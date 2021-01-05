У Білорусі за "несанкціонований пікет" судитимуть чоловіка, який зліпив "вусатого" сніговика. ФОТО
Житель Гомельської області зліпив у себе на подвір’ї сніговика і написав на ньому "Жыве Беларусь". Через кілька днів, коли сніговик розтанув, до нього прийшов міліціонер і склав протокол "про несанкціонований пікет".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".
24 грудня в Гомельській області випав сніг - чоловік почистив двір від снігу і зліпив сніговика, написавши на ньому "Жыве Беларусь".
Сніговик швидко розтанув, однак 29 грудня до чоловіка прийшов дільничний і склав протокол про несанкціонований пікет.
Чоловік порадив дільничному скласти протокол на сніговика, тому що він пікетував. І хоча не було ні снігу, ні сніговика, чоловіка судитимуть. Підтвердженням пікету є фотографія, зроблена, ймовірно, одним із сусідів.
Співробітник міліції визнав сніговика "несанкціонованим пікетом", судове засідання відбудеться найближчим часом.
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ми той шлях проходили не раз... і цілком імовірно, що не раз будемо його повторювати
Зелі і команді відступати не має куди. Не переобереться, чи не захопить владу - грати.
Сралину доносит сразу же Берия, тот вызывает Жукова.
- Что вы сказали 15 мин. взад?
- та я про Гитлера, а вы что имел в виду?
- Так, Берия, а что Вы имел в виду?
уехал бы щас прямо в польшу или куда там мона пристроиться.
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был как то анекдот про "крестиком вышиваемъ"