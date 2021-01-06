Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
Вночі у Львові затримали хлопця і дівчину з Києва, які наносили графіті на підпірну стіну Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Львівської області.
Сьогодні приблизно о 3-й годині ранку патрульні 4 батальйону проїжджаючи біля Меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні помітили двох осіб, які наносили графіті на підпірну стіну.
Ними виявилися 20-річний молодий чоловік та 19-річна дівчина з міста Києва. Біля них стояли балончики з фарбою. Вони не заперечували свого вчинку.
Осіб супроводили в Галицький відділ поліції де дільничний склав на них протоколи за ст.152 (Порушення благоустрою територій населених пунктів) КУпАП. Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації.
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Я не виправдовую, тому що треба було знайти вихід, дорослі вже.Але Авакову треба таки з психологом їх допитати
головнокомандуваччотириразовий ухилянт відмаже:
Совершеннолетние . Гуд . Я б по десятке впаял бы , шоб было время подумать .
И что им будет?
На UssR похоже немного...
Не верится мне в эту версию.
Я в надпись присматривался - по центру там SS точно, последняя - похожа на R с ненаведенной одной линией, первая - вроде похожа на повернутую на бок U. Но это как предположение.
такие вензеля это пометки(подсказки) для наркоманов..
так помечают места закладки наркотиков..
за такую артживопись нужно вырезать органы и крепко давать по заднице!!!
"Щирі українці". "Браття-слов'яни".
Ні! Таких тільки на конвейер сміттєвих заводів - сміття сортувати по 12 годин на добу без вихідних.
Цим дебілам на карточку мабуть з Московії грощі капають.