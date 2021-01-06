Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Вночі у Львові затримали хлопця і дівчину з Києва, які наносили графіті на підпірну стіну Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Сьогодні приблизно о 3-й годині ранку патрульні 4 батальйону проїжджаючи біля Меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні помітили двох осіб, які наносили графіті на підпірну стіну.

Ними виявилися 20-річний молодий чоловік та 19-річна дівчина з міста Києва. Біля них стояли балончики з фарбою. Вони не заперечували свого вчинку.

Осіб супроводили в Галицький відділ поліції де дільничний склав на них протоколи за ст.152 (Порушення благоустрою територій населених пунктів) КУпАП. Розмір штрафу визначить адміністративна комісія районної адміністрації.

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