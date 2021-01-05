Патрульного затримано на хабарі в 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок у Кривому Розі. ФОТОрепортаж
У Кривому Розі затримали патрульного, який вимагав хабар у 40 тис. грн за безперешкодне пересування вантажівок із товаром.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ.
"Щороку міська Рада Кривого Рогу виділяє мільйони гривень Патрульній поліції, щоб було пальне, обладнання, спорядження для якісної роботи. Але після сьогоднішньої операції ДВБ, СБУ і ДБР складається враження, що криворізька Патрульна поліція сама може надавати кошти до бюджету міста", - йдеться в повідомленні.
"Затримання на вимаганні й одержанні хабаря, мічені купюри, прослушка, наружка, 40 000 гривень за безперешкодне пересування вантажівок з товаром (попередня версія). Затриманий поліцейський пояснив, що він отримав позику-допомогу від комерсанта (версія "тупий та ще тупіший"). Продовження у вигляді обшуків, вилучення речових доказів триває. А ми дивуємося, чому ж ніхто не ловить розповсюджувачів наркотиків та грабіжників, усі зайняті, позики беруть, бо криза, бо локдаун", - додав Колесник.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То-то!
Взяти хоча б наівєлічнєйшего....
https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
Погодь, им еще полномочий накинут и техосмотрик вернут и тогда старым мусорам новых не догнать вжисть
Cуд Китаю засудив до смертної кари колишнього голову однієї з найбільших контрольованих державою компаній з управління активами.
Йому інкримінували низку злочинів, серед яких вимагання 260 мільйонів доларів хабаря, розтрата і бігамія.
Як повідомляє https://sg.news.yahoo.com/china-court-sentences-ex-banker-095245832.html AFP , Лай Сяомін, колишній член Комуністичної партії та голова China Huarong Asset Management Co, виступив із детальним зізнанням про свої злочини в ефірі державного телеканалу CCTV. Також у сюжеті показали кадри з його пекінської квартири, із сейфами та шафами, напханими пачками готівки. Під час свого телевізійного зізнання Лай сказав, що «не витратив жодної копійки і просто тримав їх там… Я не наважився їх витратити».
государство правосудие? ______________ не наказывает избранных так ,как обычных (ну без миллионов и связей ) граждан, и все что ему светит -уволят и возможно, возможно , возможно ,может быть, наверное, вероятно, вдруг светит штраф. Самое плохое -условно.