Масштабна ДТП за участю 5 авто сталася в Одесі - є загиблі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
В Одесі увечері 5 січня трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.
"У дорожній аварії, що сталася на перехресті вулиць М'ясоїдівської та Розумовської, є загиблі і постраждалі, наразі їхня кількість встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці працюють на місці ДТП, обставини аварії встановлюються.
За даними місцевого видання "Думська", аварію спровокував вуличний гонщик.
"Дрифтер розігнався і хотів зайти в занос на перехресті, але неправильно оцінив дорожню обстановку і влетів у кілька автомобілів", - повідомляє видання.
За даними журналістів, у ДТП загинуло двоє людей, кількість постраждалих уточнюється.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если не понимаете как все делается, то пожалуйста не пишите глупостей.
да ладно, не расстраивайся, такие как ты тоже нужны.
Люди, которые приватизировали закон, забывают, что законы физики купить нельзя. И жизнь купить нельзя
Он же последний в паровозе
Повторяете чушь за журналюшками желтушными.
Хоть двое погибших ********* и были из этих. Нетрадиционной водительской ориентации. Но не данном конкретном случае. Ехали себе на тридцатой БМВ на зелёный, и их снесла летящая на красный сороковая Камри.
Но до того. А на перекрестке Камри их хлопнула традиционно. По старинке.