Операція "Блок" та Різдвяні репресії: У СБУ розповіли, як радянська влада боролася з українськими традиціями. ФОТО
Сьогодні українці можуть вільно святкувати Різдво, вітати колядками рідних і сусідів. Але ще менш ніж пів століття тому радянська влада розгорнула цілу каральну операцію проти української інтелігенції за новорічно-різдвяні вертепи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр СБУ.
Одна з таких репресивних історій розпочалася на початку 1972 року. В таємних повідомленнях керівництву КДБ вона фігурувала, як операція "Блок".
СБУ показало фото, на якому зображено святковий вертеп в одній зі львівських квартир. Того вечора разом з колядниками зібралися Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садівські та інші українські митці. Вони ходили вітати друзів, серед яких було чимало видатних українців.
А вже 13 січня 1972 року КДБ відзвітувало секретарю ЦК Компартії України Шелесту про офіційний початок операції.
Розпочались обшуки та затримання в Києві та Львові. Серед арештованих за справою "Блок" були Василь Стус, В’ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, онука Івана Франка Зіновія, Іван Світличний та інші.
Репресії тривали і згодом. На початку 1974 року на ім’я нового секретаря ЦК Компартії України Щербицького було направлено секретний донос про підготовку "окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок". Радянська влада застосувала вже відточені методи тиску — прослуховування телефонних розмов, стеження, посилені загони міліції та "дружинників" у місцях появи колядників. Однак попри це багато людей все одно зберігали вірність традиціям.
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Воно і недивно - у кацапів колядок НЕМАЄ І НІКОЛИ НЕ БУЛО. Колядки є в українців, поляків, чехів, словаків, білорусів, німців, АЛЕ НЕ В КАЦАПІВ!
божевільними... В цьому і різниця між божевільними і м ною...
Брехня. Только что спросил у нашей бабушки, колядували еще как. Это где ж "НА Різдво вчителі бігали, ловили, погрожували виключити з піонерів..."? На соловки не отправляли?
Нагадаю, що нквд-кгб зробили "шпійонами" і Остапа Вишню, і Леся Курбаса і тд... А потім і свого ж Бєрію англійським шпійоном оголосили!
это реально мазохизм как с секианиами совки "боролись"
ну просто нельзя так "запрещать", после "запретата" верож.пые и дут и лижут "лики" то?
чувак - Человек Уважающий Высокую Амереканскую Культуру"
- Ну, різниця, все-таки, є... Російською мовою Ви - "Кал Южний", а українською - "Гімно Південне"...
совсем другая идеология свободного рынка.
кгб такое и не снилось.