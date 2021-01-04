На Закарпатті на хабарі 18 тис. грн упіймався прикордонник, який продавав інформацію контрабандистам цигарок, - ДПСУ. ФОТО
Правоохоронці затримали в Чопі під час одержання хабаря інспектора прикордонної служби Чопського прикордонного загону.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Військовослужбовець за хабар погодився надавати контрабандистам сигарет інформацію про місця розташування і час несення служби прикордонниками на ділянці відповідальності відділення "Салівка" відділу "Соломонове".
Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання від місцевого жителя другої частини хабаря в розмірі 10 тис. гривень (перша частина становила 8 тис. грн - переказом на банківську картку).
Кримінальне провадження розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".
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В декабре Служба автодорог Николаевской области «закрыла» тендер на покупку двух полноприводных автомобилей Mitsubishi Outlander. Каждый по 814 тысяч 100 гривен.
А три полноприводных дизельных Renault Duster за 647 тысяч 400 гривен.
П.С. У большой стройки и большие аппетиты...А у правоохранителей в связи с этим вопросы есть?
Одна только Одесская таможня в неделю передает "из рук в руки" свыше миллиарда гривень! Но ни ублюдки с СБУ, ни НАБУ, ни ГБР это предпочитают не замечать! А зачем? Жизнь и так удалась: недвижимость от Кипра до Австрии, счета, десятки (у самых "удачливых" с полной потерей совести - сотни!) апартаментов в Европе, гостиницы, вклады в западных банках.
А рабам - прибавка в минимальной зарплате в 30 евро.