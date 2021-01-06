Операція "Блок" та Різдвяні репресії: У СБУ розповіли, як радянська влада боролася з українськими традиціями. ФОТО

Сьогодні українці можуть вільно святкувати Різдво, вітати колядками рідних і сусідів. Але ще менш ніж пів століття тому радянська влада розгорнула цілу каральну операцію проти української інтелігенції за новорічно-різдвяні вертепи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр СБУ.

Одна з таких репресивних історій розпочалася на початку 1972 року. В таємних повідомленнях керівництву КДБ вона фігурувала, як операція "Блок".

СБУ показало фото, на якому зображено святковий вертеп в одній зі львівських квартир. Того вечора разом з колядниками зібралися Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садівські та інші українські митці. Вони ходили вітати друзів, серед яких було чимало видатних українців.

А вже 13 січня 1972 року КДБ відзвітувало секретарю ЦК Компартії України Шелесту про офіційний початок операції.

Розпочались обшуки та затримання в Києві та Львові. Серед арештованих за справою "Блок" були Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, онука Івана Франка Зіновія, Іван Світличний та інші.

Репресії тривали і згодом. На початку 1974 року на ім’я нового секретаря ЦК Компартії України Щербицького було направлено секретний донос про підготовку "окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок". Радянська влада застосувала вже відточені методи тиску — прослуховування телефонних розмов, стеження, посилені загони міліції та "дружинників" у місцях появи колядників. Однак попри це багато людей все одно зберігали вірність традиціям.

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