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Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО

На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про воїна 17-ї окремої танкової бригади, учасника АТО Андрія Живцова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині 01

Меморіальна дошка з'явилася на фасаді будівлі гімназії №7 у місті Нікополь, де колись навчався воїн.

Андрій Живцов добровільно вступив до лав ЗСУ 2014 року. Як механік-водій 17-ї ОТБр брав участь в АТО на сході України. Похований у Нікополі на Алеї почесних поховань.

Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині 02

Указом Президента України від 17 лютого 2016 р. Живцов нагороджений знаком "За участь в антитерористичній операції" (посмертно). Йому також було присвоєно звання "почесний громадянин міста Нікополь" (посмертно).

Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині 03

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Автор: 

меморіальна дошка (192) Нікополь (1231) 17 окрема танкова бригада (38) Дніпропетровська область (3839)


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https://www.youtube.com/watch?v=gaEGJoyG2qQ

Вічна пам'ять і слава полеглим Героям! 22.09.2020

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05.01.2021 00:31 Відповісти
на @уй сдрыснула,свинота рюская
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05.01.2021 00:49 Відповісти
Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 7578
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05.01.2021 00:49 Відповісти
Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 8705
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05.01.2021 00:55 Відповісти
а щас уже не пишут: "погиб,защищая Украину от российских оккупантов"?
раньше так писали
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05.01.2021 08:03 Відповісти
Герої не вмирають!
Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 947
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05.01.2021 10:54 Відповісти
Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 4692
Приємно що навіть така не зовсім проукраїнська влада,
вона хоч і для піару але все таки встановила для загиблого
героя воїна захисника України пам'ятну меморіальну дошку!
А ось живих воїнів - героїв і які точно вже і не раді що
вижили захищаючи Україну, вона чогось їх злочинно заганяє
в тюремні бараки на дощаті нари.
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02.04.2021 09:20 Відповісти
 
 