
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05.01.2021 01:57 Відповісти
Да разве это взятка?Тут воруют миллионами и продают Украину кацапии и ничего гуляют на воле да еще их и законы защищают.
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04.01.2021 21:55 Відповісти
Все они и им подобные должны быть наказаны просто таким как он 2 годика , а тем ворам миллионерам пожитуха с конфискатом
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05.01.2021 01:49 Відповісти
Місце продано!
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04.01.2021 21:57 Відповісти
Машина тягне на 2.8 роки перебування на 0. Цікаво скільки це тіло перебувало на 0
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04.01.2021 22:01 Відповісти
Якщо якийсь вид злочину продовжує скоювати якась соціальна група то це означає лише те що покарання не лякає і зиск від злочину значно перевищує втрати від покарання. За діючих законів брали, беруть і будуть не лише брати а й вимагати хабарі. Виходить що чесні то лохи які "нє умєют жіть"... Україну знищує не ***** в корупція.
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04.01.2021 22:06 Відповісти
Там все таможенники такие.
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04.01.2021 22:24 Відповісти
Папа отмажет инспектора от тюрьмы. Сынок еще начальником станет.
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04.01.2021 22:26 Відповісти
https://nikolaev24.com.ua/news/pjat-avtomobilej-kupila-v-poslednie-dni-2020-goda-sluzhba-avtodorog-nikolaevskoj-oblasti Пять автомобилей купила в последние дни 2020 года Служба автодорог Николаевской области

В декабре Служба автодорог Николаевской области «закрыла» тендер на покупку двух полноприводных автомобилей Mitsubishi Outlander. Каждый по 814 тысяч 100 гривен.

А три полноприводных дизельных Renault Duster за 647 тысяч 400 гривен.
П.С. У большой стройки и большие аппетиты...А у правоохранителей в связи с этим вопросы есть?

На Закарпатті на хабарі 18 тис. грн упіймався прикордонник, який продавав інформацію контрабандистам цигарок, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5669
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04.01.2021 22:38 Відповісти
Недавно писал на этом форму, что погранцы и таможенники в свой самый неудачливый день приносят домой (детишкам на молочишко) не меньше 500 евро. Сколько было хрюканья и топота ног в мою сторону! Господа, я не назвал максимальные суммы и сколько передается еженедельно "на Киев". Какой МВФ?! https://biz.censor.net/news/3240370/deutsche_bank_dal_ukraine_v_kredit_3407_mln_v_kontse_2020_goda_minfin Какие "внешние и внутренние заимствования?!!" При нормальной власти (и нормальном, неразложившемся морально населении-избирателях) в Украину должна была выстраиваться очередь из инвесторов и заемщиков!!!
Одна только Одесская таможня в неделю передает "из рук в руки" свыше миллиарда гривень! Но ни ублюдки с СБУ, ни НАБУ, ни ГБР это предпочитают не замечать! А зачем? Жизнь и так удалась: недвижимость от Кипра до Австрии, счета, десятки (у самых "удачливых" с полной потерей совести - сотни!) апартаментов в Европе, гостиницы, вклады в западных банках.
А рабам - прибавка в минимальной зарплате в 30 евро.
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04.01.2021 22:40 Відповісти
У харьковского тоже было море всего однако сыграл в ящик вообще это подобно наркомании и игромании только где то сильнее бо деньги очень большие а дальше соревнования и зависть с ненавистью к друг другу, потом иногда для некоторых раннее кладбище и всё
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05.01.2021 02:02 Відповісти
 
 