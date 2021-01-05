Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО

На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про воїна 17-ї окремої танкової бригади, учасника АТО Андрія Живцова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Меморіальна дошка з'явилася на фасаді будівлі гімназії №7 у місті Нікополь, де колись навчався воїн.

Андрій Живцов добровільно вступив до лав ЗСУ 2014 року. Як механік-водій 17-ї ОТБр брав участь в АТО на сході України. Похований у Нікополі на Алеї почесних поховань.

Указом Президента України від 17 лютого 2016 р. Живцов нагороджений знаком "За участь в антитерористичній операції" (посмертно). Йому також було присвоєно звання "почесний громадянин міста Нікополь" (посмертно).

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