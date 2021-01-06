Син Корбана загинув разом з однокласницею у ДТП на Дніпропетровщині (оновлено). ФОТО

16-річний син політика і бізнесмена Геннадія Корбана Лев і його однокласниця загинули в аварії на Дніпропетровщині, катаючись на автомобілі-багі.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з джерела в правоохоронних органах.

За даними джерела, 5 січня 16-річні хлопець і дівчина поїхали в поле кататися на багі - невеликому автомобілі для їзди по бездоріжжю.

Мати дівчини повідомила правоохоронцям про зникнення дочки. Незабаром перекинутий автомобіль знайшли в річці Сура за 50 км від селища, з якого виїхали молоді люди. Всередині транспортного засобу були тіла підлітків.

Попередньо вважають, що Лев Корбан і його супутниця перекинулися і не змогли вибратися з води.

"Дніпро оперативний" із посиланням на свої джерела пише, що підлітки хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Автомобіль перекинувся, і діти потонули, незважаючи на невелику глибину.

На сайті поліції Дніпропетровщини сказано, що обставини загибелі підлітків з'ясовують. Слідство ведуть за ч. 3 ст. 286 Кримінального Кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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