Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

У Кривому Розі затримали патрульного, який вимагав хабар у 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок із товаром.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Щороку міська Рада Кривого Рогу виділяє мільйони гривень Патрульній поліції, щоб було пальне, обладнання, спорядження для якісної роботи. Але після сьогоднішньої операції ДВБ, СБУ і ДБР складається враження, що криворізька Патрульна поліція сама може надавати кошти до бюджету міста", - йдеться в повідомленні.

"Затримання на вимаганні й одержанні хабаря, мічені купюри, прослушка, наружка, 40 000 гривень за безперешкодне пересування вантажівок з товаром (попередня версія). Затриманий поліцейський пояснив, що він отримав позику-допомогу від комерсанта (версія "тупий та ще тупіший"). Продовження у вигляді обшуків, вилучення речових доказів триває. А ми дивуємося, чому ж ніхто не ловить розповсюджувачів наркотиків та грабіжників, усі зайняті, позики беруть, бо криза, бо локдаун", - додав Колесник.

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