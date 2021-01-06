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Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби колишньому начальнику Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, у 2018 році під час будівництва чотирьох казарм у місті Бахмут Донецької області, підрядники вносили неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт та довідок про їхню вартість, завищуючи при цьому обсяги підрядних робіт, які фактично підприємства не виконували. У свою чергу, посадовець ЗСУ не перевірив фактичні обсяги та безпідставно підписав акти виконаних робіт.

Унаслідок чого держава зазнала збитків на 3 млн грн.

Колишній військовослужбовець підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Крім того, в межах зазначеного кримінального провадження слідчі ДБР 29 грудня 2020 року повідомили про підозру керівникам 3 підприємств-підрядників у привласненні державних коштів, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, і службовій підробці офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

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Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР 01
Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР 02
Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР 03

Автор: 

будівництво (3030) ЗСУ (7655) ДБР (3547)


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Топ коментарі
+6
Каб жыць в радасцi i сласцi....трэба красцi,красцi,краcцi. ЗЕля просто идеальный нелох 42 года для этих целей.А вы,зебилье,себе ноги у школьной кассы оттаптывайте и друг дружке грызло бейте за 4000 ойро....а Порох ваши лапти и валенки из сарая давно по отвертке уволок,не вспоминайте даже.
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06.01.2021 12:22 Відповісти
+3
Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР - Цензор.НЕТ 4356
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06.01.2021 12:27 Відповісти
+2
а шо такое кацапа?не удалась операция посадить? так всему миру известно,какие вы рукожопы...шо потом начальство посылает трусы отстирывать
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06.01.2021 12:20 Відповісти
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а шо такое кацапа?не удалась операция посадить? так всему миру известно,какие вы рукожопы...шо потом начальство посылает трусы отстирывать
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06.01.2021 12:20 Відповісти
Агента татарова не чіпайте ,він під прикриттям ,і шеф венедіктової інкогніто ! Янілох руки поодрубує !😆
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06.01.2021 12:25 Відповісти
Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР - Цензор.НЕТ 4356
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06.01.2021 12:27 Відповісти
Операция Ы.
Классика жанра - "Так никакой операции Ы и не будет. Всё уже украдено до вас"
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06.01.2021 12:39 Відповісти
это да...в 1917 и начали

Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР - Цензор.НЕТ 9828
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06.01.2021 12:41 Відповісти
Если стыдно, вали всё на лёню.
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06.01.2021 12:44 Відповісти
По словам Бирюкова, он уже три года как открыт.
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06.01.2021 12:31 Відповісти
Прям таки халатність😀😀. А чому не розкрадання коштів?
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06.01.2021 12:19 Відповісти
Три ляма- хорошая прибавка к пенсии!
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06.01.2021 12:20 Відповісти
Ну там відкат на півтора ляма. А щоб не було відшкодування то кваліфікація на халатність
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06.01.2021 12:23 Відповісти
А шо за фірми були підрядниками і хто їхні власники?
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06.01.2021 12:22 Відповісти
Каб жыць в радасцi i сласцi....трэба красцi,красцi,краcцi. ЗЕля просто идеальный нелох 42 года для этих целей.А вы,зебилье,себе ноги у школьной кассы оттаптывайте и друг дружке грызло бейте за 4000 ойро....а Порох ваши лапти и валенки из сарая давно по отвертке уволок,не вспоминайте даже.
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06.01.2021 12:22 Відповісти
гбр все по военным работает...выполняют заявки портнова.
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06.01.2021 12:23 Відповісти
"По военным" и раньше был приоритет.
Про отрубленные руки уже забыли?
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06.01.2021 12:36 Відповісти
Не успели им руки отрубить...
Нужно вторую попытку предоставить.
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06.01.2021 12:35 Відповісти
Он премию ще получить и медаль
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06.01.2021 12:36 Відповісти
Широкий лан вже розслідували , Пепа не мародер ???😆
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06.01.2021 12:42 Відповісти
Ясный перец...инфляция ззіла...лист гипсокартона стоил 100 гривен,а зара 200
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06.01.2021 12:59 Відповісти
Ах ,перестаньте....Доверчивого чиновника не в чем обвинять. Мало что ли принимали и принимают домов без крыш ? Ну,не усмотрел,проявил халатность...так накажите строго,выговор объявите,на худой конец. Зато он семьянин хороший,всё в дом!
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06.01.2021 13:36 Відповісти
 
 