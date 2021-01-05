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Новини Фото Хабарники
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Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі затримали патрульного, який вимагав хабар у 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок із товаром.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Щороку міська Рада Кривого Рогу виділяє мільйони гривень Патрульній поліції, щоб було пальне, обладнання, спорядження для якісної роботи. Але після сьогоднішньої операції ДВБ, СБУ і ДБР складається враження, що криворізька Патрульна поліція сама може надавати кошти до бюджету міста", - йдеться в повідомленні.

"Затримання на вимаганні й одержанні хабаря, мічені купюри, прослушка, наружка, 40 000 гривень за безперешкодне пересування вантажівок з товаром (попередня версія). Затриманий поліцейський пояснив, що він отримав позику-допомогу від комерсанта (версія "тупий та ще тупіший"). Продовження у вигляді обшуків, вилучення речових доказів триває. А ми дивуємося, чому ж ніхто не ловить розповсюджувачів наркотиків та грабіжників, усі зайняті, позики беруть, бо криза, бо локдаун", - додав Колесник.

Дивіться також: На Закарпатті на хабарі 18 тис. грн упіймався прикордонник, який продавав інформацію контрабандистам цигарок, - ДПСУ. ФОТО

Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі 01
Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі 02
Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі 03
Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі 04
Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі 05

Автор: 

хабар (4729) затримання (4352) Кривий Ріг (1362) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+13
Да нет, его задержали как раз за то что работал на себя.... Одиночек всегда показательно задерживали... Если бы делился как все то никто бы его не задерживал.
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05.01.2021 12:34
+12
Из текста следует, что менты - это и есть преступность
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05.01.2021 12:47
+11
Якщо криворогатий поц кладе на все болт, то і його землячку мона. А чо?
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05.01.2021 12:09
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Якщо криворогатий поц кладе на все болт, то і його землячку мона. А чо?
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05.01.2021 12:09 Відповісти
Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 152
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06.01.2021 08:22 Відповісти
Интересно, а почему сразу 3 органа занимаются мелким полицейским, который "берёт займы" и тем более раскрывают его лицо, когда у нас вечно никого не показывают? Что за загадочная очередная "спецоперация"?
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05.01.2021 12:12 Відповісти
Так бабло которое местные мусора отлистали Юзику теперь как то отбивать надо .
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05.01.2021 22:19 Відповісти
++++++
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05.01.2021 13:49 Відповісти
Всім треба виконання плану. Я теж фігію
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05.01.2021 17:48 Відповісти
Так наркота,лом,путаны......-это хлеб прокурорских и полиции.
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05.01.2021 12:13 Відповісти
Вся беда в том , что он не только на себя "работал" . Копайте выше .
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05.01.2021 12:13 Відповісти
вероятно он грубо нарушил свои внутренние правила и его показательно накажут.
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05.01.2021 12:30 Відповісти
Да нет, его задержали как раз за то что работал на себя.... Одиночек всегда показательно задерживали... Если бы делился как все то никто бы его не задерживал.
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05.01.2021 12:34 Відповісти
согласно утвердениям руководства МВД должні біть уволені все- непосредственній начальник и начальник непосредственного начальника а нач ГУНП в Днепровской обл должен получить віговор с занесением о неполном служебном соответствии
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06.01.2021 09:33 Відповісти
Провести воспитательную беседу о том, что надо делиться - и на повышение.
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05.01.2021 12:26 Відповісти
Вы таки посмотрите какой комерсант .
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05.01.2021 12:27 Відповісти
"Маловато,понимаешь! Маловато будет!" (с)
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05.01.2021 12:42 Відповісти
Из текста следует, что менты - это и есть преступность
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05.01.2021 12:47 Відповісти
Каков поп, таков и приход. Посмотрите на Авакова. Эту гниду надо было снимать сразу же после убийства Саши Белого! А сколько он набеспредельничал за это время? И все равно - потужний министр.
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05.01.2021 19:00 Відповісти
такая должность что бі поддерживать беспредел и доказівать свою НУЖНОСТЬ РЕЖИМУ
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06.01.2021 09:34 Відповісти
Обычный рабочий день "обновленного" полицейского
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05.01.2021 12:51 Відповісти
А вы когда-нибудь проезжали Кривой Рог транзитом?
То-то!
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05.01.2021 13:02 Відповісти
??
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05.01.2021 13:11 Відповісти
длина города кривой рог 110 км))
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05.01.2021 14:13 Відповісти
Смотрел на карте - длинный и худой. И до сих пор непонятно, что же имел в виду предыдущий выступающий...
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06.01.2021 12:36 Відповісти
http://ings.com.ua/svit-navkolo-nas/5-mist-svitu-z-najbilshoyu-protyazhnistyu.html на (географию в школе нужно учить)
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06.01.2021 16:31 Відповісти
нема там 110км, там і 50км нема. Криворогулі просто ********** гаразді.
Взяти хоча б наівєлічнєйшего....
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06.01.2021 14:02 Відповісти
https://11tv.dp.ua/news/dp/20030603-5581.html еще один на)
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06.01.2021 16:33 Відповісти
казнить нельзя, а отрубать руку самый раз
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05.01.2021 13:12 Відповісти
Но начинать от яиц.
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05.01.2021 16:55 Відповісти
Ничего не меняется. Взятки, коррупция,закрытие уголовных дел друзей руководства, угрозы пострадавшим.
https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
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05.01.2021 13:16 Відповісти
Ну это ладно, ок. Но когда перестанут людей дергать по подзаконным актам (ПДД) нарушая тем самым полицией законы?! У нас до сих пор существует ГАИ, Аваков?!?!?! Я уже молчу, что в участках с фабрикациями и вымогательством.
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05.01.2021 13:34 Відповісти
Негідники, штрафують за порушення ПДР. Це нікуди не годиться
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05.01.2021 17:45 Відповісти
Опетушить 40 раз и выпустить на Дамбас
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05.01.2021 13:44 Відповісти
Иногда создается впечатление, что старые менты просто ясельная группа в сравнении с полицией.
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05.01.2021 15:22 Відповісти
Не скажи. Ти, мабуть, забув наше ДАІ. Оце був поток бабла.
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05.01.2021 17:43 Відповісти
А щас?
Погодь, им еще полномочий накинут и техосмотрик вернут и тогда старым мусорам новых не догнать вжисть
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06.01.2021 11:20 Відповісти
Поки цього немає. Зупиняти просто так остерігаються, ну і добре
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06.01.2021 12:11 Відповісти
тебя, мабуть, забанили на ютьюбе
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06.01.2021 12:13 Відповісти
Аваков = мафія.
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05.01.2021 16:58 Відповісти
Приємно бачити хабарника на брудному ковідному асфальті. В Кривому Розі - не першому місті України, але і не другому
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05.01.2021 17:34 Відповісти
Ну и что вы думаете, что накажут его как-то, да хренушки, не он первый, не он последний. Сколько таких уже было и сколько ещё будет, а толку-то никакого, пожурят немного и усё!
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05.01.2021 20:07 Відповісти
А у нас таке можливе...


Cуд Китаю засудив до смертної кари колишнього голову однієї з найбільших контрольованих державою компаній з управління активами.

Йому інкримінували низку злочинів, серед яких вимагання 260 мільйонів доларів хабаря, розтрата і бігамія.
Як повідомляє https://sg.news.yahoo.com/china-court-sentences-ex-banker-095245832.html AFP , Лай Сяомін, колишній член Комуністичної партії та голова China Huarong Asset Management Co, виступив із детальним зізнанням про свої злочини в ефірі державного телеканалу CCTV. Також у сюжеті показали кадри з його пекінської квартири, із сейфами та шафами, напханими пачками готівки. Під час свого телевізійного зізнання Лай сказав, що «не витратив жодної копійки і просто тримав їх там… Я не наважився їх витратити».
Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі - Цензор.НЕТ 840
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05.01.2021 20:34 Відповісти
Хочешь чтобы по примеру Кетая тебя расстреляли? а? гражданин набутылочный
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06.01.2021 01:24 Відповісти
- не , вначале тебя...
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06.01.2021 10:48 Відповісти
В сралінських застінках і не в таких злочинах признавалися. Нісенітниця: хотів 260 млн. дол хабаря, готівкою це десь вантажівка з верхом.
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06.01.2021 12:09 Відповісти
с одним нагревательно - паятельным прибором и сталинские застенки не нужны...- я за сам "процесс"...
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06.01.2021 18:21 Відповісти
Ну он же не рядовой гражданин - а избранный ! Следовательно, государство правосудие ? ______________ не наказывает избранных так ,как обычных (ну без миллионов и связей ) граждан, и все что ему светит -уволят и возможно, возможно , возможно ,может быть, наверное, вероятно, вдруг светит штраф. Самое плохое -условно.
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05.01.2021 23:16 Відповісти
Для поліцая якось дивно,-мордою в асфальт.
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06.01.2021 06:44 Відповісти
А шо про це каже покровитель криворізьких ментів Юзік "Рєшала" Корявченков?
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06.01.2021 10:17 Відповісти
Правда? Це що? Смердяче злодійське хачидло рятує свою сраку від сокири на майбутнє та періодично здає мусорське м'ясо імені пєтуховича та схованих від 2014-го беркутів? Чи хтось вірить що це якісь зміни? Забули про захисників України у кайданках та на колінах у снігу? Або про ******** цієї мавпи яке ,тварина чорносрака, зганьбила усіх АТОшників крадіжкою у українців справою з рюкзаками? Та це, я думаю далеко не все що є реально, а тільки те що вилізло. Або про двох "діячів щирих патріотів-українців " жида зеленмана та хача смердячого квакова які звинуватили волонтерів та патріотів у вбивстві Шеремета і досі сидять без причини де юре..? То питання - за що здали мусора мусорів?
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06.01.2021 11:19 Відповісти
 
 