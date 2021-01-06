Масштабна ДТП за участю 5 авто сталася в Одесі - є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

В Одесі увечері 5 січня трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

"У дорожній аварії, що сталася на перехресті вулиць М'ясоїдівської та Розумовської, є загиблі і постраждалі, наразі їхня кількість встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці працюють на місці ДТП, обставини аварії встановлюються.

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За даними місцевого видання "Думська", аварію спровокував вуличний гонщик.

"Дрифтер розігнався і хотів зайти в занос на перехресті, але неправильно оцінив дорожню обстановку і влетів у кілька автомобілів", - повідомляє видання.

За даними журналістів, у ДТП загинуло двоє людей, кількість постраждалих уточнюється.





