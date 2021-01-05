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Новини Фото Репресії в Білорусі
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У Білорусі за "несанкціонований пікет" судитимуть чоловіка, який зліпив "вусатого" сніговика. ФОТО

Житель Гомельської області зліпив у себе на подвір’ї сніговика і написав на ньому "Жыве Беларусь". Через кілька днів, коли сніговик розтанув, до нього прийшов міліціонер і склав протокол "про несанкціонований пікет".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

24 грудня в Гомельській області випав сніг - чоловік почистив двір від снігу і зліпив сніговика, написавши на ньому "Жыве Беларусь".

Сніговик швидко розтанув, однак 29 грудня до чоловіка прийшов дільничний і склав протокол про несанкціонований пікет.

Чоловік порадив дільничному скласти протокол на сніговика, тому що він пікетував. І хоча не було ні снігу, ні сніговика, чоловіка судитимуть. Підтвердженням пікету є фотографія, зроблена, ймовірно, одним із сусідів.

Співробітник міліції визнав сніговика "несанкціонованим пікетом", судове засідання відбудеться найближчим часом.

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У Білорусі за несанкціонований пікет судитимуть чоловіка, який зліпив вусатого сніговика 01

Автор: 

Білорусь (7966) репресії (1623)


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Топ коментарі
+27
Сегодня будут судить, завтра сажать, послезавтра стрелять. С чем вас и поздравляю, огородники вырастившие за 26 лет усато-полешивую бульбу.
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05.01.2021 14:27
+23
Українці, не смійтесь з білорусів, ми йдемо тому ж шляху, що і вони.
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05.01.2021 14:22
+23


В Беларуси за "несанкционированный пикет" будут судить мужчину, слепившего "усатого" снеговика - Цензор.НЕТ 132
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05.01.2021 14:41
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Червоний платок симовлізував перерізану горлянку диктатора.
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05.01.2021 14:22 Відповісти
В Беларуси за "несанкционированный пикет" будут судить мужчину, слепившего "усатого" снеговика - Цензор.НЕТ 632
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05.01.2021 14:25 Відповісти


В Беларуси за "несанкционированный пикет" будут судить мужчину, слепившего "усатого" снеговика - Цензор.НЕТ 132
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05.01.2021 14:41 Відповісти
))))))
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05.01.2021 14:26 Відповісти
Українці, не смійтесь з білорусів, ми йдемо тому ж шляху, що і вони.
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05.01.2021 14:22 Відповісти
а хто сміється?
ми той шлях проходили не раз... і цілком імовірно, що не раз будемо його повторювати
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05.01.2021 14:33 Відповісти
Бо ми - мудрий нарід, завжди перевіряємо чи всю муйню ми зробили?
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05.01.2021 14:36 Відповісти
Ой, хотів би, що ми помилилися, бо я тієї ж думки.
Зелі і команді відступати не має куди. Не переобереться, чи не захопить владу - грати.
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05.01.2021 19:32 Відповісти
Капец...а соседи вспомнили деяния своих дедов и пошли стучать-ненавижу ватаноидов
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05.01.2021 14:25 Відповісти
За бабу с поварёшкой тоже наверное судили бы.
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05.01.2021 14:26 Відповісти
Сегодня будут судить, завтра сажать, послезавтра стрелять. С чем вас и поздравляю, огородники вырастившие за 26 лет усато-полешивую бульбу.
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05.01.2021 14:27 Відповісти
Картоплю ******* колоради.
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05.01.2021 14:31 Відповісти
У Білорусі за "несанкціонований пікет" судитимуть чоловіка, який зліпив "вусатого" сніговика - Цензор.НЕТ 1038

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05.01.2021 15:15 Відповісти
тут такое же , только не 26 , а 4+4+4+4 и т.д а закон вроде уже подписали на днях для всех провайдерофф) благодаря которому можно ух, как развернутся
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05.01.2021 19:06 Відповісти
А чо? Схожий.
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05.01.2021 14:32 Відповісти
Я можу за 30 сек довести, що то не Лукашенко, а Ляшко.
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05.01.2021 14:32 Відповісти
Выходит Жуков с кабинета Сралина, про себя, вот черт усатый.
Сралину доносит сразу же Берия, тот вызывает Жукова.
- Что вы сказали 15 мин. взад?
- та я про Гитлера, а вы что имел в виду?
- Так, Берия, а что Вы имел в виду?
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05.01.2021 14:37 Відповісти
непло.хой ход шоп убежище попросить.
уехал бы щас прямо в польшу или куда там мона пристроиться.
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05.01.2021 14:34 Відповісти
А у меня на кухне тараканы живут. И все, *****,- усатые
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05.01.2021 14:43 Відповісти
А у меня на кухне ***** чисто и тараканов почему то нету
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05.01.2021 15:05 Відповісти
Ску-у-учно...
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05.01.2021 20:27 Відповісти
шел 21й век, в Беларуси сажали за снеговиков
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05.01.2021 14:46 Відповісти
білоруси - північний народ, вони довго розчехляються! скоро буде картопляному фюреру криваве месіво
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05.01.2021 19:35 Відповісти
Якутский г..скульптор лепит реалистичней.. Лука бы у него фактурней вышел
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05.01.2021 14:47 Відповісти
Навіщо дублікат з лайна, коли є оригінал з того ж матеріалу? ))
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05.01.2021 15:04 Відповісти
Молодець мужик. З почуттям гумору... З що ж його судити?
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05.01.2021 14:56 Відповісти
Следующим логическим шагом будет хоровод, возмущенных таким беспределом, белорусов вокруг дома участкового.
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05.01.2021 15:03 Відповісти
МОЛОДЦЫ!
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05.01.2021 15:04 Відповісти
тю...а у нас про зайцев-сепаров и снеговика украинского...даже ржачно было ))))У Білорусі за "несанкціонований пікет" судитимуть чоловіка, який зліпив "вусатого" сніговика - Цензор.НЕТ 512
...
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05.01.2021 15:14 Відповісти
снеговик как вещдок пофигурирует? а на суде не поплывет??
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05.01.2021 15:43 Відповісти
бошку (какое святотатство))) отвалят и заморозят и в ларе морозильном хранить будут)))
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05.01.2021 15:44 Відповісти
Простить такое ни ментам ни диктатору старперу нельзя!!! В Украине беркутовцев опускали ниже плинтуса, тоже ждет и Беларусь - царька и его свиту гнать в три шеи!!! И ***** не спасет!!!
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05.01.2021 16:38 Відповісти
Беларусьголовногомозга.....
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05.01.2021 16:39 Відповісти
Узурпатора Беларуси к ответу!
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05.01.2021 16:41 Відповісти
Діда мого товариша посадили на десять років лишень за те,що,зайшовши в хату він повісив кашкета на цвяшок...Але на цвяшку вже висів портрет Сталіна,тому дід відтарабанив десіть років в таборах і скількісь то на поселенні...Вернувся чомусь переконаним сталіністом,казав шо з нами "тіко так і мусово"...Звідси роблю висновок,що нічого так не переконує,як абсурдність покарання...
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05.01.2021 17:18 Відповісти
столько лет прошло казалось бы, а в судах те же сидят
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был как то анекдот про "крестиком вышиваемъ"
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05.01.2021 19:08 Відповісти
лукашенко хотя бы не обкрадывает свой народ
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05.01.2021 19:25 Відповісти
 
 