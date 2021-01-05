Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині. ФОТО
На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку в пам'ять про воїна 17-ї окремої танкової бригади, учасника АТО Андрія Живцова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Меморіальна дошка з'явилася на фасаді будівлі гімназії №7 у місті Нікополь, де колись навчався воїн.
Андрій Живцов добровільно вступив до лав ЗСУ 2014 року. Як механік-водій 17-ї ОТБр брав участь в АТО на сході України. Похований у Нікополі на Алеї почесних поховань.
Указом Президента України від 17 лютого 2016 р. Живцов нагороджений знаком "За участь в антитерористичній операції" (посмертно). Йому також було присвоєно звання "почесний громадянин міста Нікополь" (посмертно).
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Вічна пам'ять і слава полеглим Героям! 22.09.2020
раньше так писали
Приємно що навіть така не зовсім проукраїнська влада,
вона хоч і для піару але все таки встановила для загиблого
героя воїна захисника України пам'ятну меморіальну дошку!
А ось живих воїнів - героїв і які точно вже і не раді що
вижили захищаючи Україну, вона чогось їх злочинно заганяє
в тюремні бараки на дощаті нари.