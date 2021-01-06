Ексчиновнику ЗСУ повідомлено про підозру у спричиненні 3 млн грн збитків під час будівництва казарм, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві повідомили про підозру в недбалому ставленні до служби колишньому начальнику Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, у 2018 році під час будівництва чотирьох казарм у місті Бахмут Донецької області, підрядники вносили неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт та довідок про їхню вартість, завищуючи при цьому обсяги підрядних робіт, які фактично підприємства не виконували. У свою чергу, посадовець ЗСУ не перевірив фактичні обсяги та безпідставно підписав акти виконаних робіт.

Унаслідок чого держава зазнала збитків на 3 млн грн.

Колишній військовослужбовець підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Крім того, в межах зазначеного кримінального провадження слідчі ДБР 29 грудня 2020 року повідомили про підозру керівникам 3 підприємств-підрядників у привласненні державних коштів, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах, і службовій підробці офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).

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