УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5390 відвідувачів онлайн
Новини Фото
25 700 79

Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Вночі у Львові затримали хлопця і дівчину з Києва, які наносили графіті на підпірну стіну Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Сьогодні приблизно о 3-й годині ранку патрульні 4 батальйону проїжджаючи біля Меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні помітили двох осіб, які наносили графіті на підпірну стіну.

Ними виявилися 20-річний молодий чоловік та 19-річна дівчина з міста Києва. Біля них стояли балончики з фарбою. Вони не заперечували свого вчинку.

Осіб супроводили в Галицький відділ поліції де дільничний склав на них протоколи за ст.152 (Порушення благоустрою територій населених пунктів) КУпАП. Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації.

Дивіться: На Миколаївщині вандали осквернили майже 100 могил, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал памяті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція 01
Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал памяті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція 02
Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал памяті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція 03

Автор: 

Львів (3090) вандалізм (432) патрульна поліція (1442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+85
Это те которых зе-шобла принимает без экзаменов и платит им стипендию?
показати весь коментар
06.01.2021 14:10 Відповісти
+80
«Студенті» із ордло, а не Києва.
показати весь коментар
06.01.2021 14:05 Відповісти
+61
Из ВУЗа отчислить и отправить на историческую родину....
показати весь коментар
06.01.2021 14:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Студенті» із ордло, а не Києва.
показати весь коментар
06.01.2021 14:05 Відповісти
Это те которых зе-шобла принимает без экзаменов и платит им стипендию?
показати весь коментар
06.01.2021 14:10 Відповісти
це ті, яких приймають у виші без зно?
показати весь коментар
06.01.2021 14:11 Відповісти
Из ВУЗа отчислить и отправить на историческую родину....
показати весь коментар
06.01.2021 14:13 Відповісти
Не в ОРДЛО, а прямо в Рашку.
показати весь коментар
06.01.2021 14:21 Відповісти
21-річний Іларіон Борисенко ввечері 21 жовтня 2020 року справив нужду біля портретів загиблих на алеї Героїв Небесної сотні. Колишній студент - переселенець, він приїхав в українську столицю з Донецька.

Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 32
показати весь коментар
06.01.2021 14:23 Відповісти
Зробити оперцію, щоб його орган міг тільки малу нужду справляти.
показати весь коментар
06.01.2021 14:26 Відповісти
Було би непогано, заради людства
показати весь коментар
06.01.2021 14:29 Відповісти
А по мені, то й велику. Позшивати всі трубочки докупи і нехай старається...
показати весь коментар
06.01.2021 14:37 Відповісти
Причому -- тільки у властні штанці !
показати весь коментар
06.01.2021 15:15 Відповісти
Здобули.
показати весь коментар
06.01.2021 14:06 Відповісти
Из Киева. Челюстные.)
показати весь коментар
06.01.2021 14:08 Відповісти
Понятно,шо заказуха. Токо не хотят копы копать,ой нехотят.
показати весь коментар
06.01.2021 19:21 Відповісти
Схоже на закладку наркоти.
показати весь коментар
06.01.2021 14:08 Відповісти
Справа у тому, що їм може тримають на психологічному ланцюгу. Нарко ОЗУ пов'язане на наркоті своїх колишніх земляків тримають на психологічному ланцюгу, тиснуть.
Я не виправдовую, тому що треба було знайти вихід, дорослі вже.Але Авакову треба таки з психологом їх допитати
показати весь коментар
06.01.2021 14:36 Відповісти
Снять обеим штаны и отходить ремнём.
показати весь коментар
06.01.2021 14:09 Відповісти
и руки поломать и ноги чтоб не шастали во Львов
показати весь коментар
06.01.2021 15:57 Відповісти
20-летние? Ремнем? -Передатьданные в военкомат - проверить как уклонялся и в первых рядах весной мобилизация.
показати весь коментар
06.01.2021 16:35 Відповісти
Слушна пропозиція. Але... Верховний головнокомандувач чотириразовий ухилянт відмаже:

Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 4870
показати весь коментар
06.01.2021 22:48 Відповісти
Ими оказались 20-летний молодой человек и 19-летняя девушка из Киева. У них стояли баллончики с краской. Они не отрицали своего поступка.

Совершеннолетние . Гуд . Я б по десятке впаял бы , шоб было время подумать .
показати весь коментар
06.01.2021 14:10 Відповісти
В раше так и сделали бы, но мы же не такие, у нас гуманизм и толерастия...
показати весь коментар
06.01.2021 14:42 Відповісти
Тоді відвести їх в "Криївку",хай тиждень там прибиральниками відпрацюють.
показати весь коментар
06.01.2021 14:52 Відповісти
Ты мабуть кроме твоей раши и не знаешь больше нифига . Попробуй обоссать могилу американского солдата в США , побачиш шо буде
показати весь коментар
06.01.2021 15:08 Відповісти
https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/E129/production/_112814675_hi061798884-1.jpg
И что им будет?
показати весь коментар
06.01.2021 15:52 Відповісти
в 83 году я стоял на вахте на кпп в ОМШ и один черножОпый питух попыталсы нассать на могилу Вакуленчуку и был за это жестоко избит всей вахтой
показати весь коментар
06.01.2021 17:22 Відповісти
Гуманно і толерантно було б їх відправити в рашу. І вони на "історічєско родінє', ну й ми без біомусора.
показати весь коментар
06.01.2021 15:57 Відповісти
Пики їм тим балоном розмалювати треба.
показати весь коментар
06.01.2021 14:10 Відповісти
І чого рила цих "героїв" не покажуть та і стаття зовсім не та, тут пахне ненавистю до захисників України...
показати весь коментар
06.01.2021 14:13 Відповісти
Навіть не маю сумніву, що то малолітні кацапчуки з ватним гамном в черепних коробочках.
показати весь коментар
06.01.2021 14:13 Відповісти
Добавить сопротивление, марихуану и дать по 5 лет строго режима. И все, таких случаев станет в десятки раз меньше.
показати весь коментар
06.01.2021 14:14 Відповісти
ну таки кацапские скрепные памятники из фекалий некоторым ближе к умственному развитию да и роднее .
показати весь коментар
06.01.2021 14:36 Відповісти
ИМХО, они ничего не имели к Небесной сотне, просто везде свое граффити оставляют. Оштрафовать надо, но не стоит преувеличивать их вину. Гораздо опаснее те, кто целенаправленно уничтожает такие памятники - вот тех нужно не только штрафовать, а сажать.
показати весь коментар
06.01.2021 14:25 Відповісти
Они ничего не имеют и к вашим входным дверям, но если их разрисуют, будете думать как им руки вырвать.. И, думаю, это без преувеличений.
показати весь коментар
06.01.2021 14:30 Відповісти
За каждый проступок должно быть разумное наказание...
показати весь коментар
06.01.2021 14:47 Відповісти
Я бы не предлагал отрубать им руки, а потребовал, чтобы вытерли свои художества, а заодно помыли бы лестничную клетку.
показати весь коментар
06.01.2021 22:32 Відповісти
Не "парень и девушка", а - п..ар и с.ка, заголовок слишком романтичен для двух сепарских у..ищ.
показати весь коментар
06.01.2021 14:25 Відповісти
партия шария в деле- за бабло готовы на жопе своей матери свастику нарисовать-
показати весь коментар
06.01.2021 14:25 Відповісти
Тоже такая мысль пришла что это питушарцы
показати весь коментар
06.01.2021 15:09 Відповісти
Мент мудак, ну ведь мог бы пр57 по почке пройти 2 раза каждому.
показати весь коментар
06.01.2021 14:29 Відповісти
Это никакое не "нарушение благоустройства территории", а осквернение памятника с государственной символикой. Уголовная статья. Зону можно заменить штрафом в 3000 000 грн. Чтобы ближайшие несколько лет пришлось напряжённо работать, а не выполнять заказы ОПЗЖ и прочих кремлёвских бандформирований....
показати весь коментар
06.01.2021 14:29 Відповісти
Там до пам"ятника досить далеко,мова йде про підпорну стіну...Там ці стінки йдуть терасами,а з фотографіі незрозуміло,де саме малювали...Пацани могли і не бачити пам"ятник і навіть не знати про нього...
показати весь коментар
06.01.2021 17:45 Відповісти
Наверняка еще и на видео снимали. Чтоб потом выложить на какой-то российский канал, похвалиться своим героизмом и насобирать ватных лайков. Это сейчас модно среди личинок малороссов.
показати весь коментар
06.01.2021 14:33 Відповісти
Що ж ви,дохляки,Київ позорите. Люди подумають, що у Києві всі такі нікчеми.
показати весь коментар
06.01.2021 14:41 Відповісти
Какой там Киев, понаехавшие из Донецка.
показати весь коментар
06.01.2021 14:43 Відповісти
По ходу секс их не интересует.
показати весь коментар
06.01.2021 14:44 Відповісти
было бы неплохо шоб такое поголовье вообще не размножалось
показати весь коментар
06.01.2021 15:34 Відповісти
судя по тому, что они написали, типичная гопота с раёна. Не думаю, что в это м есть политика. А вот к срокам за граффити пора привлекать. Не сажать конечно в тюрьму, но заставлять занимать благоустройством. Если будут отлынивать - сажать. До того все изуродовано граффити - просто кошмар.
показати весь коментар
06.01.2021 14:47 Відповісти
И что же они написали по-вашему?
На UssR похоже немного...
показати весь коментар
06.01.2021 15:52 Відповісти
не, не вижу ничего общего с USSR. Тут ниже пишут, что возможно они пометили закоадку.
показати весь коментар
06.01.2021 15:58 Відповісти
Менее подходящее место для закладки, чем мемориал - даже придумать сложно.
Не верится мне в эту версию.
Я в надпись присматривался - по центру там SS точно, последняя - похожа на R с ненаведенной одной линией, первая - вроде похожа на повернутую на бок U. Но это как предположение.
показати весь коментар
06.01.2021 18:30 Відповісти
эти графитеры связаны с наркодиллерами..
такие вензеля это пометки(подсказки) для наркоманов..
так помечают места закладки наркотиков..
за такую артживопись нужно вырезать органы и крепко давать по заднице!!!
показати весь коментар
06.01.2021 14:54 Відповісти
змусити їх відтирати подібну мазню по всьому району
показати весь коментар
06.01.2021 18:40 Відповісти
заставить раздется и разрисовать теми же балончиками с говы до ног!
показати весь коментар
06.01.2021 14:59 Відповісти
Вова, а у тебя после твоих дорог ещё не возникала мысль дать героев Украине Гиви или Мотороле, ну так, чисто по приколу?
показати весь коментар
06.01.2021 14:59 Відповісти
Біля них стояли балончики з фарбою. Треба було патульним ще за парочкою баллонів монтажної піни заїхати.
показати весь коментар
06.01.2021 15:04 Відповісти
Они из Дамбасии через Киев транзитом.
"Щирі українці". "Браття-слов'яни".
показати весь коментар
06.01.2021 15:29 Відповісти
Це по чіїсь вказівці а бо за гроші. Бесплатно з Київа на приїзжають до Львова за свого задоволення зробити таке як божевільні! Не карайте їх так жорстоко, молоді може з часом порозумнішають. А вот з з батьками необхідно добре попрацювати яким вони духом жиють! А може вони ці молоді люди в такім лайні і виховувалися! Справа для вивчення!
показати весь коментар
06.01.2021 15:33 Відповісти
які батьки у 20 років?
показати весь коментар
06.01.2021 18:40 Відповісти
Це по чіїсь вказівці а бо за гроші. Бесплатно з Київа на приїзжають до Львова за свого задоволення зробити таке як божевільні! Не карайте їх так жорстоко, молоді може з часом порозумнішають. А вот з з батьками необхідно добре попрацювати яким вони духом жиють! А може вони ці молоді люди в такім лайні і виховувалися! Справа для вивчення!
показати весь коментар
06.01.2021 15:35 Відповісти
я пропоную їм дати три місяці громадських робіт, прибирати на цвинтарах, туалети мити на вокзалі в інших громадських місцях!!!
показати весь коментар
06.01.2021 16:17 Відповісти
відтирати мазню
показати весь коментар
06.01.2021 18:41 Відповісти
Угу... І приставити до них наглядачів з кийками... Уявляєш веселуху?

Ні! Таких тільки на конвейер сміттєвих заводів - сміття сортувати по 12 годин на добу без вихідних.
показати весь коментар
06.01.2021 20:34 Відповісти
За це треба карну відповідальність - хай ідіоти хоч рік відсидять або цілий рік вулиці підмітають.
Цим дебілам на карточку мабуть з Московії грощі капають.
показати весь коментар
06.01.2021 16:20 Відповісти
Моральные уроды....
показати весь коментар
06.01.2021 17:57 Відповісти
На підвал, у Ізоляцію! Досить бути гуманними до нелюдів!
показати весь коментар
06.01.2021 17:58 Відповісти
Закопать заживо ,,,, мразь
показати весь коментар
06.01.2021 19:32 Відповісти
ніщо не вказує на те що це були саме переселенці та ще саме з Донбасу
показати весь коментар
06.01.2021 20:20 Відповісти
Закопати ********* десь у лісі під кущем
показати весь коментар
06.01.2021 20:36 Відповісти
ну яка ж це адмінка. паплюження памятників- це чистої води ***********. А призвіща і громадянство коли будуте називати, коли аваков з геращенком скажуть, чи то тоже транснаціонали.
показати весь коментар
07.01.2021 04:06 Відповісти
Думаю это типичные сторонники Толика Шария.
показати весь коментар
07.01.2021 09:52 Відповісти
отрубить руки и на родину..
показати весь коментар
07.01.2021 13:04 Відповісти
 
 