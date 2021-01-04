На Закарпатті на хабарі 18 тис. грн упіймався прикордонник, який продавав інформацію контрабандистам цигарок, - ДПСУ. ФОТО

Правоохоронці затримали в Чопі під час одержання хабаря інспектора прикордонної служби Чопського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Військовослужбовець за хабар погодився надавати контрабандистам сигарет інформацію про місця розташування і час несення служби прикордонниками на ділянці відповідальності відділення "Салівка" відділу "Соломонове".

Читайте також: Громадянин Азербайджану намагався домовитися безперешкодно проїхати в Україну за 10 тисяч російських рублів, - Держприкордонслужба

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання від місцевого жителя другої частини хабаря в розмірі 10 тис. гривень (перша частина становила 8 тис. грн - переказом на банківську картку).

Кримінальне провадження розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".