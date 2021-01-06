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Новини Фото ДТП
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Масштабна ДТП за участю 5 авто сталася в Одесі - є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

В Одесі увечері 5 січня трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

"У дорожній аварії, що сталася на перехресті вулиць М'ясоїдівської та Розумовської, є загиблі і постраждалі, наразі їхня кількість встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці працюють на місці ДТП, обставини аварії встановлюються.

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За даними місцевого видання "Думська", аварію спровокував вуличний гонщик.

"Дрифтер розігнався і хотів зайти в занос на перехресті, але неправильно оцінив дорожню обстановку і влетів у кілька автомобілів", - повідомляє видання.

За даними журналістів, у ДТП загинуло двоє людей, кількість постраждалих уточнюється.

Масштабна ДТП за участю 5 авто сталася в Одесі - є загиблі, - Нацполіція 01
Масштабна ДТП за участю 5 авто сталася в Одесі - є загиблі, - Нацполіція 02
Масштабна ДТП за участю 5 авто сталася в Одесі - є загиблі, - Нацполіція 03

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ДТП (4480) Одеса (5496)


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Топ коментарі
+11
В Одессе тоже погибли дети крупных одесских бизнесменов . Гаджиев -сын хозяина клуба в Аркадии , а его брат чемпион мира по боксу , а погибшая пассажирка дочь хозяина отеля 'моцарт', что возле оперного. У девушки остались двое детей без мамы.

Люди, которые приватизировали закон, забывают, что законы физики купить нельзя. И жизнь купить нельзя
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06.01.2021 07:55 Відповісти
+7
говорят дрифтер был блатной.... менты его сразу увезли отмазывать. и что поменялось?
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06.01.2021 01:46 Відповісти
+5
дрифтер на улицах города что стрелок вне тира. А если приблатненный то и жизни других им несущественны, хоть один, хоть десять человек.
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06.01.2021 02:22 Відповісти
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говорят дрифтер был блатной.... менты его сразу увезли отмазывать. и что поменялось?
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06.01.2021 01:46 Відповісти
как что? а название. теперь это нова гаишная мусарня - очьень важьно.
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06.01.2021 02:02 Відповісти
так и есть я это сам лично видел
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06.01.2021 02:06 Відповісти
вывески и расценки, вывески поярче расценки подороже.
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06.01.2021 02:13 Відповісти
Забрали потому что побоялись чтоб не устроили расправу!
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06.01.2021 09:47 Відповісти
десять минут назад вытащили последний труп 95-96
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06.01.2021 02:07 Відповісти
Труханов этим дрифтерам очко лизал перед всем городом -а это значит у них есть крыша в верхушке
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06.01.2021 02:10 Відповісти
там мать погибшего из себя выходила плакала
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06.01.2021 02:12 Відповісти
дрифтер на улицах города что стрелок вне тира. А если приблатненный то и жизни других им несущественны, хоть один, хоть десять человек.
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06.01.2021 02:22 Відповісти
все знают что быдло газовало перед трагедией но никто не говорит что его мусара оперативно забрали после того как он угробил зажарил людей на перекрестке
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06.01.2021 02:24 Відповісти
А должны были не забрать?
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06.01.2021 02:52 Відповісти
его смена у вентилятора...чел разгоняет зраду.
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06.01.2021 07:17 Відповісти
Зраду? То есть по твоему все ок и полиция у нас святая? Ты или дурачок или живешь в теплице и потому не сталкивался с этими пластиковыми уродами. Ну ничего, рано или поздно они и тебя остановят и начнут разводить, посмотрим как ты запоешь
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06.01.2021 08:10 Відповісти
если "завтра" виновник будет на свободе - это одно дело и повод для зрады будет, а сейчас же раздувают на основании того, что "забрали". После случившегося его не должны были забирать? Да как минимум на освидетельствование и экспертизы, как максимум - на допрос в обезьянник, да даже просто дабы люди не совершили самосуд! Полицию не выгораживаю, дальше будет видно, но имейте мозг, в конце концов... господа.
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06.01.2021 11:09 Відповісти
Ну начнем с того, что забирать должны по процедуре: Протокол, понятые, забрали. Если этого не сделать, потом для адвокатов будет возможность легко отмазать. Именно на нарушении прописанных процедур и отмазывают, ведь если при задержании нарушили закон, то дальнейшие освидетельствования уже не законны. И получится, что да совершил аварию, но уже не под наркотой(так как освидетельствование будет не законным и судом принято не будет), а просто потому, что сердце прихватило и бегом на волю максимум с условным сроком.

Если не понимаете как все делается, то пожалуйста не пишите глупостей.
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06.01.2021 11:47 Відповісти
ого, ничего себе, мальчик ты с какого сезона битвы экстрасенсов? Откуда ты знаешь какие процедуры проводились, а какие нет? Что не комментатор так юрист, геополитик и провидец через одного. Цирк.
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06.01.2021 20:17 Відповісти
Дядя! Ты очень храбрый в интернете, просто мега храбрый. Если бы ты меня при встрече мальчиком назвал, то мне пришлось бы тебя в клуб мазохистов определить
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07.01.2021 10:48 Відповісти
ох уж эти еслибы да еслибы в интернете не видя человека, а что если бы не если бы? или ты поверил в себя?)))) Иди проспись, мальчик
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07.01.2021 21:14 Відповісти
Нах пшел, шавка галимая
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08.01.2021 08:01 Відповісти
ты там на киче сидишь?))))))))))
да ладно, не расстраивайся, такие как ты тоже нужны.
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10.01.2021 06:47 Відповісти
Ad mentulam!
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10.01.2021 19:23 Відповісти
жигулёвским догнался?)))) остудись, несчастный.
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11.01.2021 01:40 Відповісти
Ad mentulam!
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11.01.2021 10:48 Відповісти
люди просто стояли на светофоре
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06.01.2021 02:25 Відповісти
а эта мразь их угробил
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06.01.2021 02:26 Відповісти
Масштабное ДТП с участием 5 авто произошло в Одессе - есть погибшие, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8376
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06.01.2021 02:29 Відповісти
это велосипедисты и пешедралы виноваты.
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06.01.2021 02:30 Відповісти
Нет. Это другая машина.
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06.01.2021 03:56 Відповісти
Масштабное ДТП с участием 5 авто произошло в Одессе - есть погибшие, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9125
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06.01.2021 02:32 Відповісти
Масштабное ДТП с участием 5 авто произошло в Одессе - есть погибшие, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9279
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06.01.2021 02:33 Відповісти
Что за номера? Машина далеко не блатная... реформированный мусор?
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06.01.2021 02:41 Відповісти
Буде ше хуже
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06.01.2021 02:44 Відповісти
а самое масштабное произошло в днепре,погиб сын геночки корбана, на багги развлекался и утопился вместе с одноклассницей, вот не было бы у геночки столько натыренного, не купил бы сопляку в 16 лет машину и тот был бы жив
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06.01.2021 06:29 Відповісти
В Одессе тоже погибли дети крупных одесских бизнесменов . Гаджиев -сын хозяина клуба в Аркадии , а его брат чемпион мира по боксу , а погибшая пассажирка дочь хозяина отеля 'моцарт', что возле оперного. У девушки остались двое детей без мамы.

Люди, которые приватизировали закон, забывают, что законы физики купить нельзя. И жизнь купить нельзя
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06.01.2021 07:55 Відповісти
Вы их что лично знали ?
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06.01.2021 11:34 Відповісти
Да 5 января. Но об этом новости нет пока. Детей жаль, конечно.
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06.01.2021 07:58 Відповісти
Ага, надо вся забрать и поделить! Детей жалко ...
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06.01.2021 10:42 Відповісти
Карма, у Януковича тоже сынка Бог забрал...
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06.01.2021 11:27 Відповісти
Опять то же самое. За ближайших несколько лет помню три аварии в Одессе кроме этой с человеческими жертвами с участием дрифтеров.
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06.01.2021 07:45 Відповісти
А если бы полиция не самоустранилась от выполнения своих прямых обязанностей, на дорогах не было б этого *******. Да что говорить, посмотрите на то как у главного управления полицией Киева постоянно нарушают ПДД и ни одного селфика.
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06.01.2021 08:12 Відповісти
А Вы посетите ещё РОВД, лучше какие то областные. Знаете сколько на парковках Вы найдёте «двойников» или евроблях на «левых» номерах...
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06.01.2021 08:20 Відповісти
Знаю, еще как знаю. Они после реформы пол года поизображали из себя крутых полицейских, а потом стали еще хуже чем были раньше.
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06.01.2021 11:48 Відповісти
А как мерс мог спровоцировать дтп?
Он же последний в паровозе
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06.01.2021 08:30 Відповісти
Стритсракер на бляхах, стрелять сразу папуаса
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06.01.2021 08:56 Відповісти
от же уроды подставились мальчишке на дороге своими тачками
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06.01.2021 09:02 Відповісти
Лучше б в игре дрифтовали - может будет другим урок
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06.01.2021 09:02 Відповісти
У на є взагалі поліція? На що ідуть десятки млрд. гоивень? І війни не потрібно, скоро самі себе повбиваємо...
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06.01.2021 10:40 Відповісти
Если ты дрифтишь в городе то должен сидеть в тюрьме, ибо жизнь не игра сейв-лоада нету!
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06.01.2021 11:34 Відповісти
По нашим законам - не должен. Я не удивлюсь, если катался какой-то полицай очередной, им законы не писаны.
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06.01.2021 11:45 Відповісти
.....какой то ЗВЕЗДОПАД начался ((((( дрифтить надо не на улицах ОБЩЕГО пользования , а в поле на кукурузном , хотя и там можно утонуть ((((
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06.01.2021 13:02 Відповісти
Та никто там не дрифтил.
Повторяете чушь за журналюшками желтушными.
Хоть двое погибших ********* и были из этих. Нетрадиционной водительской ориентации. Но не данном конкретном случае. Ехали себе на тридцатой БМВ на зелёный, и их снесла летящая на красный сороковая Камри.
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06.01.2021 13:43 Відповісти
А кто там был нетрадиционный🏳️‍🌈-тридцатилетний BMW на зеленый или Camry на красный🚦?
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07.01.2021 01:52 Відповісти
БМВ конечно.
Но до того. А на перекрестке Камри их хлопнула традиционно. По старинке.
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07.01.2021 11:58 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be.html Большое строительство большого человека. «Слуга» Юзик возводит особняк под Киевом. Видео 30 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be.html#comments Комментарии: 4 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be.html Масштабна ДТП за участю 5 авто сталася в Одесі - є загиблі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9312 Юрий Корявченков - большой друг президента Владимира Зеленского. В прошлом он актер-юморист студии «Квартал-95», а сейчас - народный депутат из фракции «Слуга народа».https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be.html#more-131131 Читать далее
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30.04.2021 13:39 Відповісти
 
 