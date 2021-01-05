У Білорусі за "несанкціонований пікет" судитимуть чоловіка, який зліпив "вусатого" сніговика. ФОТО

Житель Гомельської області зліпив у себе на подвір’ї сніговика і написав на ньому "Жыве Беларусь". Через кілька днів, коли сніговик розтанув, до нього прийшов міліціонер і склав протокол "про несанкціонований пікет".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

24 грудня в Гомельській області випав сніг - чоловік почистив двір від снігу і зліпив сніговика, написавши на ньому "Жыве Беларусь".

Сніговик швидко розтанув, однак 29 грудня до чоловіка прийшов дільничний і склав протокол про несанкціонований пікет.

Чоловік порадив дільничному скласти протокол на сніговика, тому що він пікетував. І хоча не було ні снігу, ні сніговика, чоловіка судитимуть. Підтвердженням пікету є фотографія, зроблена, ймовірно, одним із сусідів.

Співробітник міліції визнав сніговика "несанкціонованим пікетом", судове засідання відбудеться найближчим часом.

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